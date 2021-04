Alessandro Nasi: chi è, età, carriera, Juventus, genitori, moglie, figli e vita privata

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

In prima fila per la sostituzione alla guida della società c’è adesso il cugino Alessandro Nasi, vice presidente della società finanziaria Exor, la holding degli Agnelli, presieduta da John Elkann. Ed è presidente di Comau, industria del ramo della robotica che fa parte del gruppo Stellantis. Un manager di famiglia, cresciuto all’ombra dei due cugini e che non ama apparire: è noto ai non addetti ai lavori soprattutto per essere il compagno di Alena Seredova, l’ex partner di Gigi Buffon dalla quale il portiere bianconero ha avuto due figli.

La compagna e la vita privata di Alessandro Nasi

Della vita privata dell’imprenditore italiano si sa ben poco. Al suo fianco da diversi anni c’è Alena Seredova, ex moglie di Buffon. Per il resto non si hanno particolari notizie se non la sua passione per il calcio e per la Formula 1 anche perché si è dedicato da giovanissimo alle attività della famiglia Agnelli.

Sicuramente una sua elezione a presidente della Juventus sembra essere destinata a farlo conoscere meglio da tutti gli italiani e non solo dagli appassionati dell’economia.