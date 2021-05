Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, ultima bomba sul loro rapporto

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Elisa Isoardi sempre più passionale nei confronti di Raimondo Todaro, lui ha fatto breccia nel suo cuore? Scopriamo qualcosa in più.

Elisa Isoardi è stata costretta a lasciare L’Isola dei Famosi prima del previsto, non è riuscita a reggere di ritmo duro del reality show. È dovuta rientrare a casa per via del problema all’occhio.

Dopo aver passato un periodo di quarantena, adesso Elisa Isoardi è pronta a rientrare nel mondo civile, Infatti lunedì sera sarà ospite in studio da Ilary Blasi dove molti appassionati del programma non vedono l’ora gentile attraverso la sua bocca la sua esperienza nel Honduras.

Anche se quello che riguarda in questo momento il gossip su di lei è il presunto flirt con il ballerino Raimondo Todaro, dopo l’esperienza insieme a Ballando con le stelle, come rimasta la coppia? Lo ricordano tutti, nel programma Ballando con le stelle la loro complicità e passione era alle stelle. Purtroppo lontano dai riflettori sembra che qualcosa non abbia funzionato. Tantissimi i fan della coppia hanno sempre superato ad una storia d’amore tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ma in realtà per quanto ne sappiamo non è successo un bel nulla.

Todaro ha rivelato in un’intervista a Vero che tra lui e la conduttrice c’è una bella amicizia ma nulla di più. “L’ho anche seguita – fa riferimento all’Isola – ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno, ma la situazione legata al Covid non ha aiutato”.