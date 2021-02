Luca Laurenti, avete mai visto la moglie Raffaella Ferrari

Storica spalla di Paolo Bonolis, Luca Laurenti è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. Classe 1963 fin da giovanissimo si appassiona al mondo dell’arte e dello spettacolo e agli inizi della sua carriera comincia ad esibirsi in un pianobar senza molto successo. Nel 1991 debutta accanto a Paolo Bonolis nel programma “Urka” e da allora i due non si sono ‘mai lasciati’.

Con Paolo Bonolis darà vita a un sodalizio artistico. Oltre a Urka! i due lavoreranno insieme in vari programmi di Rai e Mediaset: Sabato Notte Live, Fantastica italiana, I cervelloni , Miss Italia nel Mondo, Tira & Molla, Il gatto e la volpe, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan?, Italiani, Striscia la notizia e Avanti un altro! sono solo alcuni dei programmi che hanno avuto grande successo proprio grazie alla coppia ormai collaudata.

Luca Laurenti e l’amore per Raffaella

Luca Laurenti se ad oggi è felicemente e famoso lo deve sopratutto a Paolo Bonolis. Il marito di Sonia Bruganelli ha scoperto il talento del maestro dopo un provino per un suo programma. Ad oggi, Luca è considerato praticamente la sua spalla destra e assieme formano una coppia amatissima dal pubblico.

Di solito si parla sempre di Paolo e di come sua moglie Sonia ‘sperpera’ il proprio danaro. Pochi, invece, sanno chi è Raffaella, la moglie di Laurenti e chi è suo figlio. Luca Laurenti si è sposato a 31 anni nel 1994 con Raffaella. Dopo circa tre anni di matrimonio, dalla loro unione è nato un solo figlio, Andrea.

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Laurenti ha svelato che il suo incontro con la moglie fu organizzato proprio da Paolo e da li non si è più separato con la compagna. Luca, in questa intervista si è aperto a 360 ° raccontato anche alcuni particolari intimi del loro rapporto.

“Ho ben chiaro il sentimento che mi lega a Raffaella. Per me non è una questione di c***. Faccio due esempi: entro, vedo mia moglie a letto con un altro. Cosa faccio? Opzione 1: Scatta la gelosia e uccido tutti. Opzione 2: comprendo che a mia moglie piace e condivido. Invece de strillà, me tolgo le mutande e mi butto in mezzo pure io – afferma schietto il conduttore, e poi continua – Il primo atteggiamento genera violenza. Il secondo moltiplica l’amore. Io rispetto e accetto le esigenze dell’altro. Sono il suo trampolino qualsiasi cosa tu voglia fare. Vuoi andare in America? Vai. Vuoi fare l’amore? Fai. Il progetto comune non viene intaccato da queste str****. Io, Raffaella me la risposo altre cento volte.”

I due vivono per la maggiore un rapporto a distanza; lei vive a Milano con il figlio Andrea, mentre Laurenti è spesso a Roma per lavoro.