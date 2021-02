Mario Draghi: chi è, età, carriera, vita privata, moglie e figli

Mario Draghi curriculum e biografia 2021:

Mario Draghi curriculum e biografia 2021: economista e banchiere italiano, ha inizio nella capitale italiana, città Natale di Draghi che nasce il 3 settembre del 1947 da Carlo (banchiere presso la Banca d’Italia, IRI di Donato Menichella e la Banca Nazionale del Lavoro) e da Gilda Mancini (una farmacista di origine campana, nata Monteverde nella provincia di Avellino). Alla nascita di Mario segue quella della sorella Andreina e del fratello minore Marcello.

La giovane età dei tre fratelli Draghi non è affatto facile data la scomparsa di entrambi i genitori che avviene nel 1962, anno in cui Mario aveva solo 15 anni. Troppo giovani e non ancora autonomi, dei tre si prende cura una sorella del padre.

Dopo una breve esperienza nella banca d’affari Goldman Sachs, nel 2005 viene nominato Governatore della Banca d’Italia , subentrando ad Antonio Fazio, diventando così membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale della Banca centrale europea nonché membro del Consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti internazionali.

Nel 2011 viene nominato presidente della Banca centrale europea, ruolo che ricoprirà fino al 2019. Nel corso della sua permanenza a Francoforte memorabile la sua affermazione “whatever it takes”, estrapolato durante un intervento nel 2012 in cui il presidente della BCE si dimostrava disposto a tutto pur di salvare l’Euro.

In precedenza Draghi ha ricoperto anche l’incarico di Presidente del Financial Stability Board. È stato direttore esecutivo per l’Italia della Banca Mondiale e nella Banca Asiatica di Sviluppo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Mario Draghi è sposato dal 1973 con Maria Serenella Cappello, esperta di letteratura inglese. La coppia ha avuto due figli, Federica e Giacomo. La prima è dirigente di una multinazionale delle biotecnologie; mentre il secondo è un manager di un’importante azienda.