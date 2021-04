Arnaldo Del Piave chi è il marito di Enrica Bonaccorti, età, carriera, figli, vita privata Spettacolo e Tv

E stato un grande amore quello di Arnaldo della Piave. La coppia insieme ha sempre affrontato dei momenti molto difficile, ma il loro vero amore ha fatto si che superassero qualsia problema. Il loro amore nasce dal lontano 1986 e da quel giorno non si sono mai separati

Arnaldo Del Piave, è questo il nome del marito di Enrica Bonaccorti, noto personaggio televisivo, ma anche famosa attrice e conduttrice televisiva. Lo scorso sabato 10 aprile, la donna è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e sembra abbia parlato della sua vita privata a 360°. Ma se di lei sappiamo tanto, cosa sappiamo ad esempio del marito?

Arnaldo Del Piave chi è

I due si sono sposati nel 1986 e per lei si sono trattate delle seconde nozze. Purtroppo il primo matrimonio per Enrica non è andato bene e dopo la nascita della figlia Verdiana, sembra che entrambi abbiano deciso di separarsi. Enrica si sarebbe trasferita dai genitori e dal quel momento l’ex marito non si è più fatto viva ne con lei, ne con la figlia.

Dopo aver trascorso un periodo davvero buio e triste, Enrica ha ritrovato il sorriso al fianco di Arnaldo. Ad ogni modo, di quest’ultimo non sappiamo molto, visto che si è sempre mantenuto lontano dal mondo dello spettacolo. Nello stesso anno in cui la coppia si è sposata, era stata annunciata anche la nascita di un figlio che purtroppo non è mai venuto al mondo, per via di un aborto spontaneo.