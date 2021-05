Sharon Stone: “Non è salutare avere figli come centro dell’esistenza”

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Quasi 30 anni dopo che Basic Instinct l’ha resa una delle attrici più esplosive di Hollywood, Sharon Stone è ancora se stessa: bella e astuta , con quella misteriosa alchimia da star del cinema. Parlando per Zoom, scherza con familiarità senza tralasciare quell’atteggiamento altezzoso di chi, a 62 anni, ammette di aver fatto l’impresa per riuscire e restare. Con l’industria cinematografica a brandelli dalla pandemia, il pubblico si rifugia sulle piattaforme per intrattenersi. Lì si rifugiano anche attori relegati nell’oblio, che però mantengono intatte le loro idiosincrasie. A Stone non vengono più offerti ruoli cinematografici, ma scoprila in Ratched,una delle migliori serie Netflix, per capire che il glamour ha lasciato il grande schermo e si è spostato in televisione. In esso interpreta Lenore Osgood: l’amorevole madre di un figlio vendicativo. Tutto nella serie è esagerato. Una narrazione dedicata a Nurse Ratched, il cattivo che emerge dal romanzo di Ken Kesey Qualcuno volò sul nido del cuculo, e che esplora la storia di questo contorto personaggio.

-Hai pensato a un personaggio cinematografico o televisivo quando hai sviluppato il tuo ruolo?

-Dato che stavamo facendo una commedia che si svolge negli anni ’50, ho pensato di onorare le grandi attrici dell’epoca. Ci sono state performance memorabili in quel decennio, soprattutto di Barbara Stanwyck, di cui ho visto molti film e che è servita da modello per il mio ruolo. Ho cercato di farmi ispirare dalla sua affettazione nel rappresentare il mio personaggio.

-Cosa ha significato per te entrare nell’universo di Ryan Murphy?

-E ‘stato davvero sorprendente perché non ero abituato a fare televisione in questo modo; un giorno stai girando l’episodio 1 con un regista e il prossimo stai girando l’episodio 6 con un altro. Ho avuto difficoltà ad adattarmi a così tanti registi diversi. C’è stato un tempo in cui pensavo di impazzire e avevo bisogno di rifugiarmi nella mia compagna Sarah Paulson. Mi ha suggerito di vivere alla giornata. Quella mentalità, così buddista, mi ha aiutato ad adattarmi. Quando conosci il personaggio che stai interpretando, è più facile rimanere nella loro personalità tutto il giorno. Questo è quello che ho deciso di fare; vivere all’interno del mio ruolo durante le riprese, specialmente quando Ryan mi ha fatto impazzire con una scimmia. Con qualsiasi altro produttore, mi sarei perso. Ma Ryan ti dà l’opportunità di investire tempo nel tuo personaggio, unisciti alla squadra e capisci cosa portano i diversi registi sul set. Le riprese sono state effettuate in un ambiente caldo e meraviglioso.

-Come descriveresti il ​​tuo personaggio?

-Senza rivelare nulla della trama, posso dire che Lenore è la madre di una paziente, anche se potrebbe davvero essere una paziente. Il rapporto con il figlio è molto difficile e lui va alla ricerca di Jon Jon, il dottor Hanover, per pregarlo di curare suo figlio, tuttavia, insoddisfatto dei risultati, c’è un disaccordo tra il medico e la madre del paziente che è diventa una trama della storia, perché il mio personaggio si rivolge a Nurse Ratched per un trattamento speciale.

-È vero che il tuo primo incontro con la scimmia del tuo personaggio è stato a casa?

-Infatti. Non ero all’altezza del lavoro di lavorare con una scimmia, ma Ryan (Murphy) ha insistito sul fatto che era una parte fondamentale del mio ruolo e mi ha costretto a lavorare con lui. Il primo incontro che ho avuto con la scimmia è stato a casa mia perché era necessario creare tra noi una certa familiarità.

-Ti piace ancora interpretare?

-Sicuro. Non ho accettato un lavoro dalle nove alle cinque. Questa è la mia vocazione e non prenderei in considerazione l’idea di continuare a lavorare come attrice se non lo sentissi. Riconosco di aver avuto momenti in cui ho visto molto nero per continuare. Vengo da una famiglia della classe operaia e ho recitato in molti film di classe B, ma ho lottato e trionfato. Se mi chiedi cosa mi pento, ti direi se a un certo punto non avessi seguito la raccomandazione del mio agente, ma questa è stata la mia strada e la recitazione è ancora la mia più grande illusione.

-Ti sei lamentato amaramente della mancanza di responsabilità di molte persone non indossando la maschera …

-E quando incontro qualcuno per strada senza, gli ricordo che dobbiamo portarlo tutti. È irresponsabile andare senza maschera. Mia sorella combatte per la sua vita in un ospedale del Montana dove viene ricoverata per aver contratto il coronavirus.

-Hai realizzato tutti i tuoi sogni?

-Ho tre figli e sono il centro della mia vita, ma non sono tutta la mia vita. Le mie parole possono essere sorprendenti, ma non è salutare per una madre avere i suoi figli come centro gravitazionale della sua esistenza. Dò loro tutto me stesso quando sono con loro, sono la cosa più importante della mia vita e il motivo per cui affronto qualsiasi cosa. Tuttavia, voglio farlo da una prospettiva sana, mantenendo la mia vocazione di attrice perché questo mi rende una donna completa.