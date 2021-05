Soon-Yi Previn la moglie di Woody Allen

Soffre di una certa sordità, non ha computer o cellulare e, nonostante la sua fortuna di 60 milioni di euro, quando ci sono jackpot scommettono sulla lotteria. Woody Allen, 84 anni, è un ragazzo singolare e controverso, anche al di là delle accuse di scandali sessuali da parte della figlia Dylan, che sostiene di aver abusato di lei quando aveva sette anni, un estremo che il regista nega.

Allen in questi giorni vende le sue anche controverse memorie, About Nothing, eha quindi concesso un’intervista al Mail on Sunday in cui parla della sua carriera, delle sue controversie e, insolitamente,del suo matrimonio con Soon-Yi Previn, figlia adottiva di Mia Farrow e del musicista André Previn. Con lei visse Allen quando era socio di Farrow, e in seguito divenne sua moglie.

Farrow e Allen si frequentano dal 1979 da 12 anni, anche se sempre in modo non convenzionale. Continuò a vivere con il suo ex marito, il pianista André Previn, e con uno dei tre figli che ebbero in comune, così come con le tre figlie che adottarono insieme, tra cui Soon-Yi. In quel lungo decennio Allen e Farrow ebbero un figlio comune, Ronan (oragiornalista e scrittore di successo), e adottarono altri due, Dylan (che accusa Allen di averla abusata all’età di sette anni) e Moses (che ora ha 42 anni e che sostiene l’innocenza del regista).

Quando iniziarono la loro relazione, Soon-Yi aveva 21 anni e Woody Allen 56. Sono sposati da un quarto di secolo, 21 anni, e hanno adottato due figlie: Bechet, 22 anni, e Manzie, 20. Secondo Allen nell’intervista, il fatto che sia stato loro permesso di adottarli è un simbolo della forza e dell’autenticità della loro relazione. “Nessuno ti permette di adottare bambini così perché lo fanno: se le autorità vedono un problema, non te li danno. Stanno indagando a fondo.

“Ammetto che quando è iniziata la nostra relazione non aveva molto senso. In superficie sembravamo una coppia irrazionale. Ero molto più grande ed era una bambina adotta”, ammette. “Per il mondo esterno era una situazione esplosiva, sembrava che l’ho sfruttata come un maschio predatore molto più grande, e che mi abbia sfruttato per me quello che so cosa. Ma non lo è mai stato. In passato uscivo con attrici, ma per qualche motivo inspiegabile, Soon-Yi ha lavorato. Polemicamente non li ha mai colpiti, dice.

“Dal mio punto di vista la maggior parte delle relazioni non funziona, ed è per questo che le persone hanno avventure. Ma puoi sposarti, divorziare, sposarti, divorziare o uscire con 56 persone e se sei fortunato troverai quella giusta, come nel mio caso”, spiega. In effetti, ha funzionato così bene che non è stato in terapia per anni. “Mi sono sbarazzato di molte delle mie nevrosi, anche se ancora non mi piacciono i tunnel, gli spazi chiusi o gli ascensori.” Come afferma, “Soon-Yi mi ha cambiato.” “Mi fa uscire quattro o cinque volte a settimana. Gli piace la vita sociale e mi piace”, dice. Lo ha anche cambiato in altre cose: “Mi fa mangiare carciofi”.

Il segreto del loro matrimonio, dice, non è esattamente quello di essere uguali. “Non le piace il jazz o lo sport, e non mi piacciono molti degli spettacoli che guarda. Ma siamo d’accordo sulla cosa principale: crescere i bambini, dove vivere, come comportarsi l’uno con l’altro. Per lui, essere padre era un fatto “importante”. Le sue figlie vanno già al college, una in California e una a New York. La quarantena ora passa, mentre seguono il confinamento nella Grande Mela. Allen non ha proprio ragione: “Lo odio. Mi alleno, suoni il clarinetto, guardo il vuoto. Ho una commedia e un film pronti, ma non posso avviarli. Ogni giorno camminiamo ma non mi piace. Tutto è chiuso e c’è un’atmosfera di paura per strada. Voglio lavorare. L’unica cosa in cui trova gioia è il suo partner. “Sono felice nel mio matrimonio. Sono felice con la mia famiglia, ma non puoi mai essere felice su questo pianeta. Siamo caduti in una brutta situazione. L’esistenza umana è precaria, terrificante e priva di significato.

Nel discorso, è definito come “un tipo abbastanza normale”. “La gente pensa sempre a me come a un intellettuale, cosa che io non sono. Fino a 18 anni, leggevo solo thebeos. Ma naturalmente, indosso gli occhiali e quando i direttori del casting vedono me e qualcuno come Sylvester Stallone,mi danno i ruoli di insegnante e la gente mi vede come un intellettuale. Questo è tutto. Sostiene anche di non essersi mai sentito “parte del club di Hollywood”, nonostante abbia avuto quattro Oscar e 16 nomination. “Non vado alle feste, non sono preoccupato per i dati del botteghino, non mi interessa i premi. Vincere un Oscar ha ben poco significato per me. Sostiene anche di non aver ancora realizzato “un grande film, come Federico Fellini o Ingmar Bergman”. Non fai un film per vincere un premio. Mozart non compose mai una sinfonia con in mente un trofeo. Se ne ho la possibilità e il virus si attenua, forse prima di morire avrò la possibilità di fare un grande film. Ma non l’ho ancora fatto.