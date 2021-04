Mangiare sano: esattamente quello che dovresti mangiare ogni giorno

Ammettiamolo: ogni giorno ci raccontano qualcosa di diverso (quando si parla di cibo). Tra tutte le organizzazioni dedicate allo studio del mangiare sano, l’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), Associazioni Professionali di Dietisti-Nutrizionisti , Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ecc.), è difficile trovare qualsiasi tipo di consenso. Devi solo guardare i loro progetti di piramide alimentare. In alcuni le verdure sono al primo posto, in altri al 3 °. Alcuni dicono che dobbiamo mangiare carne rossa due volte a settimana ealtri di cinque . Alcuni dicono che la base della dieta sono i carboidrati e altri li scartano completamente …

È difficile scegliere tra così tante opzioni di consulenza alimentare, quindi la cosa più logica è attenersi a ciò che dicono i più alti organi ufficiali , a seconda del Ministero della Salute, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite.