Felicissima Sera, Pio e Amedeo: ospiti dell’ultima puntata di venerdì 30 aprile 2021

Questa sera tornano con l’ultima puntata di felicissima sera, lo show condotto da Pio e Amedeo. il programma nelle prime due serate ha avuto un grande seguito con record di ascolti. Sono stati Infatti oltre 4 milioni di telespettatori per ogni puntata.

Le Gag messa in atto dal duo comico Pio Amedeo hanno spopolato sul web tanto che, moltissimi vogliono con il programma continui con noi puntate. vediamo quali sono gli ospiti della puntata di stasera Venerdì 30 aprile.

Come abbiamo detto in precedenza oggi venerdì 30 Aprile 2021 andrà in onda l’ultima puntata di felicissima sera, il varietà condotto da Pio e Amedeo su Canale 5 come al solito ci sarà tanta musica con ospiti d’eccezione e sicuramente tante risate, un vero e proprio venerdì passato in leggerezza davanti alla televisione con tutta la famiglia. Questa sera in studio oltre Due comici conduttori ci saranno Raul Bova, Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli ed Eros Ramazzotti.

Ovviamente immancabile sarà anche la volta di Francesco Pannofino che introdurrà il momento “Emigratis”, con la discoteca e nuovi ospiti della musica neomelodica. Uno dei momenti preferiti dal pubblico, che, soprattutto sui social, commenta la trasmissione con entusiasmo.

