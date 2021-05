Anna Tatangelo avrà un altro figlio? La risposta spiazza tutti

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

La bellissima cantante Anna Tatangelo, oggi sarà ospite a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin dove parlerà la lunghissima relazione avuta con il cantante Gigi D’Alessio e quel suo desiderio di allargare la famiglia. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più sugli intervista odierna.

La storia d’amore fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio indubbiamente ha fatto Sognare milioni di fan punto proprio Anna Tatangelo dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha voluto raccontare il suo dolore dopo essersi separata dal cantante napoletano. La donna ha dichiarato di averci provato con tutte le sue forze a tenere unità la famiglia, ma alla fine non c’è stato nulla da fare.

Scopri di più: Gossip News | Tutto sui vip e sui programmi Televisivi

La cantante originaria di Sora, si è lasciata in ottimi rapporti con Gigi D’Alessio, D’altronde lui il padre del suo unico figlio Andrea punto la cantante sembra ancora molto giovane affrontato il tema della gravidanza, dicendo che lei è disposta ad allargare la famiglia. Infatti gli ultimi rumors parlano di una possibile relazione tra lei e il rapper Livio Cori

Dopo moltissimi anni di relazione, la cantante è dovuta per via di forza maggiore Finire il rapporto con Gigi D’Alessio. Intervista durante la puntata di Verissimo che andrà in onda oggi si è soffermata molto sul dolore avuto Nel periodo della separazione: ” Non è facile uscire dalla separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande, Io credo tanto nella nostra storia”