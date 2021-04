Abitudini per prendersi cura della salute della prostata

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

È importante che gli uomini includano un controllo della prostata nelle loro routine di consultazione medica. È anche essenziale che conducano una vita sana con una dieta sana e un regolare esercizio fisico per prevenire le difficoltà.

I problemi di salute della prostata sono molto comuni dopo i 50 anni . Nonostante ciò, secondo i dati disponibili, la maggior parte degli uomini non si sottopone a controlli regolari dall’urologo. Ciò porta a diagnosi tardive e talvolta a maggiori difficoltà.

La prostata è un organo del sistema riproduttivo maschile. Si trova appena sotto la vescica e davanti al retto . Circonda anche la prima parte dell’uretra. Quest’ultimo è il tubo attraverso il quale l’urina e lo sperma circolano al pene.

Questo corpo svolge diverse funzioni importanti . È lì che si forma il liquido prostatico; Questo protegge lo sperma e promuove la fertilità maschile. Inoltre aiuta l’espulsione dello sperma all’esterno e chiude la vescica in modo che durante il rapporto non venga espulsa l’urina.

Problemi comuni alla prostata

I problemi alla prostata di solito compaiono intorno ai 50 anni.

Ci sono diversi problemi che possono interessare la prostata . Come già notato, molto spesso iniziano a manifestarsi nella mezza età. Si stima che la metà degli uomini abbia difficoltà in questo organo a 60 anni e quasi tutti, a 80 anni.

I problemi comuni della prostata includono quanto segue:

Iperplasia prostatica benigna (IPB) . È il problema più comune. Ha a che fare con un aumento delle dimensioni di questo organo. Provoca problemi urinari e il sintomo più frequente è la necessità di urinare molto frequentemente.

. È il problema più comune. Ha a che fare con un aumento delle dimensioni di questo organo. Provoca problemi urinari e il sintomo più frequente è la necessità di urinare molto frequentemente. Prostatite . È l’infiammazione del tessuto della prostata e si verifica più frequentemente negli uomini di 35 anni. La causa più comune è un’infezione batterica o virale.

. È l’infiammazione del tessuto della prostata e si verifica più frequentemente negli uomini di 35 anni. La causa più comune è un’infezione batterica o virale. Cancro alla prostata . L’IPB può progredire fino al cancro. È uno dei tipi più comuni di cancro, ma oggi può essere prevenuto e trattato con successo se diagnosticato precocemente.

Si stima che 8 uomini su 10 sviluppino iperplasia prostatica benigna . C’è un rischio maggiore se si ha una storia familiare di questa condizione. Circa il 30% di quelli con IPB ha sintomi fastidiosi.

Abitudini da tenere a mente

È molto importante prendersi cura della salute della prostata, soprattutto quando si raggiungono i 50 anni. Il modo migliore per farlo è acquisire abitudini che favoriscono la salute di questo organo . È molto importante, ad esempio, idratarsi continuamente ed evitare uno stile di vita sedentario .

È anche essenziale prendersi abbastanza tempo per urinare in modo che la vescica si svuoti completamente . Controllare il peso e dormire bene la notte aiuta molto, così come prendere il sole ed evitare lo stress. Gli esercizi per il pavimento pelvico sono altamente raccomandati.

Dieta per prendersi cura della salute della prostata

Non ci sono prove scientifiche forti che la dieta abbia un impatto decisivo sulla salute della prostata, ma ci sono prove significative che alcune diete sono associate a problemi alla prostata .

Gli urologi consigliano una dieta mediterranea , in cui non devono mancare olio d’oliva e noci. Si consiglia il consumo di farina integrale, tè verde e frutta come papaia, anguria e pomodoro.

È importante ridurre al minimo il consumo di grassi saturi , carni rosse e lavorate, alcol e zucchero. I pomodori in scatola non sarebbero raccomandati e nemmeno i popcorn al microonde, i cibi ricchi di calcio e le patate non biologiche.

Si ritiene che l’assunzione di soia e prodotti a base di soia possa essere molto utile per la prostata . Inoltre, si consigliano caffè, broccoli e cavolfiore.

Esercizio

Uno stile di vita sedentario dovrebbe essere evitato a tutti i costi . La cosa indicata è fare regolarmente attività fisica e combinare esercizi aerobici, come camminare, correre o nuotare, con esercizi anaerobici come il sollevamento pesi.

Molti urologi raccomandano esercizi di Kegel regolari , poiché aiutano a rafforzare i muscoli del pavimento pelvico. La cosa più consigliabile è che vengano eseguiti più volte al giorno. Anche i massaggi alla prostata sono altamente raccomandati.

Ogni uomo dovrebbe sottoporsi a un controllo annuale a partire dai 50 anni.

Vita sessuale

Non ci sono abbastanza studi sulla relazione tra vita sessuale e problemi alla prostata . Un tempo si diceva che più eiaculazioni aumentavano il rischio di cancro alla prostata. Tuttavia, la ricerca condotta presso il National Cancer Institute degli Stati Uniti lo nega.

Sebbene i dati non siano categorici, i ricercatori non hanno scoperto che più eiaculazioni aumentano il rischio di questo tipo di cancro. In realtà, hanno trovato il contrario: prove che più eiaculazioni potrebbero ridurre il rischio di questa malattia . In ogni caso, non deve essere considerato come un dato conclusivo.

Controlli di routine

La cosa indicata è che gli uomini consultino l’urologo se presentano sintomi di un possibile problema alla prostata. Si raccomanda a tutti gli uomini di età superiore ai 55 anni di sottoporsi a un controllo periodico.

Alcuni uomini appartengono a gruppi a rischio di cancro alla prostata : afroamericani, quelli di origine nordica o quelli con due o più membri della famiglia a cui è stata diagnosticata la malattia. Se un uomo soddisfa una di queste condizioni, dovrebbe iniziare i controlli periodici all’età di 40 anni.

Si consiglia una revisione annuale

Alcuni uomini sono preoccupati per gli esami della prostata. La cosa migliore da fare è scoprirlo a fondo e consultare eventuali domande o dubbi con un medico di fiducia. Tutte le domande sono valide.

Come con tutte le forme di cancro, la diagnosi precoce influisce sul successo del trattamento . La cosa più consigliabile è che in presenza di sintomi non aspettare molto prima di consultare il medico per valutare la situazione.