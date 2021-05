Chiamami ancora amore: anticipazioni terza e ultima puntata lunedì 17 maggio 2021

Share Facebook

“Chiamami ancora amore”, anticipazioni ultima puntata. Questa andrà in onda questa sera lunedì 17 maggio e come sempre su Rai 1. C’è molta attesa per la puntata finale di questa fiction di Rai1 con Greta Scarano, Simone liberati e Claudia Pandolfi creata da Giacomo Bendotti per la regia di Gianluca Maria Tavarelli.

Questa serie TV è andata in onda in tre prime serate e sostanzialmente racconta la storia di una coppia che scoppia che è alle prese con delle dinamiche genitoriali piuttosto ingarbugliate per via di alcune incomprensioni e di una incompatibilità che nessuno avrebbe mai sospettato. Ma cosa vedremo nel corso della puntata di questa sera?

Chiamami ancora amore, anticipazioni ultima puntata

Nel corso del terzo e ultimo appuntamento di Chiamami ancora amore, l’assistente sociale si concentrerà un po’ sui giorni che hanno preceduto la rottura della coppia. Si renderà conto che i coniugi hanno cercato effettivamente di salvare il loro matrimonio, ma che poi è successo qualcosa che ha cambiato le carte in tavola. Sarà proprio l’assistente sociale a scoprire qual è il loro grande segreto. Una volta venuta a conoscenza della verità, l’assistente sociale scriverà una relazione per il giudice. Sulla base di questa il bambino ovvero Pietro, verrà sottratto ad entrambi i genitori e collocato all’interno di una casa famiglia. Anna e Enrico che da tempo ormai si sono fatti la guerra, cercheranno di trovare un modo per poter riavere indietro il loro bambino.