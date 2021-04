Oroscopo Branko oggi sabato 17 Aprile 2021: Previsioni zodiacali mirate per te

ARIETE – AMORE: lasciate perdere le scenate di gelosia e cominciate a fidarvi di più del vostro partner. L’eccessiva possessività sta rovinando i già rari momenti di coppia e riaccende discussioni inutili. LAVORO: siete in cerca di ulteriori soddisfazioni. Date il massimo e siate più collaborativi con i colleghi: ne trarrete tutti un vantaggio, sia dal punto di vista dei guadagni sia da quello dell’umore. SALUTE: i vostri punti deboli in questa settimana saranno gola e bronchi a causa delle condizioni climatiche molto variabili, quindi prendetevene cura. Ok alle attività sportive svolte regolarmente per non appesantirsi. Amore: un momento propizio per un nuovo idillio nella tua vita. Denaro: risolvi rapidamente i problemi finanziari in sospeso. Lavoro: sali sul carro della tecnologia o non sarai competitivo. Salute: una salute di ferro è ciò che hai dentro.

TORO – AMORE: vi aspettano giorni intensi da vivere in due. Ma non nel senso che sperate: incomprensioni e vecchi rancori torneranno a galla, quindi la vostra unica carta da giocare sarà quella della pazienza. Per i cuori solitari sembreranno invece giorni di calma piatta in attesa di nuovi incontri che, tuttavia, si riveleranno molto interessanti. LAVORO: gli sforzi economici dei mesi scorsi potrebbero venire finalmente ripagati. I vostri progetti professionali riceveranno infatti una buona dose di incentivi. SALUTE: un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire, quindi cercate di gestire al meglio le energie. Amore: è tempo di fare pace con il tuo partner. Soldi: una svista può farti perdere dei soldi. Lavoro: l’ambiente di lavoro è imbattibile. Salute: il suo ritmo di vita lo porta a trascurare un po ‘la sua salute.

GEMELLI – AMORE: potreste sentirvi particolarmente irascibili, specie perché la persona che vi sta accanto vi sembrerà poco attenta ai vostri bisogni. Sarà necessario riflettere più del previsto prima di prendere decisioni che rischiano di risultare affrettate. Chi è alla ricerca della propria anima gemella potrebbe riscoprire che una vecchia fiamma non si è mai davvero spenta. LAVORO: troppa confusione e poco tempo per concentrarsi al meglio. In questi giorni sarebbe il caso che vi dedichiate alle questioni più semplici. SALUTE: mancano troppe energie. Vi servirà più riposo del previsto per ripartire al meglio. Amore: oggi l’amore sarà il tuo obiettivo, incoraggiamento e lo raggiungerai. Soldi: forse un intenditore finanziario ti farà commettere un errore. Lavoro: se sei disoccupato, le stelle ti aiuteranno a trovare un lavoro. Salute: lo stress ti farà sentire svogliato e scoraggiato.

CANCRO – AMORE: sarete un po’ instabili e non vi mostrerete accomodanti come al solito con il partner, ma tutto tornerà presto come prima. I cuori solitari non ascolteranno i consigli degli altri, affrontando determinate situazioni con una certa dose di incoscienza. LAVORO: sul fronte professionale, tutto procede secondo la solita routine, con gli stessi ritmi e senza sorprese. Tuttavia, proprio grazie a questo, vi renderete conto di quanto vi piaccia il vostro lavoro. SALUTE: dovreste -dedicarvi di più al benessere psico-fisico facendo più movimento e seguendo un’alimentazione decisamente più regolare. Amore: Affinché il tuo amore desideri essere soddisfatto, sii paziente. Soldi: troverai una somma di denaro dimenticata in casa tua. Lavoro: cerca di migliorare le tue condizioni di lavoro. Salute: sarai forte, sano e attivo.

LEONE – AMORE Giornate intense: con un po’ di impegno, potrai conquistare anche qualcuno che non ti aveva ancora notato. LAVORO Con Mercurio in aspetto dissonante, rischi di dire qualcosa di cui potresti successivamente pentirti. SALUTE Ultimamente ti senti piuttosto giù di corda: ti basterà un giretto intorno a casa per recuperare le energie. Amicizie e scambi premurosi della migliore qualità miglioreranno l’atmosfera questo sabato. I cambiamenti nella routine e nelle filosofie ti permetteranno di dedicarti di più alle relazioni importanti della tua vita. Unisci le forze con gli amici e combatti per cause rilevanti. Il coinvolgimento in eventi collettivi richiederà un posizionamento chiaro nelle reti e azioni di solidarietà. Costruisci relazioni di fiducia. Amore in aumento! Amore: presta meno attenzione alla persona che vuoi conquistare. Soldi: risparmia un po ‘di soldi, poiché potrebbero verificarsi eventi imprevisti. Lavoro: i pianeti ti aiuteranno in questo problema di lavoro. Salute: i tuoi denti ti causeranno qualche problema.

VERGINE – AMORE I tuoi occhi sono vivaci e luminosi e in essi si può leggere il forte sentimento che provi. LAVORO La gestione di alcune pratiche lavorative richiede grande concentrazione da parte tua. E, da buona Vergine, non avrai certo problemi. SALUTE Livelli alti di stress: stacca la spina. Le decisioni sul futuro coinvolgeranno il lavoro, lo stile di vita e la vita intima. Approfitta del sabato per pianificare i tuoi prossimi passi di carriera, scambiare confidenze con gli amici e condividere sogni. Scopri misteri e segreti. La giornata porterà rivelazioni, risposte esistenziali e uno sguardo più approfondito agli eventi collettivi. Amicizie speciali creeranno un’atmosfera calda e accogliente. Unire le forze. Amore: cerca di essere chiaro sui tuoi sentimenti per non ferire. Soldi: cerca di controllare le spese, tendi a sprecare. Lavoro: il tuo orizzonte lavorativo si sta allargando, approfittane. Salute: accuserà sbalzi di temperatura.

BILANCIA – AMORE Momento discreto: senza infamia e senza lode. Forse servirebbe un pizzico di sprint in più. LAVORO Momento d’oro per i rapporti tra colleghi. Se puoi, cerca di gettare le basi per alcune proficue collaborazioni. SALUTE Marte nel tuo Segno ti fa agire molto impulsivamente. Nel dubbio… chiuditi la bocca. Parla con chi è lontano e accorcia le distanze con manifestazioni di affetto e dichiarazioni d’amore. Il desiderio di viaggiare e intraprendere nuove esperienze diventerà più forte, pianificare in anticipo e nel rispetto dei protocolli di tutela della salute. È ora di approfondire i legami, abbandonare modelli di comportamento negativi e migliorare la qualità delle relazioni. Scenario positivo per il futuro.

SCORPIONE – AMORE Rischi di impelagarti in una situazione poco cristallina… ma molto intrigante. LAVORO Se le finanze non lo consentono, non buttarti in investimenti a lungo termine. Aspetta qualche settimana. SALUTE Una situazione familiare piuttosto instabile potrebbe crearti qualche turbamento. Decidi i cambiamenti e aumenta la fiducia nel futuro. Il sabato favorirà l’amore. Le notizie da lontano toccheranno profondamente il cuore. Costruisci solide basi affettive e accetta le richieste della famiglia. Le responsabilità aumenteranno nelle relazioni strette e nell’assistenza sanitaria. Qualcuno di speciale farà una piacevole sorpresa e risveglierà i tuoi migliori sentimenti. Valuta una proposta di lavoro.

SAGITTARIO – AMORE I single non si sentiranno soli: ottime possibilità di conoscenze, soprattutto nel weekend. LAVORO Dovrai imparare a convivere con un collega poco propenso al dialogo. Non temere, ce la farai. SALUTE La Luna in aspetto disarmonico porta contrattempi domestici che ti rendono ansioso e nervoso. Parla di bambini e progetti con il tuo partner. Le questioni finanziarie interferiranno con le relazioni e le decisioni della vita intima. Se sei solo, un coinvolgimento può iniziare con una discussione stimolante e intelligente sui social media. Momento propizio per migliorare l’uso degli strumenti e aggiornare le tecnologie. Rinnova i concetti di benessere, incorpora nuove attività nella tua routine e prenditi cura del tuo corpo.

CAPRICORNO – AMORE Con Venere in Ariete potresti ritrovarti coinvolto in una relazione che non corrisponde a quello che solitamente cerchi. Valuta bene. LAVORO Grazie al tuo entusiasmo riuscirai a coinvolgere anche i colleghi più scettici. SALUTE La dieta degli ultimi tempi sta dando i suoi frutti! Molte attività da completare faranno impazzire la giornata. Andare avanti con il lavoro, allenarsi, organizzare la casa, soddisfare le esigenze della famiglia e far fruttare il tempo. Un ritmo accelerato richiederà concentrazione e concentrazione. La sera, l’atmosfera circostante, il romanticismo e l’affetto intensificheranno l’amore. Aspetta la bella sorpresa della coppia. Se sei solo, una passione virtuale ti riscalderà il cuore e risveglierà i sogni. Gioca di più.

ACQUARIO – AMORE Luna e Venere in aspetto formidabile sono pronte a farti vivere magici momenti insieme al partner. LAVORO Un’importante novità professionale ti regalerà una bella boccata di ossigeno Respira tutto a pieni polmoni. SALUTE L’aiuto di una persona speciale ti aiuterà a rinascere dopo un periodo molto buio. Molto cambierà nella tua testa con le conversazioni e le informazioni che verranno fuori oggi. Trova soluzioni pratiche e intelligenti per la casa e rinnova i concetti di comfort. Un pensiero veloce e una lingua tagliente segneranno i tuoi commenti e le discussioni sulle reti. Segnala notizie false e fornisci un servizio pubblico. Camminare sarà un’ottima opzione per ridurre l’ansia e bilanciare mente e corpo.

PESCI – AMORE Qualche tensione di troppo. Ma, nel complesso, momento discreto. LAVORO Un buon investimento fatto in passato inizierà a dare i primi, importanti frutti.

SALUTE Ritagliati del tempo durante la giornata da dedicare a te stesso: cerca di scaricare la mente, oltre che il corpo. La casa avrà dettagli eleganti ed originali. Approfitta del sabato per rendere il tuo angolo più interessante e accogliente, goderti la famiglia o cercare notizie su internet. Cambiare argomento e prendere una pausa dalle notizie fa bene al tuo equilibrio. Prenditi cura delle piccole cose e delle energie intorno a te. La sensibilità sarà amplificata. Ricordi deliziosi ti mancheranno di altri tempi.