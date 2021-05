Programmi Tv oggi domenica 16 Maggio 2021, Film stasera in tv attualità e intrattenimento

Share Facebook

Come ogni giorno noi di newsitaliane.it vi forniamo l’elenco completo del palinsesto televisivo. Oggi domenica 16 maggio 2021, in televisione Ci saranno molte prime visioni. Ricordiamo a tutti che moltissimi canali televisivi si possono seguire tranquillamente in streaming gratis sulle loro piattaforme.

In streaming su Netflix Ewan McGregor su Netflix interpreta uno stilista entrato nella storia.

Tutti ricordano il cappellino celeste che Jackie Kennedy indossava al giuramento di suo marito, il presidente John F. Kennedy, nel 1961. Non tutti sanno, però, che quel cappellino era firmato Halston. Si faceva chiamare così: il suo nome era Roy Halston Frowick, geniale designer (anche di abiti da donna), amatissimo dalle star, grande amico di Liza Minnelli e Andy Warhol, e assiduo frequentatore del leggendario locale Studio 54 a New York (a lato, un’immagine della serie). La vita di Halston, però, non era fatta solo di lustrini e serate danzanti: fu segnata infatti dalla bancarotta e dalla malattia. A raccontarla per la prima volta arriva una miniserie prodotta per Netflix da Ryan Murphy (dopo “The politician”, “Hollywood” e “Ratched”) con Ewan McGregor (50, al centro) nei panni dello stilista. Un tuffo nostalgico nell’America degli Anni 60 e 70 che si confronta anche con l’ipocrisia e con i lati più oscuri della celebrità.

Programmi Tv su Rai 1

6.00 A SUA IMMAGINE con Lorena Bianchetti

6.30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA Tg1 (7-8-9)

9.50 SANTA MESSA CELEBRATA DA PAPA FRANCESCO CON LA COMUNITÀ DEL MYANMAR PER LA FESTA DELL’ASCENSIONE

11.15 A SUA IMMAGINE con Lorena Bianchetti

12.00 RECITA REGINA COELI

12.20 LINEA VERDE Ingrid Muccitellie Beppe Convertini sono a Sanremo per mostrarci gli aspetti meno legati al clamore mediatico generato dal Festival della canzone italiana. Si parte dal nuovo mercato annonario, che due anni fa è stato completamente ristrutturato. Entriamo poi nel cuore antico della città, la Pigna, il quartiere nato sulla collina che degrada verso il mare. Qui già dall’anno Mille la popolazione cercava rifugio durante le incursioni dei Saraceni: furono 28 le famiglie che vi si stabilirono formando il primo nucleo di Sanremo.

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 DOMENICA IN con Mara Venier

17.15 TG1 TELEGIORNALE/CHE TEMPO FA

17.20 DA NOI… A RUOTA LIBERA Talk show

18.45 L’EREDITÀ WEEKEND Quiz con Flavio Insinna

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game Show

21.25 LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2 Fiction 1 Tv 11° e 12° episodio «La forza nella tempesta» – «La verità» con Alessio Boni, Anna Valle Luca, sopraffatto dal dolore e dalla rassegnazione, non è più l’uomo che tutti conoscono. È in questa situazione di estrema difficoltà che i ragazzi della Compagnia capiscono l’importanza della loro unione e sono disposti a mettersi in gioco pur di scagionare il loro maestro.

23.45 SPECIALE TG1 Attualità

0.50 RaiNews24 Telegiornale 1.25 Sottovoce 1.55 Applausi 3.10 RaiNews24 Telegiornale

Programmi Tv su Rai 2

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

6.35 NAUTILUS «L’acqua, il composto della vita»

7.10 PAPÀ A TEMPO PIENO Sitcom (1- st., ep. 2)

7.30 STREGHE Tf (2- st.) «Mondo di celluloide»

8.15 PROTESTANTESIMO/SULLA VIA DI DAMASCO

9.15 O ANCHE NO Docu-reality

9.45 RAI PARLAMENTO – PUNTO EUROPA

10.15 TG2 – DOSSI ER/11.00 RAITG SPORT GIORNO

11.15 THE CORONER (2- st., ep. 7) «Tutto per amore»

12.05 UN CICLONE IN CONVENTO Telefilm 1^ Tv (19- st., ep. 9) «Una seconda primavera»

13.00 TG2 GIORNO/13.30 TG2 MOTORI

14.00 GIRO D’ITALIA 9- tappa Castel di Sandro-Campo Felice 158 km Tappone appenninico interamente abruzzese con numerose salite, di cui quattro classificate GPM. Quella finale, non particolarmente ripida, è lunga 6 km.

16.15 GIRO ALL’ARRIVO/PROCESSO ALLA TAPPA

17.45 A TUTTA RETE/18.20 TG SPORT

18.30 TRIBUNA – 90° MINUTO/19.00 90° MINUTO

19.40 HAWAII FIVE-O (9- st., ep. 3) «Caldo torrido»

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.05 THE ROOKIE Telefilm 1^ Tv (3§ st., ep. 5) «Lockdown» con Nathan Fillion

21.50 BULL 1a Tv (5- st., ep. 5) «Miti infranti» Bull teme di non poter convincere la giuria che il suo cliente, un leader religioso, non ha ucciso la moglie. La situazione si complica quando emerge un segreto sul matrimonio che rischia di danneggiare la sua credibilità…

22.40 LA DOMENICA SPORTIVA con Jacopo Volpi

Programmi Tv su Rai Tre

6.30 RAINEWS24 Telegiornale

8.00 FRONTIERE con Franco Di Mare

8.55 TGR SPECIALE GIORNATE FAI

10.15 LE PAROLE PER DIRLO L’arte si guarda, ma si racconta anche attraverso le parole. Ospite in studio di questa puntata è Melania Mazzucco, già autrice di importanti romanzi su Tintoretto e Plautilla. Intervistata dalla conduttrice Noemi Gherrero, la scrittrice svela le ragioni di una passione che lega la storia degli artisti alle tecniche pittoriche.

11.10 TGR ESTOVEST/11.30 TGR REGIONEUROPA

12.00 TG3 TELEGIORNALE/TG3 FUORI LINEA

12.25 TGR MEDITERRANEO Attualità

13.00 IL POSTO GIUSTO con Giampiero Marrazzo

14.00 TG REGIONE TELEGIORNALE/METEO

14.15 TG3 TELEGIORNALE

14.30 MEZZ’ORA IN PIÙ con Lucia Annunziata

16.00 MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ

con Lucia Annunziata e Antonio Di Bella

16.30 KILIMANGIARO – COLLECTION Viaggi

18.10 HUDSON & REX Telefilm (St. 2) 1* Tv «Condannato a morte» con John Reardon Un amico di Charlie, l’investigatore privato Ma-son, è in pericolo di vita. Qualcuno lo ha avvelenato e gli restano solo 48 ore. Charlie deve riuscire a trovare chi lo vuole morto per scoprire di che veleno si tratta e consentire così ai medici di salvare Mason.

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 CHE TEMPO CHE FA Talk show con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback

23.35 TG REGIONE/TG3 MONDO/METEO3

Programmi Tv su Rete 4

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 SUPER PARTES Approfondimento politico

7.45 DUE MAMME DI TROPPO Fiction

9.00 I VIAGGI DEL CUORE Religione

9.55 CASA VIANELLO Sitcom (2 st., ep. 19 e 20)

11.00 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI con Michela Vittoria Brambilla

12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 IL RITORNO DI COLOMBO Telefilm (2^ st., ep. 5) «Dente per dente» con Peter Falk

14.15 FILM-Giallo ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS (GB. 1974) con Albert Finney Durante un viaggio sul più famoso ed elegante treno degli Anni 30, viene trovato un cadavere in uno scompartimento. Il celebre detective Hercule Poirot indaga.

17.00 FILM-Western GUERRA INDIANA (Usa 1959) con Keith Larsen Nei territori del Nord America, il maggiore dei ranger Rogers e il sergente Marriner devono contrastare gli indiani che stanno razziando gli insediamenti dei coloni inglesi.

18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.35 TEMPESTA D’AMORE Soap Ariane supera il test della macchina della verità, ma in realtà ha corrotto l’uomo che doveva esaminarla. Joell e Lucy si baciano con passione, ma poi lei gli chiede di rallentare le cose.

20.30 STASERA ITALIA WEEKEND Attualità

21.25 FILM-Storico IL GLADIATORE di Ridley Scott (Usa 2000) con Russell Crowe, Joaquin Phoenix

0.15 FILM-Commedia LA SIGNORA AMMAZZATUTTI (Usa 1994) con Kathleen Turner, Sam Waterston

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 PLANET Cartoni

10.00 SANTA MESSA

10.50 LE STORIE DI MELAVERDE con Ellen Hidding

12.00 MELAVERDE con Vincenzo Venuto

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 L’ARCA DI NOÈ con Maria Luisa Cocozza

14.00 BEAUTIFUL Soap Katie, che si trova in compagnia di Ridge e Steffy, ha appena raccontato loro le drammatiche vicende di Sally, che è in fin di vita e merita di vivere il tempo che le rimane circondata dagli affetti.

14.15 IL SEGRETO Telenovela Marta, dopo essere stata soccorsa dal dottor Clemente, comincia a stare meglio, sebbene abbia perso il figlio che aspettava. Ramon scompare, ma appena donna Begona ne ha l’occasione, si vendica uccidendolo. Non contenta, decide di coinvolgere tutta la famiglia. Francisca decide di rivelare a don Filiberto che anche lei fa parte della Società degli Arcangeli e che, anzi, ne è al comando. Jean Pierre, respinto da Tomas, tenta di conquistare Adolfo.

14.50 DOMENICA LIVE Talk show

18.45 AVANTI UN ALTRO! Quiz con Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Claudia Ruggeri

20.00TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà con Roberta Lanfranchi e il Gabibbo

21.20 AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA Quiz

0.10 TG5 NOTTE/METEO.IT

0.45 FILM-Drammatico IL GRANDE GATSBY (Australia/Usa 2013) di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton

3.20 Paperissima Sprint 3.45 Non smettere di sognare Fiction con Roberto Farnesi, Katy Saunders 5.45 CentoVetrine Soap

Programmi Tv su Italia 1

7.00 SUPER PARTES Approfondimento politico

7.30 MILA E SHIRO – DUE CUORI NELLA PALLAVOLO Cartoni «Mila in crisi»

7.55 CAPTAIN TSU BASA Cartoni

9.10 RIVERDALE Telefilm (1a st.) «Riappare Kojiro» – «La grande illusione» – «Segreti e peccati»

11.50 DRIVE UP Motori

12.25 STUDIO APERTO/STUDIO SPORT XXL

14.00 E-PLANET Motori

14.30 MAGNUM P.I. Telefilm 1a Tv (2a st., ep. 15) «Saluta il tuo passato» Kumu è stata rapita da un uomo che dice di essere stato accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie. Magnum e Higgins sono sulle sue tracce.

15.25 LETHAL WEAPON Telefilm (2§ st., ep. 21) «Legami di famiglia» Riggs porta un ‘offerta a suo padre da parte dello Stato della California: la libertà in cambio del suo aiuto nelle indagini su un caso di rapimento.

17.00 TENNIS, INTERNAZIONALI D’ITALIA: FINALE SINGOLARE MASCHILE in diretta da Roma

18.20 STUDIO APERTO LIVE/STUDIO APERTO

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE Tf (3^ st., ep. 12 e 13) «È un omicidio?» con William Petersen La CSI viene chiamata a investigare in seguito alla strana segnalazione di due ornitologi che hanno trovato nel becco di un corvo un occhio umano. «Assassini per caso» La piccola Aimee viene colpita a morte da un proiettile vagante durante una sparatoria…

21.20 FILM-Fantascienza 1a Tv GEMINI MAN (Usa 2019) con Will Smith

23.45 PRESSING SERIE A Sport con Giorgia Rossi

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO 9.40 UOZZAP Varietà

10.25 CAMERA CON VISTA

10.50 L’INGREDIENTE PERFETTO con Roberta Capua, Gianluca Mech Cucina

11.35 MICA PIZZA E FICHI Cucina

11.35 L’ARIA CHE TIRA – DIARIO

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.00 STARTUP ECONOMY

15.25 FILM-Commedia LA RAGAZZA CON LA PISTOLA (It. ’68) con Monica Vitti

17.30 FILM-Dramm. LA FAMIGLIA (It. 1986) con V. Gassman, S. Sandrelli

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 NON È L’ARENA Attualità con Massimo Giletti

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE 1.10 UOZZAP Varietà

1.50 STARTUP ECONOMY

Programmi Tv su TV 8

9.45 FILM TV-Comm. L’AMORE DIETRO LA MASCHERA (Usa 2014)

11.15 TG24 TELEGIORNALE

11.30 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

12.30 TG8 SPORT

13.00 G.P. DI FRANCIA DI MOTO E Motociclismo

13.30 PADDOCK PRE GARA

14.15 G.P. DI FRANCIA Moto 3 Gara differita

15.00 PADDOCK

15.30 G.P. DI FRANCIA Moto 2 Gara differita

16.15 PADDOCK/GRID

17.15 G.P. DI FRANCIA MotoGp Gara differita

18.00 ZONA ROSSA

18.45 PADDOCK LIVE ULTIMO GIRO

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

21.30 ANTONINO CHEF ACADEMY

23.30 NAME THAT TUNE Game

Programmi Tv su Nove

7.00 WILDEST EUROPE Doc.

8.00 WILD BRAZIL Documenti

11.00 WILDEST MIDDLE EAST Doc.

14.00 FILM-Commedia TUTTE CONTRO LUI (Usa 2014) con Cameron Diaz, Nikolaj Coster-Waldau Carly scopre che l’uomo con il quale ha una relazione è già sposato. Decide così di incontrare la moglie: con lei e un’altra amante metterà in atto la vendetta.

16.10 FILM-Commedia TUTTE LE DONNE DELLA MIA VITA (It. ’06) con Luca Zin-garetti, Vanessa Incontrada

18.10 FINAL SIX Ginnastica artistica diretta

20.00 LITTLE BIG ITALY «Santiago del Cile» Reality

21.25 SUPERNANNY Reality

22.35 CAMBIO MOGLIE Reality

24.00 PROFESSIONE ASSASSINO

Programmi Tv su Mediaset 20

6.10 RENEGADE Telefilm (4- st.) «La congiura del silenzio»

7.10 ANGER MANAGEMENT Sitcom (2- st.)

8.00 PSYCH Telefilm (2- st.) Maratona 12 episodi (5-16)

18.25 FILM-Fantastico VAN HELSING (Usa 2004) con Hugh Jackman, Kate Backinsale XIX secolo. Il leggendario cacciatore di vampiri Van Helsing arriva in Transilvania: deve aiutare gli ultimi discendenti di una famiglia gitana a eliminare il conte Dracula.

21.00 FILM-Azione FIRST STRIKE (H.K. 1996)

23.00 FILM-Commedia POLIZIOTTI FUORI – DUE SBIRRI A PIEDE LIBERO (Usa 2010) con Bruce Willis

1.10 IL SOSPETTO Tf (2- st., ep. 6) «Cambio al vertice»

Programmi Tv su Rai 4

10.25 CRIMINAL MINDS (4- st., ep. 25 e 26; 5- st., ep. 1, 2 e 3) «La porta dell’inferno» – «All’inferno… e ritorno» – «Senza nome., senza volto» – «Il trauma della memoria» – «Il pianificatore»

14.10 FILM-Thriller PELHAM 1 2 3 – OSTAGGI IN METROPOLITANA (Usa ’09)

15.55 MARVEL’S RUNAWAY Telefilm (2- st., ep. 1 e 2.) 17.35 MACGYVER Tf (3- st., ep. 2, 3, 4, 5 e 6) «Gli eroi di Dal-ton» – «La confraternita della Fenice» – «Sotto pressione» – «Dolcetto o scherzetto?» – «Patto col diavolo»

21.20 FILM-Dramm. THE ILLUSIONIST (Usa ’06) con Edward Norton

23.15 FILM-Azione WAKE UP – IL RISVEGLIO (Usa ’19) con J. Rhys Meyers

Programmi Tv su La 7 D

6.00 TG LA7 TELEGIORNALE 6.10 THE DR. OZ SHOW

7.50 I MENU DI BENEDETTA

13.45 BELLI DENTRO BELLI FUORI con Eleonora Pedron, Margherita De Bac

14.30 JOSÉPHINE, ANGE GAR-DIEN Telefilm (12- st., ep. 4 e 5) «Il riscatto di Michael» – «Sorelle nemiche»

18.15 TG LA7D TELEGIORNALE 18.20 DOWTON ABBEY Telefilm (3- st., ep. 17 e 18)

20.35 I MENÙ DI BENEDETTA Cucina con Benedetta Parodi

21.30 GREY’SANATOMY Tf (16- st., ep. 8, 9, 10 e 11) «La mia occasione» – «Andiamo tutti al bar» – «Aiutami a superare la notte» – «Un boccone amaro da ingoiare»

0.50 THE DR. OZ SHOW

Programmi Tv su Cielo

10.15 TOP 20 COUNTDOWN

11.00 TOP 20 FUNNIEST

13.00 STEVE AUSTIN – SFIDA IMPLACABILE Varietà

14.00 FILM-Azione BELLY OF THE BEAST – ULTIMA MISSIONE (Can. ’03)

15.45 FILM-Azione SHOCKWAVE (Usa ’17)

17.30 FILM TV-Fantasc. TENTACOLI SULLA CITTÀ (Usa 2012) con E. Morales

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Thriller THE LOFT (Usa ’14) con Karl Urban Cinque amici condividono un appartamento per le loro scappatelle. Ma un giorno vi trovano il cavavere di una sconosciuta e il loro rapporto va in crisi.

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA (8.30; 19.00)

9.20 BUONGIORNO PROFESSORE

10.00 A.D.: LA BIBBIA CONTINUA Miniserie 2- p. «La discesa dello Spirito» – «L’ira

12.00 REGINA COELI da piazza San Pietro con Papa Francesco

12.20 FILM-Biografico • TUCKER – UN UOMO E IL SUO SOGNO (Usa 1988)

14.20 BORGHI D’ITALIA Doc.

15.00 LA CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA

15.15 IL MONDO INSIEME Viaggi

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

20.00 ROSARIO/TG 2000 20.50 SOUL con Monica Mondo

21.20 SEASIDE HOTEL Tf (2- st., ep. 2-, 3- e 4- p.)

23.10 FILM-Commedia UN MARITO IDEALE (GB./ Usa 1999) con R. Everett

Su Mediaset extra

6.05 FINCHÉ C’È DITTA C’È SPERANZA con la Premiata Ditta

6.25 VIA ZANARDI, 33 Sitcom (ia st., ep. 2) «Si fa presto a dire matrimoni/Si fa presto a dire tradimento»

7.15 AVANTI UN ALTRO! con Paolo Bonolis, Luca Laurenti

8.05 X-STYLE Moda

8.40 L’ISOLA DEI FAMOSI ’21 -EXTENDED EDITION Seguiamo la vita dei protagonisti dell’Isola dei Famosi, tra acque cristalline e sfide per la sopravvivenza

21.10 IO NON DIMENTICO Fiction con Manuela Arcuri, Brando Giorgi, Elena Russo

23.15 TG5 SPECIALE

0.15 AVANTI UN ALTRO! con Paolo Bonolis, Luca Laurenti

1.20 COLPO GROSSO Game

Programmi Tv su Focus

10.35 ORANGUTAN JUNGLE SCHOOL «Re Kasper» Documenti

11.35 I CUSTODI DELLA NATURA

12.35 COLOMBIA: COSTE DA SOGNO Documenti

13.35 LA SPIAGGIA DELLE TARTARUGHE Documenti

14.35 NAPOLEONE: L’INIZIO DELLA FINE Documenti

16.00 LE BOMBE SMARRITE DELLA GUERRA FREDDA Doc.

17.00 MACCHINE DA COMBATTIMENTO Documenti

18.00 BARBARIANS Documenti

19.00 I GRANDI IMPERI DELLA STORIA «L’impero romano»

20.15 IL MONDO DI KHUFU: NUOVE EVIDENZE SU CHI HA COSTRUITO LE PIRAMIDI

21.15 POMPEI SENZA VELI Doc.

22.30 I SEGRETI DI POMPEI Doc.

23.30 WILD NORD AMERICA Doc.