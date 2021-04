Lee Aaker: chi è, età, morto, moglie, figli e vita privata

La famosa star bambino Lee Aaker è morta all’età di 77 anni. La sua morte è stata annunciata martedì dall’ex star di Donna Reed Show Paul Petersen in un post su Facebook.

Petersen ha detto che Aaker è morto in Arizona il 1 aprile dopo aver subito un attacco di cuore e ha condiviso che era senza casa al momento della sua morte.

Aaker è meglio conosciuto per aver recitato al fianco di un pastore tedesco nella serie televisiva della ABC Le avventure di Rin Tin Tin per cinque stagioni, dal 1954 al 1959.

R La star da bambino Lee Aaker è morta all’età di 77 anni. La sua morte il 1 ° aprile in Arizona è stata annunciata martedì su Facebook dall’ex attore bambino diventato avvocato Pete Petersen.

Aaker è apparso anche nel film del 1952 The Atomic City, con Barbara Stanwyck nel film del 1953 Jeopardy e con John Wayne nel film del 1953 Hondo.

Petersen, un attore bambino diventato sostenitore delle star infantili, ha pubblicato una foto su Facebook di Aaker in Rin Tin Tin e ha scritto: ‘Dì addio a Lee Aaker. Devi avere una certa età per ricordare Rin Tin Tin.

‘Lee Aaker è morto in Arizona il 1 aprile, da solo e non reclamato … elencato come un “defunto indigente”. In qualità di veterano dell’aeronautica, Lee ha diritto ai benefici della sepoltura. Ci sto lavorando.’

Petersen ha aggiunto: “Dio sa quando cade un passero”.

Hit Show: Aaker è meglio conosciuto per aver recitato al fianco di un pastore tedesco e dell’attore James Brown nella serie televisiva della ABC Le avventure di Rin Tin Tin per cinque stagioni dal 1954 al 1959.

Aaker è apparso anche nel film del 1952 The Atomic City, con Barbara Stanwyck nel film del 1953 Jeopardy e con John Wayne nel film del 1953 Hondo (nella foto)

Secondo The Hollywood Reporter, Aaker è nato il 25 settembre 1943 a Inglewood, in California.

Sua madre possedeva una scuola di danza e lui e suo fratello avevano un atto di canto e danza.

THR.com ha detto che il regista Fred Zinnemann ha visto Aaker in uno spettacolo dal vivo di KTLA un sabato sera e lo ha scelto come personaggio del titolo nel cortometraggio vincitore dell’Oscar Benjy nel 1951.

Nel 1952, Aaker è apparso in ruoli non accreditati in High Noon di Zinnemann, The Greatest Show on Earth di Cecil B. DeMille e Hans Christian Andersen di Charles Vidor ed è stato classificato più in alto di Marilyn Monroe in O. Henry’s Full House.

I suoi crediti includevano anche i film Arena (1953), Mister Scoutmaster (1953), Ricochet Romance (1954) e Destry (1954) e le serie televisive The George Burns e Gracie Allen Show e The Lone Ranger.

Tragico: “Lee Aaker è morto in Arizona il 1 aprile, da solo e non reclamato … elencato come un” defunto indigente “, ha detto Paul Petersen. ‘Dio sa quando cade un passero’

Dopo Rin Tin Tin, ha recitato in The Donna Reed Show, Route 66 e The Magical World of Disney ed è apparsa in Bye Bye Birdie (1963) mentre i lavori di recitazione diventavano sempre più scarsi.

‘Ho iniziato a fotografare gli ospiti, ho capito che qualcosa era cambiato. Non ero più al centro dell’attenzione “, ha ricordato Aaker.

“La mia gente mi aveva sempre detto che la mia carriera poteva non durare, ma quando è successo, era ancora difficile per me adattarmi”, ha detto.

Ha lasciato Hollywood prima dei 20 anni, secondo The Hollywood Reporter, e ha lavorato come falegname.

Ha anche insegnato a sciare a Mammoth Mountain in California a bambini svantaggiati e persone con disabilità mentre viveva con la sua pensione da 1.500 dollari al mese della Screen Actors Guild.