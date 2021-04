Verdiana Pettinari: chi è la figlia di Enrica Bonaccorti, età, carriera, vita privata Spettacolo e Tv

Verdiana Pettinari è la figlia della nota conduttrice e personaggio televisivo Enrica Bonaccorti. Ma cosa sappiamo di lei e della sua vita privata? Conosciamola meglio.

Verdiana Pettinari chi è

È nata nel 1973 ed è la figlia della nota conduttrice Enrica Bonaccorti e del marito Daniele Pettinari. Quando è venuta al mondo sua mamma aveva soltanto 24 anni e purtroppo il matrimonio dei genitori non è andato a buon fine. Subito dopo la sua nascita infatti Enrica e Daniele si sono lasciati. Enrica si sarebbe trasferita dai suoi genitori. L’ex marito purtroppo e la famiglia di lui, pare che non siano mai stati presenti nella loro vita. Riguardo Verdiana purtroppo non abbiamo molte informazioni ma sappiamo per certo che ama tanto il mare ed è anche una appassionata di cinema.

Il rapporto con la madre

Molto spesso è stata protagonista in presentazioni di grande livello. “E’ stato solo grazie alla mia mamma che ho potuto fare carriera, perché ero sicura che quando non c’ero mia figlia la lasciavo nella migliore delle situazioni e con la persona migliore: sua nonna materna, appunto”. Queste le parole da lei dichiarate, nel corso di un’intervista rilasciata un pò di tempo fa. Nel corso degli anni poi, Verdiana sembra abbia deciso di modificare il suo cognome, assumendo quello della madre.