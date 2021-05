Programmi Tv oggi domenica 9 Maggio 2021, Film stasera in Tv Rai, Mediaset, Cielo, Dmax e Sky

Su Rai Uno alle 21.25 La compagnia del cigno 2 «Segreti e menzogne» Le circostanze del tragico evento che ha coinvolto il maestro Kayà sono poco chiare e l’Ispettrice Mediano nutre dei seri dubbi su Luca (Alessio Boni, 54). In Conservatorio i ragazzi, seppur sconvolti, sono di nuovo uniti per dimostrare l’innocenza del loro maestro. A seguire, «Lo strappo».

Su Rai due alle 21.05 The Rookie «Sabotaggio» L’agente West è arrabbiato perché il suo agente istruttore è un razzista; il sergente Grey gli consiglia di registrarlo per poi portare il nastro alla Discipliareffari interni. Nel frattempo la mamma di Nolan (Nathan Fillion, 50) vende ai colleghi del figlio un olio che si rivela irritante.

Su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che fa Appuntamento ricco di ospiti, cultura e attualità con Fabio Fazio (56) e l’irriverente ironia di Luciana Littizzetto. Lo spazio d’approfondimento sull’attualità è curato come di consueto da Roberto Saviano. Restano buoni gli ascolti del talk: 2.700.000 telespettatori per uno share superiore al 10%.

Su Rete 4 alle 21.25 12 anni schiavo 1841. Il violinista di colore Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor, 43) vive libero con la sua famiglia nello stato di New York. Raggirato da due criminali, viene rapito e trasferito in Louisiana dove, ridotto in schiavitù, vivrà sofferenze indicibili fino al 1853, quando riuscirà finalmente a riavere la libertà.

Su Canale 5 alle 21.20 Avanti un altro! Pure di sera Bizzarro, imprevedibile e politicamente scorretto, il quiz creato e condotto da Paolo Bo-nolis (59) ci regala anche stasera qualche ora di sana allegria. Nel salottino non mancheranno il Bonus Daniel Nilsson e il duo comico romano Pablo e Pedro, all’anagrafe Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi.

Su Italia Uno alle 21.20 Tata Matilda e il grande botto In una fattoria inglese, durante la Seconda guerra mondiale, Isabel deve arrangiarsi da sola dopo che il marito è partito per il fronte. L’impresa non è facile, con tre figli e due nipoti da tenere a bada. Un giorno arriva Tata Matilda (Emma Thompson, 62), la “magica” governante che sa il fatto suo.

Su La 7 alle 20.35 NON E L’ARENA Con la verve polemica che lo caratterizza Massimo Giletti affronta i temi che catalizzano l’interesse dei telespettatori. Si parte dalla situazione sanitaria, ma poi si toccano anche le novità della cronaca, della politica e dell’economia.

Su TV 8 alle 21.20 ANTONINO CHEF ACADEMY Proseguono i corsi tenuti a dieci giovanissimi chef da Antonino Cannavacciuolo. Ogni puntata si compone di tre momenti: la lezione, la prova in esterna e l’approfondimento, con l’aiuto di un grande chef ospite del programma.

Su Nove alle 21.25 SUPERNANNY Lucia Rizzi si reca a Palazzolo sull’Oglio (BS) per incontrare i Fico. La famiglia è composta da papà Juan ito, pizzaiolo, mamma Valentina, Christian, 9 anni, e dalla “diva” Caterina di 5. Il problema principale dei bambini riguarda l’alimentazione.

Su Mediaset 20 alle 21.00 THELOSERS (Usa 2010) di Sylvain White con Zoe Saldana, Jeffrey Dean Morgan Durante una missione in Bolivia, un gruppo di militari decide di disubbidire agli ordini della Cia per cercare di salvare alcuni bambini da un mortale bombardamento.

Su Rai 4 alle 21.20 INHERITANCE (Usa 20) di Vaughn Stein con Lily Collins, Simon Peggz Connie Nielsen Un patriarca di una famiglia ricca e potente muore improvvisamente, lasciando moglie e figlia con un ‘eredità segreta. Ma tutto ciò, ben presto, minaccia di distruggere le loro vite.

Su Iris alle 21.00 IDENTITÀ VIOLATE (Usa 2003) con Angelina Jolie Per far luce su un omicidio, la polizia di Montreal chiede la collaborazione di una psicologa dell’Fbi. La donna scopre di avere a che fare con un serial killer che assume l’identità delle sue vittime.

Su Rai Movie alle 21.10 TRISTANO 8 ISOTTA (G B / Ger./Rep Ceca 2005) di Kevin Reynolds con James Franco Tristano, rampollo di un clan inglese, viene ferito in battaglia. Isotta, figlia del re d’Irlanda, decide di prendersi cura di lui segretamente: tra i due nasce l’amore…

Su Paramount Network alle 21.10 FUGA DA ALCATRAZ (Usa 79) di Don Siegei con Clint Eastwood, Patrick McGoohan California, 1962. Frank Morris, trasferito nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz, progetta di fuggire con due compagni. Il direttore Warden però lo tiene d’occhio….

Su La 5 alle 21.10 I CIRCUITI DELL’AMORE (Usa 2016) di David Weaver con Shenae Grimes-Beech Maddie torna nella sua città natale per il matrimonio della sorella. Lì ritrova Jake, un amico d’infanzia. Entrambi sono i testimoni di nozze e quindi passeranno molto tempo insieme…

Su Cine 34 alle 21.00 MISSIONE EROICA -1 POMPIERI 2 (It. 1987) con Christian De Sica, Massimo Boldi Spina e gli altri componenti della Squadra Sfiniscono sotto torchio. Il rude McFarland, comandante dei vigili del fuoco canadesi, ha infatti l’incarico di curare il loro addestramento…

Su Rai 5 alle 21.15 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI Dopo l’apertura dedicata ancora alle specie animali che affrontano la dura vita sulle Alpi, vediamo “Stalle poeti castelli della Valmarecchia”: una valle ricca di castelli medievali, opere d’arte e tanto altro.

Su Rai Premium alle 21.20 CAVALLI DI BATTAGLIA Anche stasera rivediamo gli ospiti che hanno affiancato il grande Gigi Proietti nel suo spettacolo, esibendosi nei loro pezzi migliori. Ospiti fissi del programma sono Marco Marzocco, Carlotta Proietti e Stefano Sarcinelli.

Su Real Time alle 21.35 90 GIORNI PER INNAMORARSI: LONTANO DAGLI STATI UNITI Armando non ha intenzione di parlare del fidanzamento con la suo famiglia. Summit prega, invece, i suoi genitori di accettare Jenny, menre Dritto ny pianifica il suo divorzio.

Su Giallo alle 21.10 I MISTERI DI BROKENWOOD (5- st., ep. 4) «L’angelo oscuro» con Fern SutherlandNel vecchio manicomio abbandonato, una giovane coppia fa una macabra scoperta: il corpo di un anziano legato a un carrello con degli elettrodi collegati alle tempie.

Su Top Crime alle 21.10 COLOMBO (1- st., ep. 4) «L’arte del delitto» con Peter Falk Un ricco collezionista d’arte muore durante quella che sembra un tentativo di rapina. Ma il tenente Colombo scopre la vera causa dell’omicidio: la vittima aveva deciso di cambiare il testamento…

Su Sky Cinema Uno alle 21.15 SNOWPIERCER (Corea del Sud 2013) di Joon-ho Bong con Chris Evans, Jamie Bell Nel 2031 l’umanità viene decimata da una nuova era glaciale. Un gruppo di sopravvissuti, divisi in classi sociali, trova rifugio su un treno speciale in continuo movimento…

Su Sky Cinema Due alle 21.15 LO STATO DELLA MENTE (Usa 2017) di Jon Avnet con Richard Gere, Peter Dinklage In un ospedale del Michigan, il dottor Alan Stone segue il caso di tre pazienti schizofrenici, ognuno dei quali è convinto di essere Cesò Cristo. Tratto da una storia vera.

Su Sky Cinema Family alle 21.00 ASSO DI CUORI (Canada/Usa 2008) di David Mackay con Dean Cain, Britt Mckillip Il poliziotto Harding lavora nella squadra cinofilo con il cane Ace. Durante un ‘operazione, un malvivente afferma di essere stato ferito dall’animale, che viene condannato alla soppressione…

Su Sky Cinema Action alle 21.00 POINT BREAK (Usa 2015) di Ericson Core con Luke Bracey, Edgar Ramirez L’agente dell’Fbi Johnny Utah, appassionato di sport estremi, s’infiltra in un gruppo di atleti capeggiato da Bodhi. È convinto che siano i responsabili di alcune spettacolari rapine.

Su Sky Cinema Suspense alle 21.00 LO SCIACALLO – NIGHTCRAWLER (Usa 2014) di Dan Gilroy con Jake Gyllenhaal Lou scopre di poter far soldi filmando scene cruente da vendere ai network televisivi. Con l’aiuto di Nino e del giovane Rick, diventa sempre più abile, ma anche spietato.

Su Fox alle 21.00 MAGNUM P.l. (3* st., ep. 11) «Un ricatto pericoloso» con Jay Hernandez, Roger E. Mosley Una donna ingaggia Magnum e Higgins perindagare sull’omicidio del suo amante. Intanto Rick va a trovare Icepick in prigione, ma scopre che l’uomo è in fin di vita ed è stato trasferito.

Su Fox Crime alle 21.05 CAPITAI N E MARLEAU (4*st., ep. 2) «La comunità delle anime in pena» con Corinne Masiero Èva, un’amica di Marleau, è accusata di omicidio. L’insistenza di Welter, un rinomato poliziotto, per farsi assegnare le indagini insospettisce il capitano. Perché è interessato al caso?

Su Premium Crime alle 21.15 THE MYSTERIES OF LAURA (1* st., ep. 15) «Tieni la bocca chiusa» con Debra Messing La detective Frankie Pulaski arriva al distretto per svolgere un’inchiesta. Intanto, Laura e col leghi devono indagare sull’omicidio di una escort. Segue ep. 16 «Una festa sorprendente».

Su Premium Stories alle 21.15 BOBHEARTS ABISHOLA (2* st., ep. 7) «L’adebambo sbagliato» con Folake Olowofo-yeku, Billy Gardell Il marito di Abishola fa una visita a sorpresa all’ex compagna. Bob spera che lei ne approfitti per chiedere il divorzio. Segue ep. 8 «Prezzi onesti di yak».

Su Premium Action alle 21.15 SUPERNATURAL (14* st., ep 7) «Natura disumana» con Ja-red Padalecki Som e Dean convocano Rowe-na affinché trovi un modo per guarire Jack. Intanto, Nick scopre che a sterminare la sua famiglia è stato un poliziotto posseduto da un demone.

Su La 7 D

6.00 TG LA7 TELEGIORNALE 6.10 THE DR.OZ SHOW 7.50 I MENU DI BENEDETTA

9.15 BELLI DENTRO BELLI FUORI

10.00 COPPA DEL MONDO Ginnastica ritmica Tappa di Baku (Azerbaigian) diretta

14.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm (15-st.) «Una madre in affitto» – «Mamma all’improvviso»

18.15 TG LA7D TELEGIORNALE

18.20 DOWNTON ABBEY Telefilm (2- st. ep. 16)

20.15 I MENÙ DI BENEDETTA Cucina con Benedetta Parodi

21.30 GREY’S ANATOMYTf (16-st., ep. 4, 5, 6 e 7) «Piovono uomini» – «Respira ancora» -«Scherzare col fuoco » – « Papà non farmi la predica»

0.50 THEDR.OZSHOW

Su Cielo

9.30 HOUSE OF GAG 10.00 SKYTG24 GIORNO

10.15 TOP 20 COUNTDOWN 11.00 TOP 20 FUNNIEST 13.00 STEVE AUSTIN – SFIDA IMPLACABILE

14.00 FILM-Azione THE ASIAN CONNECTION (Thail. 2016) con Steven Seagal, Michael Jai White

15.45 FILM-Avventura IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI (Usa 2004) con Steve Coogan, Jackie Chan

17.30 FILM-Azione TERREMOT010.0 (Usa ’14) con Henry lan Cusick

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Thriller 88 MINUTI (Usa 2006) con Al Pacino, Alicia Witt

Su TV 2000

7.00 SANTA MESSA (8.30; 19.00)

9.20 BUONGIORNO PROFESSORE 10.00 A.D.: LA BIBBIA CONTINUA Miniserie La tomba è aperta» -«Il corpo è scomparso 12.00 REGINA COELI da piazza San Pietro con Papa Francesco

12.20 FILM-Commedia MICKYBO 8 ME (Fr. 2004)

14.20 BORGHI D’ITALIA Doc. 15.00 LA CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA

15.15 IL MONDO INSIEME Viaggi 18.00 R0SARI0/18.30 TG 2000 20.00 ROSARIO/TG 2000 20.50 SOUL con Monica Mondo

21.10 PICCIOTTI, CHE COSAVI HO FATTO? Documenti

22.20 FILM TV-Biografico SANT’ANTONIO DI PADOVA (It. ’01) con Daniele Fiotti

0.20 RECITA REGINA COELI

Su Focus

10.35 ORANGUTAN JUNGLE SCHOOL «Trasferimenti»

11.35 I CUSTODI DELLA NATURA

12.35 FROM 0 TO 0 Doc.

13.35 ALLA SCOPERTA DELL’AMERICA: KRUSCEV E IL VIAGGIO DEL 1959 Documenti

14.35 IL SOGNO DI UNA COSA Doc.

16.00 NAVI DA GUERRA «Segreti e bugie» Documenti

17.00 STALINGRAD Documenti

18.00 MACCHINE DA COMBATTIMENTO Documenti

19.00 I GRANDI IMPERI DELLA

STORIA «L’antico Egitto»

20.15 TUTANKHAMON E LA TOMBA DEL TESORO SEGRETO

21.15 GLADIATORI: TRA STORIA E LEGGENDA Documenti

22.40 NAPOLEON: THE BEGIN-NING OF THE END Doc.

0.45 INDAGINI AD ALTA QUOTA