Programmi Tv oggi mercoledì 14 Aprile 2021, Film stasera , fiction e informazione Spettacolo e Tv

Su Rai Uno alle 21.25 Il commissario Montalbano «Salvo amato, Livia mia» Il cadavere di Agata Cosentino viene rinvenuto in un corridoio dell’archivio comunale. In apparenza si tratta di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma questa ipotesi non convince del tutto Montalbano (Luca Zingaretti, 59). La vittima era una cara amica di Livia…

Su Rai Due alle 21.20 Game of Games – Gioco Loco Nella puntata d’esordio, il nuovo show di Simona Ventura (56) è stato seguito da 1.267.000 telespettatori con uno share del 5.1%. Sei personaggi vip si cimentano in vari giochi come «Il Tempo delle Mele»: due vip, legati l’uno all’altro con una corda elastica, devono raccogliere quante più mele possibili usando solo i denti.

Su Rai Tre alle 21.15 Chi l’ha visto? Nella puntata di questa sera il programma investigativo condotto da Federica Sciarelli (62) torna a occuparsi della scomparsa dell’economista Federico Caffè, avvenuta nella sua abitazione romana il 15 aprile 1987. Per contattare la redazione è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica: 8262@rai.it.

Su Rete 4 alle 21.10 Tg4 Speciale Anche questa sera Giuseppe Brindisi (58) fa il punto della situazione sui temi che stanno monopolizzando l’interesse dell’opinione pubblica italiana. Si parte inevitabilmente dall’emergenza sanitaria, senza però rinunciare all’analisi della situazione politica e al racconto dei principali fatti di cronaca.

Su Canale 5 alle 21.25 DayDreamer Can (Can Yaman, 31) e Sanem (Demet Ozdemir, 29) sono ufficialmente tornati insieme e la loro relazione procede a gonfie vele. Nonostante questo, la giovane non ha ancora dato la notizia ai suoi genitori, che la tempestano di videochiamate. Intanto, Leyla ed Emre hanno problemi con la loro nuova attività.

Su Italia 1 alle 21.20 King Arthur – Il potere della spada Il giovane Arthur cresce nei vicoli di Londonium all’oscuro delle sue origini, finché un giorno non riesce a estrarre la spada di Excalibur. Coinvolto nella resistenza, Arthur (Charlie Hunnam, 40) deve imparare a gestire la spada e unire il popolo contro il tiranno Vortigern (Jude Law), che ha assassinato i suoi genitori.

Su La 7 D

9.40 DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO Doc.

9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

10.10 I MENÙ DI BENEDETTA

11.45 LA CUCINA DI SONIA Cucina

12.10 BODY OF PROOF Telefim (2* st., ep. 17 e 18)

13.45 GREY’S ANATOMY (13* st.)

16.15 DROP DEAD DIVA Tf (5* st.)

17.55 DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO Doc.

18.15 TG LA7D

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm (5* st., ep. 3) «La colpevole»

20.10 CUOCHI E FIAMME Cucina

20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

21.30 LITTLE MURDERS BY AGA-THA CHRISTIE (2* st., ep. 7 e 8) «Il crimine non paga»- «I segreti di Solange»

1.10 LA CUCINA DI SONIA Cucina

Su Cielo

8.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE Reality

10.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

11.45 SKY TG24 GIORNO

12.00 BUYING AND SELLING

13.00 BROTHER VS. BROTHER 14.00 MASTERCHEF ITALIA Talent

16.15 FRATELLI IN AFFARI: UNA CASA PER SEMPRE Reality

17.00 BUYING AND SELLING 18.00 TINY HOUSE HUNTING

18.30 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Azione 4 MM LOS ANGELES DI FUOCO (Usa ’18) con M. Atkinson

23.15 FILM-Commedia 4 MM LA NIPOTE (It. 1974) con Francesca Muzio

Su TV 2000

7.00 S. MESSA (8.30; 19.00)

9.30 UDIENZA GENERALE

10.30 BEL TEMPO SI SPERA 11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina

11.55 RECITA REGINA COELI 12.00 TG2000/METEO

12.15 GRECIA Telenovela

14.00 L’ORA SOLARE Talk show con Paola Saluzzi

15.20 SIAMO NOI Attualità 16.00 GRECIA Telenovela

17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO 18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.30 LE PAROLE DELLA FEDE 20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.50 PREGA CON NOI – ROSARIO Santuario Madonna della Speranza in Marigliano (NA)

21.40 QUESTA È VITA con Arianna Ciampoli, Michele La Ginestra

23.30 LA COMPIETA/ROSARIO

Su Mediaset Extra

6.05 FINCHE’ C’È DITTA C’È SPERANZA con la Premiata Ditta

6.25 AVANTI UN ALTRO! Quiz

7.15 MATRIMONI E ALTRE FOLLIE Fiction con Nancy Brilli «L’importante è partecipare»

8.10 L’ISOLA DEI FAMOSI ‘21 -EXTENDED EDITION Reality

16.30 IL CLAN DEI CAMORRISTI Fiction con Stefano Accorsi

20.30 L’ISOLA DEI FAMOSI ‘21 -EXTENDED EDITION Reality Seguiamo la vita dei protagonisti dell’isola dei Famosi, tra acque cristalline e sfide per la sopravvivenza

0.40 AVANTI UN ALTRO! Quiz

1.45 COLPO GROSSO Game

4.25 ZIG ZAG Rivediamo il quiz degli Anni 80 condotto da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Su Focus

11.35 EXOMARS: ALLA CONQUI-

STA DEL PIANETA ROSSO

12.35 TRA CIELO E TERRA Doc.

12.55 ANCIENT DISCOVERIES Doc. 14.00 LEONARDO: L’UOMO CHE ANTICIPÒ IL FUTURO Doc. 15.00 TESORI NASCOSTI Doc. 17.00 DALLA TERRA ALLA LUNA: LA PRIMA VOLTO DELL’APOLLO 8 Documenti 18.00 GIANT CONSTRUCTIONS «The World’s Most Specta-cular Bridges» Documenti 19.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA

21.15 SICCITÀ: LOTTA PER SOPRAVVIVERE Documenti

22.15 ALLA RICERCA DELLE GALAPAGOS Documenti 23.00 FILM-Doc. 4 IDENTITÀ MONNA LISA di