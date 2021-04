Pio e Amedeo: chi sono, età, moglie, figli, vita privata e Felicissima Sera

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Pio e Amedeo ultimamente stanno riscuotendo un grandissimo successo per via delle numerose colla orazioni televisive che stanno facendo. Questa sera venerdì 30 aprile 2021 andrà in onda la terza ed ultima puntata show. Come di consueto le risate non mancheranno, ci saranno ospiti d’eccezione con i quali il duo comico si metteranno in gioco. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Pio e Amedeo.

Come abbiamo detto in precedenza Pio e Amedeo sono un duo di comici italiani, i loro rispettivi nomi sono Pio D’Antini, nasce a Foggia il 25 agosto 1983 e Amedeo Grieco nato a Foggia il 20 agosto 1983.

Pio e Amedeo i ragazzi oltre a lavorare insieme da tantissimi anni, sono amici da sempre nonché coetanei, infatti hanno entrambi 38 anni si età, mentre Amedeo è nato sotto il segno del leone, Pio invece è il segno zodiacale della vergine, anche se sono nati a pochissimi giorni di distanza.

Già da piccolini il loro interessa era rivolto quasi esclusivamente alla recitazioni, iniziano a cavalcare alcuni palchi del cabaret e successivamente approdano in molti villaggi turistici. Immediatamente dopo si aprono le porte del mondo televisivo, infatti su una piccola tv pugliese e con il passare del tempo arrivano ad alcune emittenti regionali che prevedono che il loro filmino delle Candid camera e intervistino i passanti con delle domande demenziali.

Arriva il giorno che diventano ancor più famosi quando debuttano a Zelig. Il debutto arriva per loro in Rai nel 2011 ma nel 2012 il duo foggiano passa a Mediaset ed è qui che costruisce il suo successo. Pio e Amedeo prima di affermarsi come due grandissimi comici hanno lavorato a Zelig, alle iene, ad altre trasmissioni che gli facevano fare dei piccoli sketch, e solo successivamente si sono affermati. Pio e Amedeo hanno poi fatto un film e partecipato anche per alcuni film dal del cinema con Gigi Proietti e Vincenzo Salemme.

Il grande successo per il duo comico pugliese arriva nel 2016 e grazie ad Emigratis e nel 2017 ritornano con la seconda stagione del fortunatissimo show da loro stessi idea di chi ottiene ancor più successo. Anche nel 2018 ritornano con una nuova stagione del fortunato programma fatto da cinque puntate che ha ottenuto un successo enorme. Pio Amedeo nel 2019 sono stati anche ospiti al festival di Sanremo e lo scorso anno sono sempre stati ospiti ad amici condotto da Maria De Filippi. Ora il duo comico pugliese è tra i comici più amati dal pubblico.

Per quanto riguarda la loro vita privata, anche se non si direbbe mai, Pio e Amedeo sono entrambi sposati e danno dei figli.