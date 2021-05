Serena Grandi: chi è, età, carriera, vita privata, marito, figli e compagno

Share Facebook

Serena Grandi è stata una grandissima attrice che ha fatto la storia della tv italiana specialmente negli anni 80. In molti di noi la ricordano ridare in film cult Dov’è la donna

Ricopriva quasi esclusivamente ruoli molto sexy.

Serena Grandi è una grande attrice, oltre che un noto personaggio televisivo italiano di grande successo. L’abbiamo vista qualche anno fa al Grande Fratello vip dove abbiamo avuto modo di conoscerla ancora meglio. Ma cosa sappiamo di lei e della sua vita privata?

Serena Grandi chi è

Pseudonimo di Serena Faggioli è conosciuta da tutti come Serena Grandi è nata a Bologna il 12 marzo 1958 e di conseguenza a 63 anni. Si è diplomata come programmatrice informatica ed ha iniziato poi a lavorare all’interno di un laboratorio di analisi. Successivamente ha deciso poi di tentare la strada del successo trasferendosi a Roma. È stato proprio nella capitale che ha iniziato alcuni corsi di recitazione partecipando ad uno stage con dei registi americani. Il successo nel mondo cinematografico è arrivato per lei negli anni 80 quando è diventata una delle più famose attrici e protagoniste delle commedie sexy all’italiana. È stata scelta da Tinto Brass per il film Miranda un film erotico e da lì poi sono arrivati tanti altri lavori come La grande bellezza, film premio Oscar Di Paolo Sorrentino.

Vita privata

Nel 1985 l’incontro con il regista Tinto Brass, che la sceglie come protagonista del film erotico Miranda, assicurò a Serena Grandi notorietà e il successo. Senza dimenticare le collaborazioni con Dino Risi, Luca Barbareschi, Sergio Corbucci, Paolo Villaggio e Alberto Sordi, con cui recita nel film In nome del popolo sovrano diretto da Luigi Magni. E fiction e miniserie tv di successo come Piazza di Spagna nel 1992, Il prezzo della vita nel 1995 e Le ragazze di piazza di Spagna nel 1998.

Nel 2003 Serena Grandi fu arrestata risultando coinvolta in una vicenda di droga, accusata di detenzione e spaccio di cocaina, ma fu prosciolta prima ancora dell’inizio del processo (ammise che l’acquisto di stupefacenti in quantità minime era destinato a uso personale). Nel 2004 ha partecipato come locandiera a Il ristorante, reality show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, e nel 2006 ha esordito come scrittrice pubblicando il romanzo L’amante del federale. E nel 2013 è tornata sul grande schermo con il film La grande bellezza, diretto da Paolo Sorrentino e con protagonista Toni Servillo (Oscar al miglior film straniero). Nel 2017 ha invece preso parte come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello VIP. L’ultima apparizione in tv è del 2018, nella seconda stagione della fiction di Canale 5 Furore – Il vento della speranza.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 1987 al 1993 Serena Grandi è stata sposata con l’arredatore e antiquario Beppe Ercole, con cui ha avuto un figlio, Edoardo Ercole, nato nel 1989. Nel 2019, in occasione delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, Serena Grandi si è dichiarata di destra, manifestando la volontà di partecipare attivamente alla politica con la Lega. Lo scorso settembre è stata condannata in primo grado a due anni e due mesi di reclusione per il fallimento del ristorante di Borgo San Giuliano, da lei gestito.