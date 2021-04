Samantha Curcio: Chi è, età, studi, peso, uomini e donne e vita privata Spettacolo e Tv

Scopriamo tutto sulla bellissima tronista curvy che si è appena seduta sul trono del dating show di Maria De Filippi.

Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e Donne, diventata molto popolare in quanto diversa dalle troniste alle quali siamo tutti abituati.

Scopriamo tutto sulla giovane 30enne, originaria del Cilento, che è alla ricerca dell’uomo della sua vita nella trasmissione di Canale 5.

Chi è Samantha Curcio

Nasce nel Cilento, a Sapri, il 12 ottobre del 1990, sotto il segno zodiacale della Bilancia, e ha quindi 30 anni.

Dopo gli studi superiori, si trasferisce a Roma dove si iscrive all’Università e studia Giurisprudenza.

Ora, è diventata nota per essere la nuova tronista di Uomini e Donne, al fianco di Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny.

