Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez assurdo confonde Ignazio Moser con l’ex Monte

Cecilia Rodriguez è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. La sua presenza in studio in concomitanza dello sbarco di Ignazio Moser in Honduras ha praticamente mosso più interesse di gran parte del cast, che finora si è rivelato la vera pecca di questa edizione: fare l’Isola senza i famosi è davvero dura, e infatti gli ascolti stanno andando sempre più in calando. Le parti migliori del reality di Canale 5 finora sono state la conduzione di Ilary Blasi e gli ospiti in studio.

La Lodo, tuttavia, non è l’unica ad aver apprezzato l’ingresso del nuovo e atletico naufrago. Moser, infatti, potrebbe mettersi al servizio del gruppo, essendo un uomo forte e agile e avendo trascorso molto tempo all’aria aperta nelle sue tenute. Finalmente un naufrago che è giunto in soccorso dei naufraghi e non solamente per creare zizzania nel gruppo. Valentina Persia e Angela Melillo hanno parlato a lungo della new entry, ammettendo di essere grate per il suo arrivo.

Certo, Ignazio è anche un bel vedere e questo è indiscusso, ma Angela e Valentina sentono che il Moser potrebbe essere anche un leader favoloso ora che Gilles ha tirato i remi in barca. L’attore, infatti, ha chiesto esplicitamente ai suoi colleghi di essere spedito in Nomination poiché stanco di essere separato dalla compagna Miriam Galanti. La decisone di Gilles ha fatto infuriare Tommaso Zorzi, convinto che nessuno stia prendendo sul serio il gioco.