Oroscopo Branko domani Lunedi 10 Maggio 2021, previsioni zodiacali

Ariete

Amore: sii meno idealista e la felicità arriverà a poco a poco. Soldi: stai spendendo più di quanto dovresti. Lavoro: qualsiasi studio complementare va bene. Salute: leggero mal di testa nel pomeriggio. La spinta a fare ciò che è giusto per te e per gli altri sarà molto forte questa settimana e per i mesi a venire. La raccolta dei pianeti trasforma il tuo codice morale interno da pastello a neon, e vorrai esprimere il tuo amore per la rettitudine in molti modi. Non trascurare in alcun modo il tuo corpo durante questo periodo. Il resto di cui hai bisogno, la dieta sana, l’affetto che vuoi dare e ricevere sono tutti di vitale importanza ora.

Toro

Amore: ti senti attaccato da un amico, chiariscilo il prima possibile. Denaro: attenzione agli eccessi nelle spese inutili. Lavoro: avanza a passi da gigante verso quella posizione da sogno. Salute: proteggi la tua pelle. Che tu possa sentirlo consapevolmente o meno, ora stai godendo di una grande sensibilità e sarai in grado di raggiungere gli altri in modi profondi emotivamente. Potresti non avere voglia di usare questa sensibilità per qualcosa di troppo complicato, solo dare e ricevere con maggiore consapevolezza è molto in sé. Tuttavia, devi prestare molta attenzione alla tua salute e al tuo benessere se vuoi davvero che questa energia arrivi. L’esercizio fisico è fondamentale, così come la nutrizione.

Gemelli

Amore: la tua leggera disattenzione personale influisce molto sul tuo partner. Soldi: risolvi i tuoi affari finanziari in ritardo. Lavoro: eliminerà gli ostacoli al lavoro. Salute: la paura degli ascensori ti angoscia, cerca di risolverla. Il modo migliore per sentirti sulla strada giusta – che è molto importante per te – è sbagliare sul lato di fare troppo esercizio, troppo riposo e mangiare troppa insalata! La tua salute è di grande importanza per te, specialmente sotto l’attuale allineamento planetario, che ti consente di riposizionarti in termini di salute senza perdere alcun terreno critico nel regno professionale.

Cancro

Amore: i tuoi hanno bisogno di te. Soldi: fai un regalo a un amico e dimentica i soldi. Lavoro: ascolta le persone nel tuo ambiente di lavoro. Salute: non fare troppe attività domestiche, riposati. Questa volta è meraviglioso per fare progetti speciali a casa, soprattutto perché puoi trascurare così facilmente il mondo materiale nonostante il tuo amore per la bellezza e l’ordine. Considera il tuo corpo come parte del tuo ambiente fisico e quando ti stanchi degli sforzi per migliorare la casa, prenditi una pausa e esci per fare esercizio. L’attenzione ai vari livelli del tuo regno materiale eleva la tua coscienza sotto la guida della formazione planetaria.

Leone

Amore: trascorri più tempo con la tua famiglia. Soldi: un buon momento per investire nella casa. Lavoro: ambiente di lavoro armonioso, aiuta a preservarlo. Salute: sta bene, anche se un po ‘esausto. Così tante idee, così poco tempo! Ti sentirai stordito in questi giorni con l’attuale influenza dell’allineamento planetario. E via, verso altri regni oltre a questa esistenza terrena. C’è un’energia squisita da raccogliere dai viaggi dello spirito, ma l’effetto è buono solo quanto la tua condizione fisica. In questo momento speciale, preparati a una dieta che includa pasti freschi a base di verdure di stagione. Prodotti terrosi per una mente sana.

Vergine

Amore: forse è arrivato il momento di sposarsi. Soldi: l’economia sta andando bene, ma non scoraggiarti. Lavoro: ripensa al tuo comportamento sul lavoro. Salute: evita i cibi grassi e questo migliorerà la digestione. Spesso c’è più di quanto sembri, anche per un’anima sensibile come te! Potresti vedere più della maggior parte, ma potresti non essere concentrato su ciò che è giusto di fronte a te. L’aspetto della giornata ci rende tutti più consapevoli di ciò che ha un valore reale per il cuore e di ciò che è solo una fantasia passeggera. È importante centrarsi durante questo periodo di espansione spirituale. Il tuo corpo, la tua salute e le tue relazioni meritano la tua attenzione focalizzata.

Bilancia

Amore: sembra predisposto a dare tutto l’affetto che il suo partner chiede. Denaro: controlla i soldi che spendi per divertirti e viaggiare. Lavoro: al lavoro, trattieni i tuoi impulsi. Salute: se il tuo stomaco soffre, mangia poco e spesso. Devi essere complimentato per la tua energia! Molto è fatto dell’esplosività a cui è associato il tuo segno, ma spesso non sei elogiato abbastanza per la qualità dell’iniziazione che porta e senza la quale il nostro pianeta non potrebbe sopravvivere. Hai la capacità di innescare atti di iniziazione negli altri e, se affrontato con la giusta intenzione, questo può influire sul cambiamento del mondo. L’allineamento in gioco oggi ti offre un contesto meraviglioso in cui agire per il bene superiore.

Scorpione

Amore: la giornata, sentimentalmente parlando, è buona. Soldi: risparmia un po ‘per quando arrivano le vacche magre. Lavoro: ottime capacità imprenditoriali. Salute: fare sport ti manterrà rilassato. Il tuo carattere amorevole tirerà fuori il meglio da chi ti circonda. La tua compassione e la tua disponibilità a stare con gli altri qui e ora illumineranno la vita di coloro che tocchi. Per continuare ad andare in una direzione sana e positiva, guarda a te stesso ogni giorno e assicurati di avere ciò di cui hai bisogno per sentirti al meglio. Questo molto probabilmente significa stare lontano dai latticini e fare l’esercizio di cui il tuo corpo forte ha bisogno.

Sagittario

Amore: la gelosia deve essere controllata. Soldi: fai attenzione agli errori che ti sono costati denaro. Lavoro: Scendi dalle nuvole alla realtà, devi fare bene il tuo lavoro. Salute: amante della buona tavola, attenti agli eccessi. A volte può essere difficile prestare attenzione al messaggio principale, e ora potrebbe essere uno di quei momenti! C’è molta eccitazione sul pianeta in questi giorni – molte persone vogliono fare del bene per contrastare il grande dolore che abbiamo provato tutti nell’ultimo anno. Il tuo lavoro è fare del bene a te stesso: il tuo corpo, la tua mente, la tua casa. Concentrati su te stesso e sarai in una posizione migliore per unirti ai tuoi coetanei sul pianeta e lavorare per il bene più grande delle nostre società.

Capricorno

Amore: incontrerai qualcuno. Denaro: un colpo di fortuna per i tuoi interessi finanziari. Lavoro: aumenta la tua popolarità nell’ambiente di lavoro. Salute: la tensione nervosa e l’ansia saranno i tuoi peggiori alleati. Sarai in grado di fare molto bene a chi ti circonda durante questo periodo di intensa energia celeste. Non devi guardare oltre la tua vita quotidiana per portare montagne di energia benefica al pianeta. Hai il dono di relazionarti con gli altri e di suscitare ciò che pensano e provano, per poi vedere il meglio in questo. Tieniti vivo e disposto a impegnarti seguendo una dieta molto sana ricca di prodotti freschi.

Acquario

Amore: indeciso ed esitante in questioni sentimentali. Soldi: buone notizie economiche. Lavoro: buone soluzioni per i tuoi dubbi sul lavoro. Salute: non dimenticare i controlli del tuo dentista. Ti sentirai molto utile nelle prossime settimane! Utile per gli altri, ma ancor più importante, connesso in modo vitale alla tua vita in modo mirato. Regalati ciò di cui hai bisogno in termini di salute e benessere per vivere al meglio questo periodo. La configurazione planetaria indica un momento per riflettere su ciò che metti nel tuo corpo, perché sai che sperimentare le conseguenze di ciò che mangi è inevitabile.

Pesci

Amore: potresti sentirti attaccato nei tuoi sentimenti. Soldi: non dovresti correre più rischi del solito con i soldi. Lavoro: condividi le tue nuove idee con i tuoi capi. Salute: cambia la tua dieta e non abusare dei grassi. Fai contare quello che fai riducendo lo zucchero trasformato e altri “no-no” dietetici. L’energia con cui devi lavorare sembra un po ‘debole con l’allineamento planetario oggi. Reagisci su un piano elevato alla forza di questi transiti e potresti sentirti psicologicamente esausto. Succedono così tante cose nel tuo inconscio e non c’è mai abbastanza tempo per concentrarti. Assicurati di riposarti molto e di seguire una dieta rigorosamente conservativa a base di prodotti freschi.