Oroscopo Branko oggi sabato 1 Maggio 2021, previsioni segno per segno

ARIETE – Al lavoro senti che dai molto e ricevi poco, ma non sarà sempre così. Tutto ciò che riguarda i documenti verrà ritardato un po ‘, dovrai aspettare. L’armonia con il tuo partner ti porterà in un momento speciale innamorato, goditelo. Potresti perdere qualcosa di valore, quindi sii vigile e non distrarti. Qualcuno proverà a intromettersi nella tua vita amorosa, non permetterlo. Sarai in grado di risolvere alcuni litigi finanziari che hai avuto con la tua famiglia. Le tensioni sul lavoro ti causano un po ‘di stress, cerca di calmarti. Devi canalizzare bene la tua energia in eccesso, prova l’esercizio. La tua energia sarà invidiabile e la diffonderai agli altri, non ti fermerai. Sarebbe molto bello per te fare qualche attività artistica per rilassarti.

TORO – Approfitta di tutte le opportunità che si presenteranno, farai bene. È ora che inizi a risparmiare seriamente, inizia ora, funzionerà. Potresti avere alcune spese extra che ti faranno venire la testa, ma puoi risolverlo. Ti circonderai di amici che ti incoraggeranno e saranno sempre al tuo fianco. In amore, i momenti più dolci che vivrai accanto al tuo partner. La tua cerchia di amici si allarga e incontrerai persone nuove e interessanti. Sarai felice, vivace e desideroso di uscire e fare cose divertenti. Stai per sperimentare una rivoluzione personale e vuoi cambiare la tua vita. Con il passare dei giorni ti sentirai più calmo, starai bene, anche se è possibile che il tuo corpo ti dia un tocco di attenzione per la salute, dovresti prenderti cura di te stesso di più.

GEMELLI – Hai una propensione a fare spese inutili, dovresti cercare di evitarlo. Potrebbe sorgere una nuova opportunità di lavoro e potresti essere interessato. Stai bene fisicamente e soprattutto mentalmente, cerca la pace per continuare così. Agisci con saggezza in ogni modo e non avrai alcun contrattempo. La conquista di quella persona sembra difficile, ma in realtà non è impossibile. Hai davanti a te alcuni giorni favorevoli anche all’amore e al divertimento. La medicina naturale risveglierà il tuo interesse e scoprirai cose utili. Gli scoppi possono far precipitare le situazioni fuori controllo, calmati. Se fai la tua parte, recupererai tutte le tue energie, cerca di riposare. In salute, se devi fare dei test o una revisione, tutto andrà per il meglio.

CANCRO – Tutto andrà come previsto, puoi rilassarti un po ‘. Avrai buone notizie sul lavoro, se le stavi cercando, le troverai. Sei in un momento di cambiamenti positivi a livello professionale, approfittane. Qualcuno può darti una mano per porre fine a un problema in sospeso. Avrai molto successo in amore e ti divertirai molto in questi giorni. Una persona vicino a te potrebbe presentarti a qualcuno che ti interessa. Le stelle influenzeranno il tuo sistema nervoso in modo positivo, starai bene. Vuoi avere tutto pronto e questo ti causerà un po ‘di stress, calmati. Sarebbe favorevole per te passare un po ‘di tempo a guardarti dentro, sarai incoraggiato. Avrai molta vitalità e farai molte cose senza sforzo.

LEONE – Oggi il lavoro ti porterà benefici inaspettati, ma non fidarti di te stesso. Sono momenti di risparmio, in modo che in futuro tu possa fare investimenti. In amore, ti mancano incentivi nella tua relazione e ti stai annoiando, considera i cambiamenti. Pensa alle cose prima di dirle se non vuoi problemi, puoi ferirti. I tuoi cari non sono solo un peso, trascorri più tempo con loro, ascoltali. Ti divertirai molto con il tuo partner ei piccoli della famiglia, saranno entusiasti. Ti senti molto bene, ma non pensare di non doverti prendere cura di te stesso, avrai un’ottima salute e molta energia, sfrutta al massimo il momento. Mantieni un atteggiamento positivo e vedrai come tutto in generale va molto meglio per te. Stai bene, ma potresti usare una revisione di alcune abitudini.

VERGINE – Al lavoro, dovrai sforzarti un po ‘di più, ma non ci saranno problemi. Se vuoi fare un investimento, dovrai pensarci bene prima, fai attenzione. Evita discussioni inutili con i tuoi amici, non portano a niente di buono. Innamorato, ti godrai davvero la compagnia del tuo partner, prova una piccola fuga con lei. Non ascoltare così tanto i commenti delle persone, segui la tua intuizione. Potresti sentire qualcuno a cui tieni e sono un po ‘lontani. Avrai un leggero calo di salute, ma non è niente di importante. Potresti sentirti solo, ma fa bene alla tua vita interiore. Ti ci vuole un po ‘per andare a lavorare e dovrai fare un grande sforzo, coraggio.

BILANCIA – Con la suscettibilità e i continui sbalzi d’umore non si va mai troppo lontano. Soprattutto in coppia, quindi riservate a chi vi vuol bene maggiore rispetto. Lo stesso, per esempio, che utilizzerete nel mettere a punto nuovi progetti professionali con un collega del quale vi fidate. Lo sbalzo di temperatura può provocarvi qualche disturbo. Devi concederti più credito, Bilancia. Quando decidi di fare qualcosa, non importa quanto ambizioso, di solito lo realizzi. Ricordalo oggi, poiché potresti sentirti impantanato e sopraffatto dagli obblighi al lavoro ea casa. Presta attenzione alle tue finanze. Tutti i segnali indicano che potresti aver inavvertitamente lasciato sfuggire una bolletta o un altro obbligo.

SCORPIONE – Dietro l’angolo c’è una persona speciale che vi attende, perciò provate a liberare la testa e a osare un po’ di più. Sul lavoro vi sarà richiesta particolare attenzione per affrontare una difficoltà ma, superata una prima fase complicata, tutto proseguirà senza intoppi. La stanchezza accumulata nei mesi scorsi comincerà a farsi sentire. Oggi sei pieno di energia ed entusiasmo. La tua vita personale e professionale sta andando bene, quindi non c’è da meravigliarsi se ti senti felice. L’unico aspetto negativo è che potresti essere sopraffatto dalle responsabilità lavorative. Certamente c’è molto da fare, ma sei all’altezza del compito. Allaccia le cinture e fai un ultimo sforzo per goderti la serata senza sensi di colpa.

SAGITTARIO – Una persona che già conoscete vi porterà un’inaspettata felicità nel cuore. Se la monotonia della vostra routine vi sembra insopportabile, preparatevi a cogliere un’opportunità lavorativa: non abbiate paura di rischiare e avviare un nuovo percorso. Attenzione, però, a contenere l’esuberanza, che potrebbe darvi qualche noia fisica. Fai attenzione a non salire su una soapbox oggi, Sagittario. Hai opinioni forti su tutto, dalla religione alla politica. Rischi di offendere le persone se le esponi. Faresti meglio a tenere per te le tue opinioni. In effetti, invece di provare a far cambiare idea alle persone con le parole, perché non provare a farlo con le azioni? Dai il giusto esempio. Spesso è una forma più efficace di persuasione.

CAPRICORNO – Raggiungere ogni obiettivo potrebbe rivelarsi un’illusione, specie quando si tratta dì sentimenti. Siate cauti, perché puntando troppo in alto la caduta rischia di essere più dolorosa. In compenso siete pronti a farvi carico di molte responsabilità tra i colleghi. Se un malanno stagionale vi ha infastidito, vedrete che sparirà del tutto in questi giorni. Gli amici e il denaro raramente si mescolano, Capricorno. Oggi un caro amico può chiedere un prestito. Pensa attentamente. Piuttosto che prendere la strada facile e dire di sì, tu e il tuo amico sareste più serviti se lo aiutaste a trovare un modo per guadagnare i soldi. Forse potresti offrire un lavoro o presentare il tuo amico a qualcun altro che può aiutarti. Sii creativo e troverai una soluzione che funzioni per tutti.

ACQUARIO – Avete fascino e sensualità da vendere, quindi se siete in cerca dell’anima gemella accettate un invito in settimana. Giove favorirà ogni nuova iniziativa in ambito professionale, mentre Saturno vi donerà la carica ideale per affrontare la bella stagione. Prendetevi però più cura di voi se la stanchezza si fa sentire. E non abbassate la guardia. La giornata di oggi potrebbe essere piena di ritardi e confusioni in ufficio, Aquarius. Faresti bene a rimanere il più paziente possibile. Fai respiri profondi e mantieni il tuo senso dell’umorismo. La maggior parte di ciò che accade oggi è fuori dal tuo controllo. Puoi anche seguire il flusso e vedere dove ti porta la giornata. Impegnati a rilassarti con i tuoi cari stasera.

PESCI – E il momento di riflettere davvero sulla persona che vi sta accanto, dalla quale avrete però una grande e inaspettata dimostrazione di affetto. Nutrite incertezze anche sul lavoro visto che i vostri sforzi non sembrano adeguatamente apprezzati. Il punto debole è la schiena: state alla larga dai colpi di freddo. Il fisico vi ringrazierà. Hai grandi progetti, Pesci, e i tuoi sogni potrebbero impedirti di prestare attenzione al tuo lavoro. Non stressarti troppo. Non hai mai mancato una scadenza, quindi sai che in un modo o nell’altro farai tutto. Nel frattempo, inizia a fare progetti per la tua prossima vacanza. Intonaci il tuo ufficio con foto di luoghi esotici per soddisfare la tua voglia di viaggiare per il momento.