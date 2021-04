Enrica Bonaccorti: gli amori della sua vita, matrimoni e flirt Spettacolo e Tv

Enrica Bonaccorti è una nota conduttrice, personaggio televisivo molto amato dai telespettatori italiani da tantissimi anni. Oggi la donna sarà ospite nel salotto di Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, il programma che va in onda su Rai 1 intorno alle ore 14.00. Nel corso dell’intervista, Enrica racconterà sicuramente molti aspetti legati alla sua vita privata, non tralasciando nulla riguardo i suoi amori, i matrimoni ed i flirt avuti con diversi personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica.

Enrica Bonaccorti, gli amori della sua vita

E’ stata legata a molti uomini tra i quali Michele Placido, Arnaldo Del Piave, Carlo Di Bortone, Francesco Villari e Renato Zero. Proprio di questo ne ha parlato nei giorni scorsi quando è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Proprio in quell’occasione, sembra aver parlato della figlia e poi anche del suo passato piuttosto difficile. Ha alle spalle un matrimonio avvenuto quando era molto giovane, con un uomo dal quale ha avuto la figlia Verdiana.

Poi, la conduttrice sembra aver parlato di quello che è stato il momento più difficile della sua vita. “Mi hanno portato via in ambulanza in una clinica, dove sono rimasta per tre settimane. Sono rimasta immobile, ferma, per qualche giorno. E il bambino era andato via. Aveva quasi quattro mesi. La cosa più brutta è stata quando hanno fatto il raschiamento. Due infermiere non professionali mi hanno detto che il bimbo aveva la mia bocca, le spalle larghe”.