Oroscopo Branko domani domenica 2 Maggio 2021, previsioni i segni

Ariete Ostacoli irritanti, persone giovani (figli?) che vi fanno perdere tempo e si comportano in modo che ritenete ingiusto, capi che non comprendono le vostre ragioni. Ma avete una tale carica che nulla vi fermerà. L’INCONTRO Un Gemelli sembra disinteressato a voi, e invece sta solo usando una tattica. Amore con Vergine e Pesci.

Toro Riuscite finalmente ad avere rapporti proficui, perché sono con persone che vi completano ma non vi prevaricano, né si dimostrano sottomesse. Questo vale nel lavoro e, ancora di più, nelle storie d’amore. L’INCONTRO Una Bilancia vi guarda in un modo che… vi sentite sciogliere. Scorpione affascinante, Capricorno eccitante.

Gemelli L’arrivo di Mercurio in Gemelli, il giorno 4, vi permette di risolvere qualche questione logistica e di riavvicinarvi a un collega che è seccato con voi. Tenete sempre d’occhio i concorrenti, però…

L’INCONTRO Un Cancro vorrebbe avvicinarsi a voi, ma non sa come fare. Risate con Leone, momenti teneri con Pesci. Leggi anche: Oroscopo Branko oggi lunedì 19 Aprile 2021: Previsioni zodiacali del giorno

Cancro Fatevi avanti, non restate a guardare aspettando che qualcuno vi dica come agire. Ora siete più lucidi e forti di quanto non pensiate, e potreste (eventualmente!) superare anche una sconfitta, una delusione. L’INCONTRO Il Toro vi capisce e appoggia, la Bilancia vi sorride e forse vi inganna, l’Acquario vuole la vostra stima.

Leone Riguardatevi, curate la salute e la forma fisica, non permettete a nessun problema di strapparvi al necessario riposo. Perché non cercate di affidare certi compiti a persone di cui vi potete fidare?

L’INCONTRO Date ascolto a un Toro. Non condividete informazioni riservate con un Cancro. Ok con Sagittario.

Vergine L’amore è assolutamente meraviglioso, con scelte importanti, impegni precisi, momenti magici. La sfera pratica e il lavoro risentono però di Mercurio, in Gemelli dal 4: analizzate meglio e siate prudenti. L’INCONTRO Festeggiate con un Toro, siate più tolleranti con un Gemelli, seguite i consigli di uno Scorpione. Scopri di più: Gossip News | Tutto sui vip e sui programmi Televisivi

Leggi anche: Oroscopo Branko oggi venerdì 2 Aprile 2021, previsioni tutti i segni Bilancia Godetevi ciò che avete e non cercate di imbarcarvi in nuove imprese. Impegnatevi piuttosto negli studi. Importanti i rapporti con una figura autorevole: un padre, una guida spirituale, un datore di lavoro. L’INCONTRO Con un Gemelli, non sapete davvero da dove iniziare… Il Leone si sente trascurato da voi, i Pesci vi amano.

Scorpione Nonostante il disturbo dei pianeti in Toro, ora vi sentite più sereni, e appena Mercurio arriva in Gemelli (il 4) migliorano i rapporti con i collaboratori, i familiari, persino i vostri… vicini di casa.

L’INCONTRO Sostenete le idee di Gemelli e Sagittario. Non innervositevi troppo per gli atteggiamenti di un Pesci.

Sagittario Sbrigatevi! Fino a martedì 4, Mercurio vi lascia in pace: sono giorni in cui parlare, avanzare pretese, proporre progetti, concludere, firmare. Dopo il 4, fermi e zitti. Niente iniziative, niente polemiche. nL’INCONTRO Il buonumore di un Toro vi contagerà. Non permettete ai Pesci di vantarsi di qualcosa che avete fatto voi. Leggi anche: Oroscopo Branko oggi domenica 18 Aprile 2021: cosa dicono le stelle

Capricorno Ci sapete fare. In tutti i campi, in tutte le situazioni. Sorprenderete chi vi stima poco, chi pensa che abbiate grossi limiti: dimostrerete, al contrario, una grande elasticità. L’amore è bellissimo. L’INCONTRO II Toro esita, vuole capire se state facendo sul serio. Lo Scorpione può essere un valido collaboratore.

Acquario In ripresa! Però occorre chiudere certi conti, ovvero chiarire con i familiari, sistemare le questioni pratiche e professionali in sospeso, chiedere scusa se vi è scappata qualche parola di troppo. L’INCONTRO Non è facile meritarsi l’amicizia di uno Scorpione, ma dovete provarci. Bei rapporti con Bilancia e Pesci.

Pesci Siete troppo nervosi, troppo reattivi. La minima puntura di spillo vi manda in confusione e vi impedisce di concentrarvi, mentre adesso dovete prepararvi bene per una sfida importante. Siate più distaccati! L’INCONTRO Un Toro vi pensa, un Cancro vi vuole veramente bene, un Leone vi desidera, un Capricorno vi provoca.

Navigazione articoli

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook