Denise Pipitone: chi è il fratello Kevin? età, vita privata, figli

Denise Pipitone è la bambina purtroppo scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo in provincia di Trapani in Sicilia. Dal momento della sua scomparsa purtroppo di lei non se ne saputo più nulla, nonostante tanti siano stati avvistamenti in questi anni che non hanno portato a nulla. Abbiamo conosciuto in questi anni la mamma della piccola Denise ovvero Piera Maggio che ha sempre dimostrato grande forza. Non tutti forse sanno che Denise ha anche un fratello ovvero il primogenito della madre. Quest’ultimo si chiama Kevin. Ma cosa sappiamo di lui?

Denise Pipitone, chi è il fratello Kevin

Kevin è il fratello maggiore di Denise e oggi ovviamente è un giovane uomo di 28 anni. In tutti questi anni e soprattutto da quando è scomparsa la bambina, Kevin non è mai apparsa di in televisione e ha voluto da sempre rimanere lontano dai riflettori. Sembra che in questi ultimi anni però Kevin in occasione del diciottesimo compleanno della sua sorellina abbia voluto scriverle un messaggio, ovvero una lettera piuttosto toccante. Ecco alcuni passaggi.” Ciao Denise, ,i fa male ancora oggi doverti scrivere delle frasi piuttosto che dirtele di presenza, ma purtroppo è cosi. Sono passati 14 anni da l’ultima volta che ci siamo visti, la tua immagine è dentro me, rimane ancora quella di una bambina, ma in realtà non è più così, visto che oggi compi 18 anni”.