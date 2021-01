Massimo Boldi e la fidanzate Irene vivono insieme

Parla ancora da uomo innamorato Massimo Boldi, che sulle pagine di Oggi si è confessato a cuore aperto riguardo alla storia con la giovane Irene Fornaciari. La designer toscana è stata in grado di risvegliare nel comico sensazioni che lui, dopo la morte della moglie, credeva impossibili da rivivere. E nonostante i due abbiano attraversato un periodo di crisi dovuto, a quanto pare, alle disattenzioni di lui in un momento di fragilità della compagna, ora Boldi fa a Irene una proposta che potrebbe riportare una volta per tutte il sereno. «Vorrei che venisse a vivere con me, che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché. Non voglio continuare a fare il pendolare, voglio una serafica quotidianità da condividere con le mie figlie». E se le figlie, come qualcuno maligna, non fossero d’accordo? Boldi rivendica il suo diritto alla felicità: «Cipollino ha bisogno di amore, lo sono Massimo e voglio ancora amare».