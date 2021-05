Riccardo Guarnieri scioccante su Roberta Di Padua – Uomini e Donne

Senza dubbio Riccardo Guarnieri Roberta Di Padua sono i protagonisti assoluti di questa edizione di Uomini e Donne. Dopo la fine dell’amore con Ida Platano virgola Riccardo torna nuovamente alla Uomini e Donne comincia a frequentare Roberta Di Padua, entrambi già si conobbero qualche anno fa, successivamente decisero di vivere la loro storia d’amore lontana dal mondo del gossip. Dobbiamo dire che l’altra settimana Riccardo Guarnieri Roberta Di Padua sono ritornati nello studio di Uomini e Donne affermando che la loro storia d’amore vive una bruttissima crisi.

Nella giornata di ieri, domenica 9 maggio 2021, è stata effettuata un ultima registrazione della puntata e Riccardo Guarnieri ha rilasciato delle dichiarazioni shock su Roberta Di Padua.

Ecco quanto riporta il Vicolo delle News:

“Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne si torna a parlare di Roberta e Riccardo. Entra in studio prima lei che dice che questa settimana ha deciso di chiudere definitivamente con lui. Poi entra lui e dopo un’ora di forti liti e accuse e lei che ha continuato ad insinuare che a letto lui non è passionale per niente. Riccardo se ne esce con il fatto che in realtà si erano messi d’accordo nel rimanere ancora nel programma per agevolare lei che aveva bisogno di ulteriore visibilità per aumentare i followers su Instagram e di conseguenza gli ingaggi per le sponsorizzazioni su Instagram”.