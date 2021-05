Nicola Porro: chi è, Quarta Repubblica, età, carriera, moglie, figli

Share Facebook

Nicola Porro è il noto conduttore nonché ex giornalista italiano, noto ai telespettatori per aver condotto alcuni programmi di carattere economico e politico di grande interesse. Tra questi ci sono sicuramente Matrix che è andato in onda su Canale 5 e Quarta Repubblica su Rete 4. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata?

Nicola Porro, chi è

È nato il 27 settembre 1969 sotto il segno della Bilancia ed è originario di Roma. Si è laureato in economia e commercio e nel 1997 è diventato un giornalista professionista. La sua famiglia pare fosse di origine pugliese, ma lui per lavoro è diventato comunque anche un po’ milanese. Appartiene ad una famiglia latifondista di Andria. Insieme al fratello Nicola possiede un’azienda agricola. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcune testate giornalistiche molto famose e si è sempre occupato di tematiche legate comunque all’ economia che è la sua materia di specializzazione.

Vita privata

È sposato con allegra Galimberti e dalla loro storia d’amore sono nati due figli ovvero Ferdinando e Violetta. È molto attivo sui social network e nello specifico su Instagram, dove pubblica molto spesso delle foto in compagnia proprio della sua famiglia.