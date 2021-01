Andrea Dal Corso e Teresa Langella hanno avuto problemi, ma non si sono lasciati

Ebbene sì, io e Terry ci siamo stancati. Ci siamo stufati, ma non l’uno dell’altra, attenzione!». Così Andrea Dal Corso, ex tronista di Uomini e Donne, ha esordito nel lungo sfogo cui si è abbandonato su Instagram, dopo le voci di un suo presunto tradimento ai danni della fidanzata Teresa Langella. Erano giorni di silenzio sui rispettivi profili della coppia: nessuna interazione, nessun “mi piace”. Così, i fan hanno provato a fare due più due.

Ma hanno sbagliato i calcoli! «Le coppie litigano, quindi anche noi abbiamo le nostre dinamiche. Chiaramente non aiuta il fatto di essere distanti… Questa non è più una relazione in tv, è una relazione reale e come tutte ha alti e bassi». A svelare dettagli in più, la sua dolce metà, che avverte: «Abbiamo vissuto giorni in cui ci siamo confrontati su tutte i problemi di coppia, ma non ci siamo mai lasciati. Abbiamo voluto prenderci questo momento senza interferenze, vivendoci la nostra privacy».

Intervistata da Vero Tv Teresa si Racconta:

Alla domanda su Maria De Filippi, Teresa ha risposto:

“Maria è una donna unica a cui sono grata per l’opportunità che mi ha dato e per cui mi sento onorata: le sarò sempre riconoscente“. In merito all’anno che verrà, invece, Teresa Langella è stata molto propositiva e si è mostrata molto grata per ciò che ha avuto durante il 2020, parlando a cuore aperto anche dei suoi sogni: “Il 2020 è stato un anno di grande introspezione: abbiamo capito il valore del tempo e quanto più l’importanza di saperlo sfruttare. E’ stato un anno difficile e per molti davvero tragico[…]Mi piacerebbe continuare a lavorare in radio, ma il mio sogno da sempre è quello di un progetto di lavoro, o programma televisivo, dove esprimere al meglio le mie passioni per il canto e per il ballo. Sarebbe fantastico!”.

A proposito di Andrea, Teresa ha dichiarato:

“E’ molto romantico e sorprendente“. A proposito di distanza, da quando Teresa Langella ha trovato lavoro a Radio105 a Roma, quindi distante dalla Milano del suo Andrea:

“La distanza è un po’ una nota dolente, perchè appena cominciata la nostra convivenza a Milano, mi è stata offerta la grande opportunità di lavorare a Roma per Radio105: sono davvero felice di questo, perchè è un lavoro che mi appassiona e diverte. Non riusciremo a trascorrere insieme il tempo come vorremmo, ma il nostro amore è solido e resiste anche alla lontananza“.

Teresa ha confermato le impressioni, dichiarando:

“Credo molto nella famiglia! E’ il valore più grande a cui faccio riferimento fin da bambina: ne sogno una tutta mia con Andrea. Mi piacerebbe diventare mamma e, se proprio devo guardare al futuro, mi vedrei anche nonna…ma tempo al tempo“.