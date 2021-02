Oroscopo Branko oggi giovedì 25 Febbraio 2021, cosa dicono le stelle

ARIETE – Segui le tue passioni professionali questa settimana, Ariete, potrebbe portare al successo, anche se all’inizio non vedi i risultati. Mercoledì Marte in Toro trina Plutone in Capricorno, spingendoti verso la tua passione. Potresti non vedere subito il valore dei tuoi sforzi, ma continua a farlo. Concentrati sull’amor proprio e sull’auto accettazione per le prossime quattro settimane una volta che Venere entrerà in Pesci e nel tuo settore di privacy giovedì. Eventuali problemi di intimità che avrai affioreranno in superficie mentre ti struggi per un ex amante e per una cotta irraggiungibile. Questo potrebbe portare a comportamenti autodistruttivi se non ti nutri. Il sabato porta una giornata di auto-miglioramento. La luna piena è in Vergine e nel tuo settore di routine, incoraggiandoti ad abbandonare le cattive abitudini e concentrarti sul miglioramento personale.

TORO – La settimana inizia con una grande trasformazione quando Marte nel tuo segno trinca Plutone in Capricorno. Ciò offre opportunità per la scoperta di te stesso mentre riesamini i tuoi valori personali e le opinioni su situazioni diverse. Lascia che la tua curiosità ti spinga in avanti. Farai delle scoperte affascinanti. Giovedì, la tua vita amorosa diventa un po ‘più sociale quando Venere entra in Pesci e nel tuo settore di amicizia, dando una spinta alla tua vita sociale. Potresti trovarti fortunato in amore e nelle finanze. Consenti a te stesso di sognare in grande, ma se arrivi a dei soldi, spendili con saggezza. La settimana si conclude con una nota sensuale con la luna piena in Vergine e il tuo settore di piacere sabato. Questa lunazione può creare una bella serata se riesci a lasciar andare l’idea di “perfezione”. Per trovare soddisfazione, lascia che la tua serata sia disordinata e creativa.

GEMELLI – Giovedì , lascia andare il passato e abbraccia la crescita e il cambiamento quando Marte in Toro trinca Plutone in Capricorno, creando un potente giorno per lasciar andare e ricominciare da capo. Questo sarà molto sottile, ma se fai un piccolo passo, potrebbe portare a una grande trasformazione su tutta la linea. Giovedì, Venere entra nei Pesci sognanti e nel settore della tua carriera. Nelle prossime settimane ti concentrerai maggiormente sulla tua carriera, sognando promozioni e fantasticando sul tuo lavoro ideale. Tuttavia, non sarai spietato nell’ottenere ciò che desideri. Questo potrebbe anche portare a una storia d’amore in ufficio, quindi fai attenzione. Tuttavia, sabato porta qualche dramma familiare quando la luna piena è in Vergine e nel tuo settore natale. La tua vita privata potrebbe diventare caotica, ma non farti impazzire cercando di risolverlo. Invece di rendere le cose “carine”, concentrati sul prenderti cura di te stesso.

CANCRO – Questa settimana si tratta di mantenere una mente aperta. Inizia mercoledì quando Marte in Toro trina Plutone in Capricorno, incoraggiandoti a seguire il tuo cuore quando si tratta di amore. Ottieni potere nelle tue relazioni mentre chiedi quello che vuoi, ma sii sempre disposto ad ascoltare anche i bisogni del tuo partner. Giovedì Venere entra in Pesci e sarà il tuo settore filosofico per le prossime settimane. Puoi vedere le tue relazioni da un punto di vista completamente diverso. Questo potrebbe essere un momento di amore a distanza o potresti incontrare qualcuno mentre sei in viaggio. Questa volta può anche rinnovare il tuo amore per l’apprendimento e l’avventura. Il sabato è tutto incentrato sul manifestarsi quando la luna piena è in Vergine e nella tua zona di comunicazione. Questa luna piena aiuta la tua capacità di comunicare chiaramente le tue intenzioni e i tuoi obiettivi. È anche un ottimo momento per fare un breve viaggio o entrare in contatto con i fratelli.

VERGINE – AMORE l nati della prima decade stanno vivendo una situazione sentimentale che va chiarita al più presto. Impossibile per voi ritrovare la serenità se prima non dissipate le nubi sul rapporto di fiducia con il partner. LAVORO Avete voglia di diversificare la vostra attività e avete anche tante idee che vi frullano in testa. Bene. continuate così. FORTUNA A piccole dosi, vi aiuta a essere un po’ più sereni e a poter gioire dei doni del cielo. IL CONSIGLIO Non siate così ipercritici. Se siete della prima decade fate attenzione: da giovedì vivrete dei momenti di grande nervosismo.

BILANCIA – AMORE Dopo anni abbastanza difficili, adesso avete voglia di maggior sicurezza in campo affettivo. I nati della terza decade dovranno chiudere alcune situazioni ormai ingestibili. Voltare pagina spesso porta cose molto positive. Non abbiate paura. LAVORO Sono in arrivo buone opportunità che posso no generare interessanti guadagni. Sappiate valutare al meglio le proposte che arrivano sul vostro tavolo. FORTUNA Siete in una fase molto positiva, in cui potete decidere meglio come investire i vostri risparmi. IL CONSIGLIO Cercate di agire, senza adagiarvi in una situazione di comodo.

SCORPIONE – AMORE Possibili belle novità in arrivo, specialmente per i nati della prima decade. Per tutti, comunque, potrebbero esserci delle buone opportunità sul piano affettivo. LAVORO La situazione professionale appare un po’ complessa. Anche per questo è bene essere più prudenti del solito e tenere i cordoni della borsa ben chiusi. Non sperperate. FORTUNA Sembra non accorgersi di voi. E allora dovrete darvi da fare per attirarla dalla vostra parte. IL CONSIGLIO Arrivate I da un periodo molto stressante. Ora è il momento di rilassarvi: camminate nella natura e respirate a fondo.

SAGITTARIO – AMORE I nati della prima decade devono gestire meglio la vita affettiva, perché dovranno fronteggiare un momento abbastanza complesso. Meglio per tutti gli altri. LAVORO Non pretendete troppo in questo momento. Piuttosto fate luce su quello che vorreste realizzare e datevi da fare in vista del futuro. Per ché le opportunità non mancheranno. FORTUNA Fa fatica a mostrarsi e voi, a volte, non riuscite a cogliere le opportunità a causa di un eccesso di nervosismo. IL CONSIGLIO Cercate di semplificarvi la vita e di essere più lucidi: solo così scaccerete l’ansia e l’incertezza.

CAPRICORNO – Problemi con il partner dovete sforzarvi di comunicare di più e soprattutto meglio di come avete fatto fino a oggi. Altrimenti non andrete da nessuna parte. LAVORO Settimana piuttosto proficua per mettere in atto nuove strategie e per ottenere dei risultati concreti anche da problemi con il partner dovete sforzarvi di comunicare di più e soprattutto meglio di come avete fatto fino a oggi. Altrimenti non andrete da nessuna parte. LAVORO Settimana piuttosto proficua per mettere in atto nuove strategie e per ottenere dei risultati concreti anche da un punto ai vista economico. FORTUNA Ve la siete conquistata in questi ultimi anni piuttosto difficili: ora è il momento di tirare le somme e riscuotere i crediti. IL CONSIGLIO Pur sembrando tranquilli potreste avere dei momenti di ansia, soprattutto i nati della terza decade.

ACQUARIO – AMORE Dopo alcune settimane piuttosto agitate, vi sentite finalmente un po’ più tranquilli. Attenzione, però, è una calma solo apparente: la voglia di rinnovamento e cambiamento non si è estinta. LAVORO Sentite il bisogno di intraprendere nuove esperienze o almeno di diversificare la vostra attività, ampliando così le prospettive per futuro. FORTUNA A volte arriva, a volte rallenta, per cui bisogna cercare di avere pazienza e aspettare tempi migliori. IL CONSIGLIO Mettete più convinzione e più sicurezza in quello che fate e le cose procederanno esattamente come le avete programmate.

PESCI – AMORE È una settimana piuttosto importante per i sentimenti. Con Venere nel segno, avete più possibilità di riuscita con il partner o con chi vi piace in questo momento, specie i nati della prima e della seconda decade. LAVORO Ci sono alcune questioni professionali che vi creano delle perplessità. L’unico modo per le idee è cercare di essere il più possibile razionali, in modo da portare a casa buoni risultati. FORTUNA Riceverete belle notizie, che potranno aiutarvi sotto l’aspetto economico. IL CONSIGLIO Non siate malinconici. Certo, il periodo non è proprio bello, ma cercate di reagire!

