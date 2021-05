Michele Cucuzza: chi è, età, carriera, tv, radio, moglie, figli

Share Facebook

Questa sera nel programma condotto da Amadeus I Soliti Ignoti – Il ritorno rimettere in gioco il famoso conduttore televisivo Michele Cucuzza. Ovviamente il presentatore TV cercherà di vincere il maggior il più possibile visto che l’intera somma andrà tutta devoluta in beneficenza. Cerchiamo insieme di scoprire qualcosa in più sul famoso conduttore

Michele Cucuzza è un noto presentatore italiano, tra i più longevi della televisione italiana. Per diverso tempo è stato uno dei volti più noti del Tg2 ed è stato anche conduttore de La vita in diretta, il noto programma di Rai 1. Ad ogni modo, in questi anni è stato anche un conduttore radiofonico. Ma cosa sappiamo di lui e della sua vita privata?

Michele Cucuzza chi è

È nato a Catania nel 1952 ed è figlio di Salvatore Cucuzza Silvestri il noto vulcanologo. Ha iniziato a lavorare nel mondo del giornalismo fin da giovane, lavorando inizialmente presso la testata locale Catania sera. Poi si è trasferito a Milano dove ha conseguito la laurea in Lettere moderne ed ha iniziato a collaborare per Il giorno. È stato uno dei fondatori di Radio Popolare. Negli anni 80 ha iniziato poi a lavorare per Rai come redattore, occupandosi anche di eventi molto importanti. Per circa un decennio ha condotto il TG2 e poi dal 1998 al 2008 è stato conduttore de La vita in diretta. Ha vinto tanti premi e anche tanti riconoscimenti.

Vita privata

Ha due figlie, Matilde e Carlotta, nate però da due relazioni diverse. Nonostante questo però, le due donne hanno un grande rapporto tra di loro ed anche con il padre. Il giornalista oggi è fidanzato con il medico Rosanna Caltizzone.