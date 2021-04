Elisabetta Canalis ruba il posto a Cindy Crawford Spettacolo e Tv

E’ stata una lunga vacanza italiana per Elisabetta Canalis quella che si è appena conclusa. Era iniziata all’indomani della sua seconda dose di vaccino anti Covid (Moderna), di cui lei stessa a metà febbraio aveva condiviso le immagini in una storia su Instagram, ed è terminata nel giorno di Pasqua, quando con il marito Brian Perri, la figlia Skyler e il cane Nello è rientrata a Los Angeles.

Anche se ormai vive in California da molti anni, la showgirl torna spesso e volentieri nel suo Paese natio, pegno di lavoro ancora top secret, ma di cui noi possiamo anticiparvi qualcosa. Alla vigilia delle vacanze pasquali l’abbiamo infatti sorpresa nel giardino di una Villa sull’Appia antica mentre girava una campagna pubblicitaria sotto gli occhi di marito e figlia.

Si tratta dei nuovi spot della San Benedetto, che la vedranno protagonista, dall’inizio dell’estate 2021, al posto di una storica testimonial del brand di acqua minerale, leader nel settore delle bevande analcoliche in Italia. Chi? L’americanissima Cindy Crawford, che a partire dal 2016 fino a oggi è stata il volto di tutte le campagne del noto marchio con la rondine (compreso l’ultimo dell’estate scorsa), sempre girate a Roma e sempre dirette dal regista Gabriele Muccino.

I motivi del passaggio di testimone con la Canalis non sono ancora stati rivelati dall’azienda, che annuncerà ufficialmente la notizia solo a fine maggio. Non è da escludere una questione di budget, tant’è vero che oltre alla protagonista (che, si sussurra, questa volta avrebbe chiesto un po’ troppi soldi), pare sia cambiato anche il regista. O più probabilmente il cambio di guardia ha a che fare con una scelta strategica dell’azienda (di proprietà della famiglia Zoppas) legata all’italianità del nome San Benedetto, appena entrato nel Registro dei marchi storici di interesse nazionale. Come l’avrà presa Cindy?

Di certo non bene, anche perché la Canalis è una sua vecchia, ma ben più giovane, conoscenza: quando stava con Clooney (ovvero una decina d’anni fa), Elisabetta con George e lei con suo marito Rande Gerber facevano spesso doppia coppia. Li ricordiamo in vacanza tutti insieme, in Messico e anche sul lago di Como, dove scorrazzavano in sella alle Harley Davidson che l’attore americano tiene parcheggiate a Villa Oleandra.

Avranno passato quindi ben più di una serata a chiacchierare amichevolmente sorseggiando bevande tutt’altro che analcoliche, come la tequila Casamigos che producevano Clooney e Gerber. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, e oggi ecco Elisabetta prendere il posto della celebre top model, cui in quanto a bellezza non ha nulla da invidiare. Altera e inarrivabile Cindy, più acqua e sapone Elisabetta che, anche quando gioca a fare la vamp, mantiene quella genuinità tutta italiana perfetta per rappresentare un prodotto che fa della purezza e del made in Italy i suoi punti di forza.