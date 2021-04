Stefano D’Orazio chi sono i suoi figli

Oggi la moglie di Stefano D’Orazio sarà ospite nella trasmissione condotta da Serena Bortone, oggi è un altro giorno per ricordare suo marito. Scopriamo insieme qualcosa in più Stefano D’Orazio.

Stefano D’Orazio non ha figli, ma lo stesso tempo è come un padre per Silvia Di Stefano, attuale figlia di Lena Bolcati. Stefano D’Orazio lo ricordano tutti i fan il 30 settembre 2009 quando lascio i Pooh e salutando tutti i suoi fan scrisse queste parole:

“Ho rotto bacchette e amicizie troppo grandi per sopportare le mie eterne lontananze, ho tenuto a battesimo i figli degli altri senza avere mai avuto il coraggio di farne uno mio, ho messo tutto il mio tempo e tutto il mio talento nella grande avventura che mi ha accompagnato fin qui”.

Silvia Di Stefano l’ha considerata una dei figli degli altri che ha cresciuto D’Orazio. Il grande batterista era molto legato alla figlia:

“Sono cresciuta a pane e musica tra le note dei Pooh – aveva detto a Tiburno – Il grande fuoco che ho dentro, quello per cui non riesco mai a fare a meno di un palco, è la chiave per emozionare nella grande arte chiamata musical”. Silvia ha studiato alla scuola “Ribalte” di Enzo Garinei e al “Mastmaster” (Musical Actor’s School – Theater) di Roma seguendo contemporaneamente i corsi di canto di Nora Orlandi.

Francesca Michelon, 31 anni, è una ragazza che vive a Roma ed è figlia della jesolana Oriana Bolletta e del vicentino Diego Michelon, che lavorò come tecnico del suono per i Pooh. Eppure un test del dna effettuato nel 2013 ha stabilito che Diego non era il suo padre naturale.

Per questo motivo, Francesca sospetta di essere la figlia di Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh: «Mia madre, nel 2006, mi rivelò di aver avuto una relazione con lui tra il 1983 e il 1984, quando era in crisi il matrimonio con mio padre. Quando scoprì di essere incinta, lo disse a D’Orazio, ma lui decise di finire lì il rapporto».