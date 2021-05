Beppe Ercole chi è l’ex marito di Serena Grandi? età, carriera, vita privata, figli e morte

Share Facebook

Serena Grandi la conosciamo tutti, attrice che negli anni 80 partecipo a molti film Cult. Oggi Serena sarà ospite nella trasmissione condotta da Serena Bortone oggi è un altro giorno, cerchiamo di scoprire qualcosa in più il marito di Serena Grandi.

Beppe Ercole è l’ex marito di Serena Grandi, la bellissima attrice e icona della commedia sexy all’italiana degli anni 80. Di lei sappiamo tanto ma non tutto, visto che è stata da sempre una delle più grandi attrici della cinematografia italiana ed ha preso parte a diversi film divenuti dei veri e propri cult. Ma cosa sappiamo di Beppe Ercole?

Beppe Ercole, chi è l’ex marito?

Il marito nasce nel 1938, purtroppo l’uomo è deceduto nel 2010 per colpa di una brutta malattia. È stato un grande arredatore ed ha costruito e arredato anche tante case molte di queste le più belle, che si trovano nel quartiere Parioli di Roma. Da sempre è stato al centro del gossip proprio per via della sua storia d’amore con Serena Grandi e anche per la relazione avuta con un’altra attrice di grande fama Corinne Cléry.

Serena Grandi, il conflitto con Corinne Clery

Serena Grandi non ha preso bene inizialmente il fatto che Corinne avesse sposato l’ex marito. A raccontare la vicenda è stata la stessa attrice francese: “è successo che Serena si è persa e mi ha fatto un po’ la guerra ma può capitare. Forse il fatto che Beppe mi amasse così tanto le ha dato fastidio, ma capita. Poi però ci siamo chiarite in un reality e oggi stiamo benissimo”.

Dure accuse nei confronti di Corinne sono giunte qualche tempo fa dal figlio di Serena Edoardo, il quale ha dichiarato: “E’ una donna dal cinismo devastante: non solo non si è occupata del funerale del marito come sarebbe stato normale, ma, delegando il figlio, mi ha estromesso. Per quanto riguarda l’eredità, sono io che ho rinunciato per chiudere ogni rapporto, regalandole una sorta di liquidazione. Un biglietto di sola andata per non vederla e sentirla mai più. Tanto, quello le interessava. Sono stato costretto a rinunciare a mio padre per non intossicarmi l’anima ascoltando le ringhiate sue contro mia madre”.

Vita privata

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, è stato sposato con Serena Grandi dalla quale ha avuto un figlio di nome Edoardo nato nel 1989. Il loro matrimonio è durato qualche anno, poi entrambi hanno preso strade diverse. L’uomo poi nel 2004 si è sposato con in Cléry e la loro vita è stata spesso sotto i riflettori. I due hanno viaggiato tanto e hanno conosciuto molti posti. In seguito alla morte di Beppe, le due attrici si sono scontrate in modo anche piuttosto duro e lo hanno fatto anche in televisione.