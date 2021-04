Oroscopo Branko domani sabato 1 Maggio 2021, previsioni segno per segno

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

ARIETE – Periodo all’insegna delle conquiste: non è difficile ammaliare con il vostro fascino le persone che incontrate. Se siete stanchi, prendetevi una piccola pausa dal lavoro e, magari, provate a distrarvi con qualche hobby che vi aiuti a ritrovare la motivazione giusta. La vostra forma fisica in compenso è smagliante. Avanti così, positivi e tenaci! È frustrante quando il lavoro ostacola il romanticismo e le attività sociali. Questo è quello che senti oggi, Ariete. I tuoi pensieri sono sulle attività serali e del fine settimana, ma i tuoi obblighi sono sulla tua scrivania. Non disperare. Impegnati semplicemente a fare ciò che ci si aspetta da te. Divertiti questa sera, sicuro di aver adempiuto ai tuoi obblighi.

TORO – Grazie alla vostra affidabilità siete voi, di solito, la colonna portante della coppia, ma certe volte è bello abbandonarsi all’altro. Siete in attesa di una risposta per un impiego? Non preoccupatevi troppo dell’esito di quel colloquio. E, se avete avuto giornate un po’ sottotono, cercate di approfittare del fine settimana per ricaricarvi. Questo è un buon giorno per fare la tua lista e controllarla due volte, Toro. C’è spazio per migliorare nel modo in cui organizzi la tua vita. Il tuo sistema a casa, così com’è, non è particolarmente efficiente. Il pagamento della bolletta è casuale e potresti essere sorpreso da quanto paghi per le tasse in ritardo. La tua casella di posta minaccia di seppellirti. Hai bisogno di un sistema, Toro! Se questo non è il tuo punto forte, chiedi aiuto.

GEMELLI – Momento favorevole per le unioni consolidate, mentre i single riceveranno un inaspettato contatto da parte di una persona del passato che vuole farsi perdonare. Per quanto riguarda il lavoro, sappiate che anche il superiore più restio finirà per essere dalla vostra parte. Merito anche del vostro viso, mai così radioso come in questi giorni. Oggi rischi di sentirti emotivamente sopraffatto. Non preoccuparti, Gemelli, funzionerà tutto. Fai dei respiri profondi e applica il tuo intelletto alla situazione. Assegna priorità e organizza. Scoprirai che in modo costante e sistematico puoi conquistare i tuoi obblighi. Prenditi del tempo libero per prestare attenzione alla tua famiglia. Ti meriti un po ‘di tempo di qualità.

CANCRO – La vostra indole così dolce e disponibile vi porta a prendervi cura del partner con dedizione e amore, ma siete sicuri dei suoi sentimenti? Concentratevi anche su questioni burocratiche che avete trascurato in passato. I malanni di stagione sembrano non sfiorarvi nemmeno: vi sentite in ottima forma e pronti a conquistare il mondo. Puoi aspettarti di ricevere alcune buone notizie finanziarie oggi, Cancro. La tua mente corre un miglio al minuto mentre pianifichi modi per spendere i soldi. Se non stai attento, avrai i soldi spesi prima ancora che l’assegno sia stato cancellato! Perché non dividere i fondi a metà? Puoi investire metà in un investimento a basso rischio ea lungo termine e l’altra metà può essere il tuo denaro divertente da fare come preferisci.

LEONE – Si presenterà l’occasione per consolidare un legame già presente o per crearne uno nuovo, ma potrebbe invece verificarsi qualche conflitto con i colleghi oppure con il vostro capo, dunque restate ben concentrati. E, anche se vi sentite pieni di energia, fate attenzione ai malesseri che potrebbero buttarvi giù quando meno ve lo aspettate. Potresti essere sorpreso da quanto sei intelligente e creativo oggi, Leo. Solo per divertimento, potresti decidere di prendere un pennello e provare la pittura ad acquerello o magari scrivere qualche poesia. Qualunque cosa tu tenti, puoi essere abbastanza sicuro che funzionerà favorevolmente. La tua musa creativa è lì sulle tue spalle e aspetta che tu la usi!

VERGINE – Questa settimana Venere non è favorevole e, in certe giornate in particolare, potrebbe rendervi alquanto nervosi o troppo inflessibili con il partner o magari anche nei confronti di un collaboratore o di un cliente. Tenete sempre presente che mai come adesso avete bisogno di relax, quindi cercate di riposare qualche ora in più. Oggi senti un tiro alla fune tra desideri e obblighi, Vergine. Se sei intelligente nel gestire il tempo, forse puoi soddisfare entrambi. Potresti essere scoraggiato da quanto hai lavorato duramente per ottenere risultati minimi. Prendi il cuore. Stai realizzando più di quanto pensi. La tua forte etica del lavoro è ciò che ti impedisce di divertirti. Tutti hanno bisogno di un po ‘di tempo di inattività. Lavora duro e poi asseconda il tuo bisogno di giocare.

BILANCIA – Con la suscettibilità e i continui sbalzi d’umore non si va mai troppo lontano. Soprattutto in coppia, quindi riservate a chi vi vuol bene maggiore rispetto. Lo stesso, per esempio, che utilizzerete nel mettere a punto nuovi progetti professionali con un collega del quale vi fidate. Lo sbalzo di temperatura può provocarvi qualche disturbo. Devi concederti più credito, Bilancia. Quando decidi di fare qualcosa, non importa quanto ambizioso, di solito lo realizzi. Ricordalo oggi, poiché potresti sentirti impantanato e sopraffatto dagli obblighi al lavoro ea casa. Presta attenzione alle tue finanze. Tutti i segnali indicano che potresti aver inavvertitamente lasciato sfuggire una bolletta o un altro obbligo.

SCORPIONE – Dietro l’angolo c’è una persona speciale che vi attende, perciò provate a liberare la testa e a osare un po’ di più. Sul lavoro vi sarà richiesta particolare attenzione per affrontare una difficoltà ma, superata una prima fase complicata, tutto proseguirà senza intoppi. La stanchezza accumulata nei mesi scorsi comincerà a farsi sentire. Oggi sei pieno di energia ed entusiasmo. La tua vita personale e professionale sta andando bene, quindi non c’è da meravigliarsi se ti senti felice. L’unico aspetto negativo è che potresti essere sopraffatto dalle responsabilità lavorative. Certamente c’è molto da fare, ma sei all’altezza del compito. Allaccia le cinture e fai un ultimo sforzo per goderti la serata senza sensi di colpa.

SAGITTARIO – Una persona che già conoscete vi porterà un’inaspettata felicità nel cuore. Se la monotonia della vostra routine vi sembra insopportabile, preparatevi a cogliere un’opportunità lavorativa: non abbiate paura di rischiare e avviare un nuovo percorso. Attenzione, però, a contenere l’esuberanza, che potrebbe darvi qualche noia fisica. Fai attenzione a non salire su una soapbox oggi, Sagittario. Hai opinioni forti su tutto, dalla religione alla politica. Rischi di offendere le persone se le esponi. Faresti meglio a tenere per te le tue opinioni. In effetti, invece di provare a far cambiare idea alle persone con le parole, perché non provare a farlo con le azioni? Dai il giusto esempio. Spesso è una forma più efficace di persuasione.

CAPRICORNO – Raggiungere ogni obiettivo potrebbe rivelarsi un’illusione, specie quando si tratta dì sentimenti. Siate cauti, perché puntando troppo in alto la caduta rischia di essere più dolorosa. In compenso siete pronti a farvi carico di molte responsabilità tra i colleghi. Se un malanno stagionale vi ha infastidito, vedrete che sparirà del tutto in questi giorni. Gli amici e il denaro raramente si mescolano, Capricorno. Oggi un caro amico può chiedere un prestito. Pensa attentamente. Piuttosto che prendere la strada facile e dire di sì, tu e il tuo amico sareste più serviti se lo aiutaste a trovare un modo per guadagnare i soldi. Forse potresti offrire un lavoro o presentare il tuo amico a qualcun altro che può aiutarti. Sii creativo e troverai una soluzione che funzioni per tutti.

ACQUARIO – Avete fascino e sensualità da vendere, quindi se siete in cerca dell’anima gemella accettate un invito in settimana. Giove favorirà ogni nuova iniziativa in ambito professionale, mentre Saturno vi donerà la carica ideale per affrontare la bella stagione. Prendetevi però più cura di voi se la stanchezza si fa sentire. E non abbassate la guardia. La giornata di oggi potrebbe essere piena di ritardi e confusioni in ufficio, Aquarius. Faresti bene a rimanere il più paziente possibile. Fai respiri profondi e mantieni il tuo senso dell’umorismo. La maggior parte di ciò che accade oggi è fuori dal tuo controllo. Puoi anche seguire il flusso e vedere dove ti porta la giornata. Impegnati a rilassarti con i tuoi cari stasera.

PESCI – E il momento di riflettere davvero sulla persona che vi sta accanto, dalla quale avrete però una grande e inaspettata dimostrazione di affetto. Nutrite incertezze anche sul lavoro visto che i vostri sforzi non sembrano adeguatamente apprezzati. Il punto debole è la schiena: state alla larga dai colpi di freddo. Il fisico vi ringrazierà. Hai grandi progetti, Pesci, e i tuoi sogni potrebbero impedirti di prestare attenzione al tuo lavoro. Non stressarti troppo. Non hai mai mancato una scadenza, quindi sai che in un modo o nell’altro farai tutto. Nel frattempo, inizia a fare progetti per la tua prossima vacanza. Intonaci il tuo ufficio con foto di luoghi esotici per soddisfare la tua voglia di viaggiare per il momento.