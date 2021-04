Nevrosi depressiva: sintomi, cause e trattamento

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

La nevrosi depressiva è caratterizzata da un compromesso emotivo. Cioè, non basta sentire che l’ambiente è ostile in modo esagerato e irrazionale, come accade nella nevrosi convenzionale. In questo caso, le persone sperimentano stati depressivi intensi e costanti.

Coloro che sono affetti da questa alterazione hanno comportamenti caratteristici della depressione. Fondamentalmente, il malumore è causato dalla percezione della realtà che è estremamente negativa.

Nella maggior parte dei casi ci sono sintomi somatici . In altre parole, l’intenso calo dell’umore porta con sé disagio fisico, come mal di testa, tensione muscolare e difficoltà ad addormentarsi, tra gli altri.

Quali sono le cause della nevrosi depressiva?

Secondo la psicoanalisi e le sue correnti, da cui deriva il termine nevrosi depressiva , è causata da una condizione psicogena, che verrebbe acquisita da esperienze traumatiche nell’ambiente .

Abbiamo due grandi gruppi di traumi che producono questo tipo di nevrosi. In primo luogo, i fallimenti ricorrenti in alcuni settori della vita che genererebbero una disperazione appresa. Questo è che le persone imparano che non importa quanto duramente provino a raggiungere il successo, non possono avere successo.

Il secondo gruppo è chiamato eventi di deprivazione . Questo spettro è costituito da quelle esperienze che allontanano le persone dalle loro fonti di sicurezza . Ad esempio, quelli che hanno dovuto abbandonare bruscamente i loro parenti.

Indipendentemente dal trauma, il fattore scatenante di questo tipo di nevrosi è la difficoltà da superare. In questo modo, possiamo capire che nessuna persona è libera da loro; la differenza sta nell’intensità del negativo e nella capacità di superare la situazione.

I traumi fanno parte della vita, ma la capacità di superarli è decisiva per lo stato d’animo.

Sintomi di nevrosi depressiva

I principali sintomi di questa psicopatologia vanno dai comportamenti irritabili all’apatia . In questo ordine di idee, una persona potrebbe presentare euforia quando è turbata o indifferente a qualsiasi situazione.

Vediamo un elenco con i sintomi più caratteristici della nevrosi depressiva:

Pragmatismo eccessivo: ciò significa che le persone si conformano a routine ripetitive in modo intenso, come i rituali.

Abulia: è la mancanza di disposizione a fare qualsiasi tipo di attività o semplicemente a muoversi; di solito è accompagnato dalla sensazione fisica di stanchezza.

Comportamenti introversi: è comune che le persone cerchino di isolarsi dal mondo per evitare di sentirsi esposte ai pericoli dell’ambiente.

Pensieri dubbiosi: la mancanza di disposizione si riflette anche nel processo decisionale; le persone non sono in grado di prendere decisioni ferme riguardo a qualsiasi area della loro vita.

Sensi di colpa: la persona si percepisce come l’unico responsabile degli eventi negativi che ha vissuto.

Comportamenti ansiosi : lo schema di pensiero ansioso è un sintomo ricorrente; la persona presume che qualunque cosa faccia si rivelerà sbagliata, anche prima di iniziare.

Altri sintomi psichici di questa patologia hanno a che fare con la scarsa tolleranza alla frustrazione. Di conseguenza, possono verificarsi esplosioni di rabbia improvvise e irrazionali.

Inoltre, ci sono anche sintomi fisici di cui è importante essere consapevoli :

Insonnia o altri disturbi del sonno.

Eccessiva sudorazione delle mani e di altre parti del corpo.

Cefalea da tensione . È un intenso mal di testa causato da un’eccessiva contrattura in alcuni gruppi muscolari del cranio.

Come si può trattare la nevrosi depressiva?

Come abbiamo visto, questa patologia è costituita da segni e sintomi di nevrosi e depressione . È per questo motivo che il trattamento deve essere focalizzato in modo duplice . Successivamente vedremo quali sono gli approcci più utilizzati dai professionisti della salute mentale.

1. Trattamento psichiatrico

Le terapie psichiatriche includono farmaci con alcuni farmaci per controllare l’umore delle persone. Gli psichiatri prescrivono antidepressivi che agiscono efficacemente su alcuni neurotrasmettitori (serotonina, dopamina e noradrenalina).

Deve essere seguito un trattamento farmacologico per controllare le dosi del farmaco. Inoltre, in questi casi è normale che lo psichiatra lavori con lo psicologo, che si occuperà della parte emotiva.

2. Terapia cognitivo comportamentale

Questa modalità di terapia psicologica ha lo scopo di ristrutturare i modelli di pensiero disfunzionali . Cioè, cerca di cambiare quegli schemi mentali che sono disadattivi per quelli che sono funzionali. Il successo arriva attraverso le sessioni di conversazione.

3. Terapia breve focalizzata sulla soluzione

Questa corrente terapeutica cerca l’efficacia in brevi periodi di tempo . Affronta i problemi dei pazienti con le risorse più efficaci per ogni caso.

La breve terapia focalizzata sulla soluzione non enfatizza le cause del conflitto. È particolarmente efficace quando lo psicologo lavora insieme allo psichiatra. In modo tale che la parte emotiva possa essere avvicinata da un punto di vista emotivo.

Nelle terapie per affrontare le nevrosi depressive ci sono diversi percorsi che possono essere presi dalla psicologia per migliorare i sintomi.

4. Terapia sistemica

I familiari di persone con nevrosi depressiva non saranno in grado di capire chiaramente cosa sta succedendo ai loro familiari . Per questo motivo è fondamentale includerli nel processo terapeutico.

La terapia sistemica mira a rilevare i conflitti che esistono in una dinamica o in un sistema composto da più persone . Ad esempio, nuclei familiari o relazioni di coppia.

La nevrosi depressiva ha una cura?

Come con la maggior parte dei disturbi psichiatrici, la nevrosi depressiva può essere curata a lungo termine . È importante chiarire questo aspetto per avere una corretta gestione delle aspettative. Un paziente con questa diagnosi può superarlo e condurre una vita piena dopo un po ‘.

Il divario tra i casi che migliorano e quelli che non lo fanno è segnato dalla disposizione che possono avere i parenti o gli assistenti dei pazienti . Tanto più che chi è affetto dal disturbo non potrà mantenere l’iniziativa necessaria per partecipare alle consultazioni.