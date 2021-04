Programmi Tv oggi venerdì 16 Aprile 2021, Film stasera in tv in prima serata

Su Rai Uno alle 21.25 Canzone segreta Ospiti illustri si alternano stasera nella quinta puntata dello show condotto da Serena Rossi (35) . Volti noti del mondo della televisione, dello sport, del cinema e del giornalismo. Dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, i protagonisti si godono la sorpresa musicale organizzata per loro.

Su Rai Due alle 21.20 NCIS «Tutto ha un inizio» Con un flashback scopriamo per la prima volta come, nel 1980, l’allora giovane Gibbs (Sean Harmon), vittima di un rapimento, incontrò Ducky (David McCallum, 87) che, da poco arrivato negli Stati Uniti, si era andato a schiantare proprio contro l’auto dei rapitori di Jethro.

Su Rai Tre alle 21.20 Gomorra – New edition Nelle province di Napoli e Caserta, flagellate dalla camorra, s’intrecciano varie storie. Franco (Toni Servillo, 62), sedicente imprenditore, smaltisce illegalmente rifiuti tossici con l’aiuto di Roberto; Marco e Ciro pagano caro lo sgarro a un boss; Totò, che ha solo 13 anni, vuole entrare nel mondo del crimine.

Su Rete 4 alle 21.20 Quarto Grado La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi (51), affiancato da Alessandra Viero, si avvale ogni settimana del contributo di esperti e opinionisti. Tra loro c’è anche il criminologo e psichiatra Massimo Picozzi, esperto di elaborazione di profili criminali e docente di Psicologia Investigativa all’Università di Parma.

Su Canale 5 alle 2.20 Felicissima sera Pio (37) e Amedeo (37) (Pio D’Antini e Amedeo Grieco) approdano su Canale 5 con un programma tutto nuovo, già programmato per lo scorso anno, ma rinviato a causa della pandemia. Come annunciato durante il serale di «Amici», tra gli ospiti della prima serata dovrebbe esserci Maria De Filippi.

Su Italia 1 alle 21.20 Segnali dal futuro Stati Uniti. L’astrofisico John Koestler (Nicolas Cage, 57) riceve dal figlio Caleb (Chandler Canterbury) un foglio scritto 50 anni prima da una bambina della sua scuola. Ci sono solo numeri, ma lo scienziato scopre che indicano giorno e vittime dei principali disastri avvenuti nella storia recente e di alcuni futuri.

Su La 7 alle 21.15 PROPAGANDA LIVE Anche stasera Diego Bianchi racconta l’attualità con l’aiuto del suo ricco gruppo di “collaboratori”: dall’inseparabile vignettista Makkox ai giornalisti Marco Damilano e Paolo Celata, fino al chitarrista Roberto Angelini.

Su TV 8 alle 21.30 LO HOBBIT – LA BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE (Usa 2014) di Peter Jackson con Marin Freeman Bard affronta il drago Smaug. Intanto, gli orchi di Sauron attaccano la Montagna Solitaria: Bilbo e Candalf spingono elfi, nani e uomini ad allearsi…

Su Nove alle 21.15 FRATELLI DI CROZZA Maurizio Crozza torna con le sue parodie e i monologhi satirici incentrati sui fatti di attualità. Nel repertorio del comico genovese c’è il presidente della Campania Vincenzo De Luca con la sua personale visione della supremazia della sua regione.

Su Mediaset 20 alle 21.05 VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA (Usa 2011) di Brad Peyton con Josh Hutcherson Il giovane Sean Anderson parte alla ricerca del nonno scomparso, in compagnia dell’avventuriero Hank Parsons. Arriveranno in un’isola popolata da creature misteriose.

Su Rai 4 alle 21.20 IP MAN 2 (H.K. 2010) di Wilson Yip con Donnie Yen, Simon Yam Ip Man fugge dalla Cina e si trasferisce a Hong Kong. Lì vorrebbe aprire una scuola di Kung Fu e diffondere l’arte marziale del Wing Chun, ma gli altri maestri non sono d’accordo…

Su Iris alle 21.00 PROGRAMMATO PER UCCIDERE (Usa 1990) di Dwight Little con Steven Seagal Dopo la morte del partner, John dà le dimissioni dall’antidroga e torna a vivere nel suo vecchio quartiere. Ma poi torna in azione per fermare Screwface e la sua gang di narcotrafficanti.

Su Rai Movie alle 21.10 A SPASSO NEL BOSCO (Usa 2015) di Ken Kwapis con Robert Redford, Nick Nolte Dopo una lunga assenza, lo scrittore Bill torna negli Stati Uniti per percorrere le 2.200 miglia del sentiero degli Appalachi. Prima però deve trovarsi un compagno di viaggio.

Su Paramount Network alle 21.10 YELLOWSTONE (1* st., ep. 8 e 9) «La disfatta» 1* e 2* p. con Cole Hauser, Kevin Costner Monica è in ospedale dopo l’incidente e Kayce chiede a John di badare a Tate. Dan e Thomas proseguono la loro trattativa per espandersi. Rip non riesce a salvare due escursionisti.

Su la 5 alle 21.10 L’ISOLA DEI FAMOSI Rivediamo la seconda puntata della settimana andata in onda ieri sera su Canale 5. Ilary Blasi si collega con i naufraghi sull’isola che, tra digiuno, Mosquitos e stanchezza, cedono spesso a gaffe, liti e ansia da nomination.

Su Cine 34 alle 21.00 GIOVANNONA COSCIALUNGA DISONORATA CON ONORE (It. 1973) con Pippo Franco, Edwige Fenech Un industriale nei guai con la legge chiede protezione a un ministro che ama lo scambio di coppie. Ingaggia allora la bella Cocò per fingersi sua moglie.

Su La 7 D

9.40 DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO Doc.

9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

10.10 I MENÙ DI BENEDETTA

11.45 LA CUCINA DI SONIA Cucina

12.10 BODY OF PROOF Telefim (2* st., ep. 21 e 22)

13.45 GREY’S ANATOMY (13* st.)

16.15 DROP DEAD DIVA Tf (6* st.)

17.55 DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO Doc.

18.15 TG LA7D

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm (6* st., ep. 2) «Cabaret»

20.10 CUOCHI E FIAMME Cucina

20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

21.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Tf (17* st., ep. 2 e 3) «Viaggio in Thailandia» -«Una guida speciale»

1.10 LA CUCINA DI SONIA Cucina

Su Cielo

8.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE Reality

10.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

11.45 SKY TG24 GIORNO

12.00 BUYING AND SELLING

13.00 BROTHER VS. BROTHER 14.00 MASTERCHEF ITALIA Talent

16.15 FRATELLI IN AFFARI: UNA CASA PER SEMPRE Reality 17.00 BUYING AND SELLING 18.00 TINY HOUSE HUNTING

18.30 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Commedia L MM KIKA – UN CORPO IN PRESTITO (Sp. 1994) con Veronica Forque, Peter Coyote

23.15 FILM-Dramm. * MMM LÉGAMI (Sp. 1990)

Su TV 2000

7.00 S. MESSA (8.30; 19.00)

9.10 BEL TEMPO SI SPERA

9.50 IL MIO MEDICO

10.30 VEDIAMOCI CHIARO

11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina

11.55 RECITA REGINA COELI

12.00 TG2000/METEO

12.15 GRECIA Telenovela

14.00 L’ORA SOLARE Talk show

15.20 SIAMO NOI Attualità 16.00 GRECIA Telenovela 17.00 DIARIO DI PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARI0/18.30 TG 2000

19.30 LE PAROLE DELLA FEDE 20.00 ROSARIO/20.30 TG 2000

20.50 GUERRA E PACE

21.00 FILM-Dramm. • MMMM FROST/NIXON – IL DUELLO (Usa ’08) con Frank Langella

22.30 EFFETTO NOTTE Cinema 23.00 RETROSCENA Teatro

Su Mediaset Extra

6.05 FINCHÉ C’È DITTA C’È SPERANZA con la Premiata Ditta

6.25 AVANTI UN ALTRO! Quiz

7.15 MATRIMONI E ALTRE FOLLIE Fiction con Nancy Brilli «Istruzioni per l’uso»

8.10 L’ISOLA DEI FAMOSI ‘21 -EXTENDED EDITION Reality

16.30 IL CLAN DEI CAMORRISTI Fiction con Stefano Accorsi

20.30 L’ISOLA DEI FAMOSI ‘21 -EXTENDED EDITION Reality Reality Seguiamo la vita dei protagonisti dell’isola dei Famosi, tra acque cristalline e sfide per la sopravvivenza

0.35 AVANTI UN ALTRO! Quiz

1.45 COLPO GROSSO Game

4.25 ZIG ZAG Rivediamo il quiz degli Anni 80 condotto da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Su Focus

11.35 IL GIORNO IN CUI CAMMINAMMO SULLA LUNA Doc.

12.35 TRA CIELO E TERRA Doc.

12.55 LE INVENZIONI DI LEONARDO «Mezzi di trasporto» -«Macchine straordinarie»

15.00 SICCITÀ: LOTTA PER SOPRAVVIVERE Documenti

16.00 ALLA RICERCA DELLE GALAPAGOS Documenti

17.00 APOLLO 17: LA STORIA MAI RACCONTATA DELL’ULTIMO UOMO SULLA LUNA Doc.

18.00 GIANT CONSTRUCTIONS «The World’s Most Specta-cular Bridges» Documenti

19.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA «Una salita fatale» – «Suggerimenti anonimi» Doc.

21.15 VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA «Nativity» Doc.

23.00 TESORI NASCOSTI Doc.

Su Rai Storia

13.00 UHEI, SON QUI! INCONTRO CON ENZO JANNACCI Doc.

14.00 IL GIORNO E LA STORIA Doc.

14.20 PASSATO E PRESENTE Doc. 15.00 NASCITA DI UNA DITTATURA 16.00 POTERE E BELLEZZA «Gli Asburgo-Lorena» Doc.

17.00 STORIA DELLE NOSTRE CITTA’

17.50 #MAESTRI con E. Camurri

18.30 SECONDA PATRIA

19.35 VIVA LA STORIA «Vestire» 20.05 IL GIORNO E LA STORIA Doc.

20.30 PASSATO E PRESENTE «Cuba sotto attacco – La baia dei Porci» Documenti

21.10 STORIE DELLA TV «Andrea Barbato e Giuseppe Marraz-zo, il racconto della notizia»

22.10 IL SEGNO DELLE DONNE «Vera Vergani» Documenti

23.10 STORIA DELLE NOSTRE CITTÀ 0.05 IL GIORNO E LA STORIA Doc.

Su Rai Sport

6.00 PERLE DI SPORT Riviviamo i momenti più emozionanti che hanno fatto la storia dello sport italiano e mondiale.

6.30 TG SPORT

8.00 MEMORY REVIEW: I GOL DELLA SERIE A

8.15 PERLE DI SPORT Riviviamo i momenti più emozionanti che hanno fatto la storia dello sport italiano e mondiale.

18.30 TG SPORT SERA

18.55 PERLE DI SPORT Doc.

20.00 SPORTABILIA

20.30 PERLE DI SPORT Riviviamo i momenti più emozionanti che hanno fatto la storia dello sport italiano e mondiale.

20.50 SERIE B Calcio 34* giornata

23.00 PERLE DI SPORT Doc.

23.30 SPORTABILIA

24.00 TG SPORT

Su DMax

6.00 MARCHIO DI FABBRICA

6.50 TE L’AVEVO DETTO Doc.

9.25 DUAL SURVIVAL «Impantanati» – «Inzuppati fino al collo» – «Inverno brutale»

12.10 AI CONFINI DELLA CIVILTÀ «Al freddo e al gelo» – «Inverno mortale» Doc.

14.00 A CACCIA DI TESORI Mike Wolfe e Frank Fritz attraversano l’America alla ricerca di oggetti interessanti, rari e di valore.

15.50 PREDATORI DI GEMME

17.40 THE LAST ALASKANS «Oltre il viaggio»Documenti

19.30 VADO A VIVERE NEL BOSCO XL Documenti

21.25 INGEGNERIA PERDUTA «Fuga dall’isola del Diavolo»

22.20 INGEGNERIA PERDUTA Doc. 0.10 BODYCAM – AGENTI IN…

Su Spike

8.20 TOP GEAR Motori

12.20 LAW & ORDER CRIMINAL INTENT (1* st., ep. 16 e 17)

14.10 RELIC HUNTER Tf (1* st., ep. 22; 2* st. ep. 1, 2 e 3) 18.00 mErLIN Telefilm (1* st., ep. 9, 10, 11 e 12) «Excalibur» – «Il momento della verità» – «Il labirinto di Gedref» -«Uccidere il re»

21.30 FILM-Poliziesco 4 MM IL CODICE DEL SILENZIO (Usa 1985) con Chuck Nor-ris, Henry Silva. Un sergente di polizia molto violento causa la morte di due colleghi. Abbandonato dai suoi, farà giustizia da sé.

23.30 FILM-Avventura 4 MM ROMBO DI TUONO 3 (Usa 1988) con Chuck Norris

1.30 TOP GEAR Motori

Su Italia 2

7.00 NARUTO SHIPPUDEN Car.

7.50 BLACK-ISH Sitcom (4* st.; 5* st. ep. 1, 2 e 3)

10.45 MIKE & MOLLY Sitcom (6* st., ep. 3, 4, 5 e 6)

12.35 BLACK-ISH Sitcom (4* st.; 5* st. ep. 1, 2 e 3)

15.40 DRAGON BALL SUPER Car.

17.00 ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE! Cartoni

18.30 MIKE & MOLLY Sitcom (6* st., ep. 3, 4, 5 e 6)

20.15 NARUTO SHIPPUDEN Car.

21.15 FILM-Orrore 4 MMM LA CITTÀ VERRÀ DISTRUTTA ALL’ALBA (Usa/Emirati Arabi Uniti ’10) con T. Oliphant

23.20 FILM-Dramm. THE BAD SEED (Usa ’18) con Rob Lowe, Mckenna Grace

1.10 ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni