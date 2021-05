Serena Grandi: ha figli? Chi è Edoardo Ercole?

Serena Grandi È un’attrice che negli anni si è fatta voler bene dal suo pubblico, anche nella tua vita mi sono capitate vicende forti. Questa sua dote, ce l’ha nel DNA anche tuo figlio, Infatti, i ragazzi è molto apprezzato da chi lo segue.

Ovviamente stiamo parlando di Edoardo Ercole, Ecco cosa sappiamo di lui: nasce il 19 dicembre del 1989 a Milano, è nato tra l’unione di Serena Grandi e suo padre Beppe Ercole, la coppia è stata insieme Dal 1987 al 1998, purtroppo Edoardo Ercole è scomparso.

Edoardo Ercole è un personaggio televisivo italiano, nato esattamente il 19 dicembre del 1989. Nasce astrologicamente sotto l’influenza del segno zodiacale del Sagittario attualmente ha 31 anni, quest’anno ne compirà 32. Edoardo è laureto in scienze della comunicazione. Edoardo e la mamma, Serena Grandi hanno un rapporto speciale e sono molto uniti, il ragazzo ha molto risentito della separazione dei genitori.

Si tratta dell’unico figlio tra Serena Grandi Beppe Ercole, anche se E, ultimamente Il ragazzo ha detto di avere una sorella segreta, nata dopo una relazione extraconiugale di suo padre. I figli di Beppe Ercole non sono solamente loro due, Infatti dalla relazione con la, Beppe Ercole avuto la primogenita di nome Camilla. Tornando ad Edoardo, possiamo dire che il ragazzo non ha avuto rapporti eccezionali con suo padre.

Parlando della vita privata e lavorativa di Edoardo, possiamo dirvi che il ragazzo possiede un’agenzia di comunicazione occupandosi nell’immagine di molte Star televisive famose, con le stesse e vedete pubblicare molto spesso sui social.

A questo proposito, è bene menzionare il fatto che sui suoi profili il ragazzo può vantare migliaia di followers (su Instagram ne conta ben più di 11mil)

Per quanto concerne la sua vita privata, non si sa se abbia una persona affianco in questo momento, ma sappiamo che il ragazzo, a differenza di molti personaggi pubblici, non ha mai nascosto di essere omosessuale. In primis sua madre ha sempre dichiarato con naturalità (come dovrebbe) questa tendenza del figlio, non nascondendo mai nulla.