Andrea D’Alessio chi è il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? età

Per settimane i giornali hanno riportato la notizia della loro crisi, ma i due hanno smentito coi fatti che la loro storia fosse al capolinea. Come in occasione del suo 30esimo compleanno, quando Anna Tatangelo ha festeggiato in famiglia e condiviso i momenti più belli della ricorrenza coi fan. Dopo aver postato una foto con il figlio (“vuole essere il primo a farmi gli auguri senza aspettare la mezzanotte, domani ricomincia la scuola quindi a letto presto” scrive la cantante nata a Sora il 9 gennaio 1987), i fan le hanno dedicato migliaia di ‘Mi piace’, tra commenti e condivisioni. Gli auguri sono arrivati anche dal compagno Gigi D’Alessio che, sempre su Instagram, ha postato un pezzo del video della sua canzone ‘Mezzanotte e un minuto’ scrivendo: “Auguri amore mio”. Proprio parlando della possibilità di un secondo figlio a Vanity Fair la cantante ha risposto: «Sono la cosa più bella del mondo, ma per il momento sono concentrata su me stessa. A 30 anni sto vivendo una rinascita. Gigi sarebbe contento di un altro figlio, ma ne ha già 4 e sai che confusione a Natale», afferma sorridendo.

Lei, quindi, è convinta che la cosa giusta sia ora godersi Andrea, il suo primo figlio nato nel 2010. La coppia non ha mai nascosto di aver fortemente desiderato il bambino, soprattutto dopo che la giovane cantante aveva avuto un aborto spontaneo alcuni mesi prima: “La voglia di avere un figlio tutto nostro è uno dei tanti segni del nostro amore”, ha detto la Tatangelo appena diventata mamma.

Appena nato Andrea, Gigi aveva dichiarato: “Sono felicissimo! Fare un figlio è un grande regalo che si fa al mondo, prima ancora che a se stessi, la vita va festeggiata. Io ed Anna abbiamo optato per il parto cesareo ed è andato tutto benissimo”. E ancora: “Io ho vissuto tutto con grande tranquillità perché alla quarta volta ormai mi sono abituato, ma la gioia è grande. Perché Andrea? Mi piaceva troppo come suona con il cognome, tutto qui”.