Claudio Baglioni: chi è, età, carriera, figlio, moglie e compagna

Indubbiamente Claudio Baglioni è uno dei cantautori italiani più apprezzati e conosciuti in Italia, per molti è una vera e propria leggenda. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più sul suo privato.

Claudio Baglioni è nato a Roma esattamente Il 16 maggio del 1951 attualmente ha 70 anni, nasce sotto il segno zodiacale del Toro. È considerato da molti critici musicali italiani la colonna portante del cantautorato italiano. La tua passione per lo spettacolo e la musica arriva fin da giovanissimo, agli inizi il cantante non veniva molto apprezzato per via delle sue canzoni smielate, infatti da ragazzo gli avevano affibbiato il soprannome di agonia.

Molte sono state agli inizi le porte chiuse in faccia, addirittura quando si presentò con il brano Questo piccolo grande amore alla casa discografica ricordi, gli viene detto che la canzone non avrebbe fatto alcun successo ed era poco orecchiabile, anni dopo, il brano Questo piccolo grande amore fu proclamato la canzone del secolo.

In una carriera che dura da oltre 50 anni Claudio Baglioni ha vinto tantissimi premi e riconoscimenti. Non è mai stato un partecipante di Sanremo, Ma è stato ospite nel 1982 con un’esibizione dal vivo straordinaria poi, successivamente ha condotto la gara canora per due anni consecutivi discutendo un enorme successo.

All’attivo diviene oltre 2000 concerti con il record di spettatori paganti, oltre 60 milioni sono le copie vendute.

Tra le sue canzoni più belle ricordiamo Questo piccolo grande amore, E tu…, La vita è adesso, Io sono qui, Strada facendo, e moltissime altre. Claudio Baglioni ha collaborato, duettato e si esibito con i più importanti cantanti come Mia Martini, Rita Pavone, Bruce Springsteen, Sting.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Claudio Baglioni è stato sposato per moltissimi anni dal 1973 al 2008 con Paola Massari. Da questa unione è nato un figlio di nome Giovanni. Ora la sua compagna a Paola Barattolo.