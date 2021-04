Enrica Bonaccorti, la confessione sulla malattia che le condiziona la vita Spettacolo e Tv

Enrica Bonaccorti è una nota conduttrice televisiva che lavora da tantissimi anni in tv, ospite in diverse trasmissioni televisive. E’ stato proprio in questi ultimi anni che la donna ha confessato un qualcosa relativo alla sua vita privata. Si tratterebbe di un disturbo della percezione, che in qualche modo la fa soffrire, proprio perché le condiziona la vita. Ma di cosa si tratta?

Enrica Bonaccorti, la confessione sulla malattia

Stiamo parlando di uno dei personaggi televisivi più amati dagli italiani, non soltanto per la sua professionalità, ma anche per la simpatia. Ultimamente ha confessato di essere affetta da un disturbo che per certi versi le ha condizionato la vita. Un disturbo invalidante, perchè non le permette di associare le persone ai loro volti. Lo ha confessato nel corso di un’intervista che la stessa ha concesso al settimanale Nuovo. La conduttrice avrebbe spiegato che questa patologia si chiama prosopagnosia, una malattia piuttosto rara, visto che ne soffre soltanto il 2% della popolazione mondiale.

Di che patologia si tratta?

ùAd ogni modo, non è l’unica persona appartenente al mondo dello spettacolo a soffrire di questa patologia. Anche un altro attore di fama internazionale ne è affetto e stiamo parlando di Brad Pitt. “Mi fece scoprire questo termine difficile Luciano De Crescenzo. Non è una vera malattia, è un disturbo della percezione visiva, un fatto congenito, dipende dall’area specifica del cervello predisposta al riconoscimento dei volti”. Questo quanto dichiarato da Enrica.