Oroscopo Branko domani 1 Gennaio 2021, panoramica zodiacale per te

Ariete

Fai il punto dell’anno e la cosa migliore è che tiri fuori il positivo che ha avuto, perché nonostante le circostanze, hai saputo trarre vantaggio da tante lezioni e questo ti farà stare bene e dare un senso a tutto. Ogni movimento nell’universo ha la sua ragione d’essere, anche se non lo vedi. Non andare dove non sei invitato e non prendere cose che non sono offerte, Ariete. Regole e maniere sono i cardini di sane amicizie e di forti legami tra nuove conoscenze in una giornata come quella di oggi. Scoprirai che un atteggiamento allegro e un sorriso piacevole fanno molto. Prima che tu te ne accorga, sarai invitato ovunque e ti verrà offerto tutto ciò che desideri. L’unico linguaggio che comprenderai sarà quello del sesso. Ma credo che nessuno abbia da ridire… D’altro canto tutto questo Marte va sfruttato al massimo, come i sandali aperti da portare finché non inizia a piovere. Brinda alla passione di capodanno.

Toro

Date il benvenuto a un anno che inizia e da cui vi aspettate un rinnovamento in molti modi. Pensa che quello che puoi fare, che è molto, dipende da te se sai come uscire dalla tua zona di comfort e connetterti con il mondo. È solo questione di provare. Fai risplendere la tua vera personalità, Toro, perché questo è il tuo giorno per irradiare. C’è un elemento di fantasia e inganno che lavora nell’equazione, ma scoprirai che potrebbe essere proprio quello che stai cercando. Il pezzo mancante potrebbe provenire da un luogo che meno ti aspetti, ma sii fiducioso che arriverà. Sii aperto a nuove idee e informazioni, indipendentemente da quanto possano sembrare strane. Queste festività saranno maratone di chiacchiere: dal gossip dal parrucchiere agli aperitivi con le amiche. Zitta non ci stai nemmeno mentre hai la maschera all’argilla in posa. Brinda alla voglia di condivisione. E al gossip, sempre viva!

Gemelli

Potresti essere tentato di lasciarti trasportare da qualche confusione oggi, ma assicurati che questo non significhi troppo cibo o bevande che non ti faranno sedere troppo bene. Modera tutto quello che fai e domani non ti pentirai di quello che hai fatto. Renditi conto che per conquistare un nuovo terreno potresti dover fare dei sacrifici, Gemelli. Le cose potrebbero non andare sempre secondo la tua visione perfetta, ma questo è il modo naturale delle cose. La vita dovrebbe essere semplice e fluida. Il groviglio di voci nella tua mente di solito è la cosa che rende i problemi e le situazioni più complicati di quanto dovrebbero essere. Mantieni la pace e mantieni le cose facili. Hai così tante cose che ti frullano in testa che proponi cambiamenti anche alla tombolata di capodanno. Impossibile zittire tutto questo ben di dio di idee geniali. Scrivitele: farai un figurone col capo al rientro. Brinda alla tua curiosità sconfinata.

Cancro

Trascorrerai una giornata divertente, con discorsi e WhatsApp che ti metteranno in contatto con gli amici o con le persone che ami molto e che ti faranno sorridere e di buon umore. Gli affetti compensano ciò che ti manca in questo momento. C’è molta aria per alimentare il tuo fuoco oggi, Cancro. Le conversazioni si accenderanno al tuo arrivo. Sogni, fantasie e desideri ispirati possono venire a galla, chiedendoti di digerirli con la tua mente aperta e avventurosa. Usa questo carburante per mantenere le cose incandescenti dentro di te. Porta i tuoi sogni in superficie e trasformali in realtà unendo le forze con gli altri. Scatenati: è ora di ballare come Mariah Carey con la tutina rossa e gli stivali in vernice anche se sei in coda alle poste per spedire i regali alla famiglia. Voglio vederti perdere il controllo! Brinda a Saturno contro che finalmente se ne è andato!

Leone

Sei sempre quella vestita meglio nelle occasioni festaiole, anche se dovessi passare il capodanno a casa o fare soltanto una breve passerella sul balcone per mostrare la messa in piega. Brinda al buongusto, che non ti manca. Se oggi ti offrono qualcosa di speciale, in qualunque senso, non rifiutarlo perché potrebbe farti comodo e farti vincere in qualche modo. In ogni caso, sarà una giornata abbastanza piacevole e vivace. Qualcuno non ti dimentica e te lo mostra. Anche se potresti voler ridurre un po ‘le cose in modo da poter pianificare, organizzare e riorganizzare meglio, Leone, questa potrebbe non essere la migliore linea d’azione oggi. Farai meglio a mantenere le cose leggere ed edificanti. Le cose andranno a posto quando ne avrai bisogno. Abbi fiducia negli altri. Renditi conto che alcune delle migliori esperienze che vivrai nella vita sono spontanee. Metti via la tua lista di cose da fare. Dall’antichità la Luna è sempre stata il corpo celeste più importante. Molto indicativa all’inizio del nuovo anno, altrettanto significativa quando transita nel nostro segno di nascita. Quest’anno siete voi i privilegiati, entrate nel 2021 con la Luna in Leone e due aspetti fortunati, di Venere e Marte. Amore! Ciò che potete afferrare in campo pratico, nel lavoro e negli affari, prendetelo immediatamente! Dovete dare un ritmo forsennato a questa prima settimana, se volete sfruttare in pieno il capitalista Mercurio in Capricorno e Luna in Bilancia mercoledì 6 e il 7 INCONTRO SÌ: Rubino, gemma portafortuna di Capodanno. Il donatore è un bel Pesci.

Vergine

Sarai un pochetto malmostosa e per queste giornate preferirai le visite on demand ai musei d’Europa al giro di saldi con le amiche (addirittura!). Va bene la cultura ma direi che stai esagerando! Brinda alle amiche (e ai saldi). Voltate pagina e non voltate più a quanto è successo negli ultimi dodici mesi. Sei sulla strada per superare molti problemi ed è su questo che dovresti concentrarti ora. Cerca una certa spiritualità e stai lontano dal materiale. Unisciti agli altri per stimolare conversazioni e sogni propositivi, Vergine. Non sei solo nei tuoi pensieri e nelle tue opinioni forti. Adesso è il momento di essere ascoltati. Impegnati per mantenere la pace esponendo la verità. Prenditi il ​​tempo per creare la fantasia nel tuo mondo diluendo le paure della realtà. Prendi decisioni basate sull’amore, la cooperazione e la prosperità invece che sul bisogno, sulla trepidazione e sulla rabbia. Quante opportunità si presentano per lavoro e affari. Cambiamenti voluti o imposti, sono molto validi. La prima Luna dell’anno nel vostro segno arriva domenica 3, in fase calante, che diventa Ultimo quarto il 6, in Bilancia, settore dei soldi… Insomma, la Vergine non si smentisce nemmeno nei giorni di festa. La Befana vi riserva un altro grande regalo, che forse non vi aspettavate: più passione fisica, attrazioni immediate, colpi di fulmine, voglia di infedeltà, che in molti casi passa impunita… Merito di Marte nel segno del Toro, dal 6 INCONTRO SÌ: A questo punto non avete scelta, Tòro! Per rivivere. Portafortuna di Capodanno, topazio.

Bilancia

Sei così stanca (ancora per poco!) che per tenerti sveglia fino alla mezzanotte del 31 dovremo tirare fuori gli album di famiglia dal dopoguerra ad oggi. Fosse per te avresti festeggiato al mattino col caffelatte. Brinda alla famiglia, qualsiasi cosa succeda. Saprai come rendere questa giornata un momento molto piacevole e anche appassionato per il tuo partner o una persona che ti attrae molto. Coglierai l’occasione per cancellare alcuni malintesi con lei e questo ti schiarisce l’orizzonte per farti sentire più calmo. È ora di tirare fuori l’aria, Bilancia. Esci e fai un respiro profondo. Sperimenta la leggerezza e il ringiovanimento dell’energia presente nell’aria intorno a te. Fai yoga o vai a fare jogging per aprire i canali e far muovere la circolazione. Usa questo esercizio per liberare la mente e aprire la tua coscienza per far nascere nuove idee e sogni dall’interno. Iniziate l’anno con Giove, astro della fortuna, nel punto più alto del vostro cielo, Venere ancora in Sagittario, la Luna invece splende nel regale Leone. Resta un po’ Mercurio ostile e anche Marte, ma l’Ultimo quarto nel vostro segno, mercoledì 6 porta via le presenze (astrali) indesiderate. Avete un anno in più… e allora? Finché udite la voce ridente dell’amore, finché continuate a credere in voi stessi, l’età sarà un numero. Certo queste sono le parole di un filosofo, che non ha avuto i vostri disturbi alle ossa, reumatismi, denti, schiena. Attenzione a tavola. INCONTRO SÌ: Vostra gemma di Capodanno, giada, con riflessi verdi. Come gli occhi di quel folle Gemelli.

Scorpione

Va così: sarai un’integralista dell’ecopelle e della sostenibilità e in questi giorni ne approfitterai per fare piazza pulita nel tuo armadio di tutto quello che abbia anche involontariamente provocato fastidi a una pecorella. Brinda ai valori quelli veri! Tutto passerà abbastanza tranquillo, anche se vorresti che fosse più intenso e le sensazioni fossero molto più avventurose e sorprendenti. Ma ti divertirai comunque. Non lasciare che nessuno ti rovini la giornata. Fai un passo indietro oggi, Scorpione, e immergiti in un mondo di fantasia leggero e sognante che ti piace. Scoprirai che bellissimi oggetti e dolci fragranze attirano la tua attenzione. Fai shopping o concediti un pasto gourmet. È il momento giusto per mantenere le cose aperte e sociali. Divertiti e concentrati sulle tue collaborazioni con gli altri invece che sulla tua tendenza a guidare o dominare. Saturno, che avete salutato il 17 settembre 2015, ritorna a occuparsi di voi, della vostra condizione fisica (se avete una certa età), della vostra famiglia, dei figli, della casa. Sarà spesso protagonista del vostro oroscopo durante il 2021. In queste settimane è congiunto a Giove nel segno dell’Acquario, da mercoledì 6, e quadrato a Marte e Urano in Toro: sono tutti i rapporti stretti che devono essere, in qualche modo, rinnovati, rinfrescati, ripensati, ma se cercate nuove vie d’uscita da situazioni che sentite troppo strette, il mondo vi spalanca un portone. INCONTRÒ SÌ: Gemma portafortuna di Capodanno, il rosso corallo per me, rosso tramonto con te, Pesci.

Sagittario

Sarai addirittura tradizionalista per queste feste: spadelli senza sosta e costringi il partner a baciarvi sotto al vischio almeno un paio di volte all’ora. Di questo passo i vicini si lamenteranno con l’amministratore. Brinda all’amore, a cos’altro? Avrai una buona scusa per cercare di risolvere una rabbia o una situazione molto stressante con una persona che apprezzi, magari al lavoro. Qualcuno ti aiuta a costruire quei ponti di riconciliazione e dovresti essere grato per quel gesto importante. Le cose potrebbero essere troppo sfuggenti per afferrare davvero oggi, Sagittario. Non essere così preoccupato di catturare qualcosa e renderlo tuo. Guarda la bellezza intorno a te e tienila nel tuo cuore. Lascia il fiore non raccolto in modo che anche gli altri che verranno dopo tu possano goderne il suo splendore. C’è una sensazione ariosa ed edificante nella giornata che dovresti goderti.

Capricorno

Ti senti leggera come quando finalmente ti togli le scarpe col tacco 12 a fine giornata: Saturno se ne è andato! Adesso hai solamente voglia di infilarti il pigiamone e ordinare una pizza. Brinda alla leggerezza che diventa una possibilità concreta! Oggi la tua cerchia più vicina sarà in grado di supportarti o aiutarti dopo uno sforzo che hai fatto abbastanza importante e che può influenzarti emotivamente. Lasciati andare e coccolati un po ‘, non è debolezza. Questo è un giorno fantastico per te, Capricorno. Dovresti scoprire che i pezzi del puzzle si uniscono naturalmente quasi senza sforzo. Oggi è possibile stabilire collegamenti importanti purché si mantengano aperte tutte le linee di comunicazione. Lo scambio di informazioni è una parte fondamentale per riunire persone e idee in modo costruttivo. Una raffica di ispirazione può portare a un viaggio gratificante nel tempo e nello spazio.

Acquario

Sarai tu quella che si ostina a voler organizzare un karaoke condominiale pur di festeggiare come si deve. Il countdown è un rito al quale non rinunci per nessun motivo, facendo più casino possibile. Astenersi amanti del silenzio. Brinda alla vitalità! Oggi non vorrai molto fare cose complicate o lunghe e farai bene perché più è frivolo e divertente ciò che ti circonda, meglio sarà per te e per le tue emozioni più autentiche. Devi allontanarti da alcune realtà adesso. Oggi c’è una connessione più forte con i sogni e le fantasie, Acquario, ma potresti dover adattare il tuo pensiero per collegarti ad esso. Scegli un percorso che includa alcuni gradini sul lato soleggiato della strada dove puoi vedere le cose in una luce positiva invece di concentrarti sull’oscurità in ogni situazione. Comunica i tuoi pensieri e pensa a come puoi promuovere la pace nella tua cerchia ristretta.

Pesci

L’unica dolcezza nelle tue vacanze sarà quella del pandoro sbranato tutte le volte che una paranoia planerà nello spazio tra te e l’ultimo WhatsApp di chi ti interessa. Fame nervosa is on the table. Brinda al pandoro che non ti abbandona mai. Dedicherai parte della giornata ad aiutare qualcuno o ad essere al loro fianco in un compito che può essere poco divertente, ma ciò non significa che in seguito non ti prendi il tuo tempo per rilassarti un po ‘e goderti un po’ di pace. Una vespa ti farà sorridere, sarà di qualcuno che ti ama. C’è una sensazione calda e amichevole nel giorno che troverai gradevole alla tua personalità turbolenta, Pesci. Trova forza e pace con le persone intorno a te e lavora per creare solidi legami tra i tuoi amici. Le persone intorno a te sono la tua più grande risorsa, quindi trattale con onore e rispetto. Rimani in equilibrio riconoscendo la forza negli altri.