Roberta Capua: ha figli? Chi sono? Marito e vita privata

In molti la ricordano Roberta Capua è una presentatrice televisiva non che un ex modella che ha partecipato anche a Miss Italia, la donna riscuote un grande successo per il pubblico italiano. Oggi domenica 16 maggio 2021 è ospite da Francesca Fialdini nel programma da noi a ruota libera. Cerchiamo di sapere qualcosa in più sul privato della donna

Roberta Capua: ha figli?

Roberta Capua e Stefano Cassoli, Questo è il nome dell’imprenditore bolognese con il quale la donna è convolata a nozze nel 2011. Anticipatamente nel 2008 hanno avuto loro primo ad unico figlio chiamato Leonardo, attualmente ragazze ha 13 anni ed è la luce dei propri genitori. Roberta Capua è lontano dagli schemi televisivi a causa delle tue decisioni di stare dietro alla famiglia specialmente a tuo figlio fin dal momento della nascita, per essere due parole un’intervista rilasciata poco tempo fa: “Non volevo delegare la crescita di Leonardo ad altri. Avendo la fortuna di poterlo fare, ho scelto di non lavorare. Ero consapevole che poi avrei avuto difficoltà a risalire in sella, ma mi sembrava più importante Leonardo. Secondo figlio? Purtroppo non è arrivato. Va bene così, non mi lamento.”

“Ho ricominciato a lavorare quando ho sentito di essere pronta. E nel frattempo mi sono goduta la felicità di essere mamma” aveva dichiarato in una intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Nel 2017 partecipa come concorrente alla prima edizione di Celebrity MasterChef Italia e vince la competizione superando in finale il cantante Nesli. Dall’11 aprile 2018 conduce Brava!, in onda ogni mercoledì su Rai Premium, che segna il suo ritorno in Rai.

Nel maggio 2011 ha sposato Stefano Cassoli, imprenditore bolognese, dal quale ha avuto un figlio nel 2008, di nome Leonardo; vive con la famiglia a Bologna. È cugina della virologa Ilaria Capua e figlia di Marisa Jossa, che vinse il titolo di Miss Italia nel 1959. Dal 2003 al 2005 è stata legata sentimentalmente al noto nuotatore Massimiliano Rosolino. Roberta (Napoli, 5 dicembre 1968) è alta 1,80 chili e pesa 68 chili.