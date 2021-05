Anna Corona: chi è, età, figli, marito, vita privata e Denise Pipitone

Share Facebook

Anna Corona da ben 17 anni è un nome molto conosciuto per la cronaca nera in Italia, in quest’ultimo periodo È tornata su tutti i media che si occupano della vicenda di Denise Pipitone. La bambina scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Dalle ultime informazioni ricevute dalla procura hanno fatto sì che venissero riaperte le indagini.

Anna Corona: chi è?

Come abbiamo detto in precedenza Anna Corona è sotto ai riflettori in quanto protagonista di questo caso eclatante che ha sconvolto l’intera Italia. Anna Corona è l’ex moglie di Piero Pulizzi, papà della bambina Denise Pipitone. La donna è stata la prima ad essere attenzionata per il sequestro di Denise, ma nelle prime indagini la sua posizione È stata del tutto archiviata.

Anna Corona attualmente ha 60 anni

ODIAVA PIERA MAGGIO Mazara del Vallo (Trapani). Anna Corona, 55 anni, ex moglie di Pietro Pulizzi. Per Piera Maggio la donna ai tempi della scomparsa di Denise si era infatuata di lei e la odiava.

Anna Corona ha sentito l’esigenza di parlare ed ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Quarto Grado. L’intervista la potete vedere cliccando qui sulla scritta azzurra.

Anna Corona ha due figlie Jessica ed Alice, figlie di Pietro Pulizzi. Piera Maggio, madre della piccola Denise Pipitone ha poi dichiarato che la donna ha mostrato negli anni della loro conoscenza un interesse sessuale nei suoi confronti.