Programmi Tv oggi lunedì 17 Maggio 2021, Film stasera in tv cosa vedere

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24 TELEGIORNALE

6.45 UNOMATTINA Attualità Tg1 (7-8-9)

9.55 STORIE ITALIANE con Eleonora Daniele

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO Talk show

15.50 LA PRIMA DONNA CHE Documenti

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap L’idea di allestire una vetrina vivente, con una modella-manichino che veste la collezione mare, attira molti passanti al Paradiso. Rocco, dopo aver vinto la gara grazie anche a un gesto altruistico di Nino, viene avvicinato dal direttore sportivo di una importante squadra di ciclismo. Agnese nota la vicinanza fra Armando e Gloria ed è sempre più gelosa del loro rapporto, ma è tutto un equivoco. Intanto Ludovica confessa a Salvo e Armando l’iniziativa intrapresa per far uscire Marcello dal carcere. Dante, in partenza, decide di affrontare per l’ultima volta Vittorio. Nel frattempo Marta riceve una telefonata dagli Stati Uniti.

16.45 TG1 TELEGIORNALE

16.55 TG1 ECONOMIA/CHE TEMPO FA

17.05 LA VITA IN DIRETTA con Alberto Matano

18.45 L’EREDITÀ Quiz con Flavio Insinna

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game Show

21.25 CHIAMAMI ANCORA AMORE Fiction 1 Tv 5° e 6° episodio (di 6) «La promessa» – «La prova» Pietro viene sottratto a entrambi i genitori e affidato a una casa famiglia e poi ad Andrea, un ingegnere informatico di successo. Anna ed Enrico sono di nuovo dalla stessa parte: devono trovare insieme un modo per riavere indietro il figlio…

23.35 SETTESTORIE con Monica Maggioni

0.45 RaiNews24 1.15 Il caffè di Rai1 2.15 Storie della tv: Biagio Agnes 3.15 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO Tutoria! con Bianca Guaccero

7.00 CHARLIE’S ANGELS Telefilm {3a- st., ep. 5) con Jaclyn Smith «Angelo a primavera»

7.45 HEARTLAND Telefilm (6a st., ep. 10) con Amber Marshall «Annuncio matrimoniale»

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO DUE SOCIAL CLUB Musicale con Luca Barbarossa e Andrea Perroni

10.00 TG2 ITALIA/10.55 TG2 FLASH

11.00 RAI TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI con Giancarlo Magalli

13.00 TG2 GIORNO/ 13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33 Medicina

14.00 GIRO D’ITALIA 10a tappa: L’Aquila – Foligno 139 km Tappa breve e ondulata con finale perfettamente pianeggiante. Nella prima parte si scalano la Sella di Corno e la Forca di Arrone. Segue il Valico della Somma (GPM e ultima asperità di giornata). Finale piatto su strade larghe e quasi sempre rettilinee.

16.15 GIRO ALL’ARRIVO Ciclismo

17.15 PROCESSO ALLA TAPPA Ciclismo

17.40 RAI PARLAMENTO/17.50 TG2 TELEGIORNALE

18.00 EUROPEI DI NUOTO Finali prima giornata, in diretta da Budapest (Ungheria)

19.40 NCIS: LOS ANGELES Telefilm (9§ st., ep. 8) «Vecchie ferite» con Chris O’Donnell

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 FILM-Commedia PRIMA DI LUNEDÌ (It. 2016) con Vincenzo Salemme, Fabio Troiano

23.00 FILM-Commedia VITA, CUORE, BATTITO (It. 2016) con Enzo luppariello, Monica Lima

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA Telegiornale

7.40 TGR BUONGIORNO REGIONE Telegiornale

8.00 AGORÀ Attualità con Luisella Costamagna

10.00 MI MANDA RAITRE con Federico Ruffo

11.00 ELISI R Il cuore è spesso sottoposto a stress e poco curato. Cosa fare per mantenerlo in salute? Se ne parla nella prima parte. A seguire, la gengivite, che se viene trascurata può trasformarsi in parodontite.

12.00 TG3 TELEGIORNALE/TG3 FUORI TG/METEO

12.45 QUANTE STORIE con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE «L’imperatore Domiziano» Documenti con Paolo Mieli

14.00 TG REGIONE TELEGIORNALE/14.20 TG3

14.50 TGR LEONARDO/15.05 TGR PIAZZA AFFARI

15.25 #MAESTRI con Edoardo Camurri

16.05 ASPETTANDO GEO Documenti

17.00 GEO Documenti con Sveva Sagramola

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB a cura di Enrico Ghezzi

20.20 NUOVI EROI Documenti Protagonista è Enrico Pieri, che ha donato la sua casa d’infanzia per favorire incontri e momenti di dialogo sul tema della memoria storica e del pericolo di ideologie e nazionalismi.

20.45 UN POSTO AL SOLE Soap 5.696 puntata Scongiurato il pericolo per Angela e Bianca, Franco reagisce all’inquietante intimidazione di Biagio. Intanto, Michele si prepara all’inizio del nuovo corso di giornalismo online. Silvia continua a ricevere le attenzioni di Giancarlo. Raffaele capisce di aver involontariamente ferito Renato e corre ai ripari.

21.20 REPORT Attualità con Sigfrido Ranucci

23.15 IN BARBA A TUTTO Talk con Luca Barbareschi

24.00 Tg3 Linea notte/TG Regione 1.10 Terza pagina con Licia Troisi 1.40 RaiNews 24

Programmi Tv su Rete 4

6.10 IL MAMMO Sitcom (1a st.) «A me gli occhi»

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 STASERA ITALIA WEEKEND Attualità

7.45 A-TEAM Telefilm (3a st., ep. 2 e 3)

9.45 THE MYSTERIES OF LAURA Telefilm (2§ st., ep. 5) «Il cadavere scomparso»

10.50 R.I.S. – DELITTI IMPERFETTI Fiction con Lorenzo Flaherty, Filippo Nigro «La vendetta»

12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SEGRETO Telenovela con Maria Bouzas

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO Telefilm (10§ st., ep. 7) «La pipa del Gancanagh»

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM con Barbara Pa-lombelli, Camilla Ghini, Francesco Foti

15.30 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

16.55 FILM TV-Thriller DELITTO IN COSTA AZZURRA (Fr. 2016) con Elodie Varlet Un uomo viene trovato impiccato all’interno di un hangar: la scena del delitto richiama alla memoria un tragico evento degli Anni 80. Scattano le indagini…

18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.35 TEMPESTA D’AMORE Soap Ariane decide di colpire Christoffacendo rapire Tim. Quest’ultimo è sotto pressione perché al torneo ci sarà un allenatore inglese che potrebbe prenderlo in squadra. Franzi gli promette che sarà puntuale, poi va a fare una passeggiata e si arrampica su un albero per prendere una mela, ma cade a terra e perde i sensi.

20.30 STASERA ITALIA con Barbara Palombelli

21.20 QUARTA REPUBBLICA con Nicola Porro

0.45 FILM-Orrore DRACULA di John Badham (G.B. 1979) con Frank Langella, Laurence Olivier

2.55 Tg4 l’ultima ora notte 3.20 FILM-Dramm. Calde labbra (It. 1975) con Claudine Beccarie 4.40 Mina contro Battisti 1995

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.40 MATTINO CINQUE Attualità con Federica Panicucci, Francesco Vecchi

11.00 FORUM con Barbara Palombelli, Paolo Cia-varro, Camilla Ghini, Francesco Foti

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL Soap Ridge e Steffy, avendo saputo che Sally è malata terminale, invece di licenziarla le confermano il lavoro alla Forrester e inseriscono i suoi modelli nella loro collezione d’alta moda.

14.10 UNA VITA Telenovela Liberto teme che i quadri di Maite possano destare scalpore all’inaugurazione della galleria, ma non si pente del suo accordo con la pittrice. Camino si presenta a casa di Maite con una valigia, decisa a partire con lei. Rosina e Liberto danno a Casilda il permesso di andare in vacanza.

14.45 UOMINI E DONNE con Maria De Filippi, Tina Cipollari, Gianni Sperti, Gemma Galgani

16.10 L’ISOLA DEI FAMOSI Reality

16.45 DAYDREAMER Soap Can, arrivato con Sanem su un’isola deserta, finge che la moto d’acqua si sia rotta. I ricordi sembrano iniziare ad affiorare. I due passano la notte insieme, abbracciati, sotto le stelle.

17.10 POMERIGGIO CINQUE con Barbara d’Urso

18.45 AVANTI UN ALTRO! Quiz con Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Claudia Ruggeri

20.00TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSOFFERENZA Tg Satirico con Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Mikaela Neaze Silva, Shaila Gatta

21.20 L’ISOLA DEI FAMOSI Reality con Ilary Blasi

1.00 TG5 NOTTE/METEO.IT

1.35 Striscia la notizia con Gerry Scotti, Michelle Hunziker 2.00 Uomini e donne con Maria De Filippi 3.45 CentoVetrine Soap

Programmi Tv su Italia 1

6.40 COTTO E MANGIATO – IL MENU Cucina

6.45 PIPPI CALZELUNGHE «Pippi fa naufragio»

7.15 L’ISOLA DELLA PICCOLA FLO Cartoni

7.45 ROSSANA Cartoni «Il compleanno di Gerard»

8.10 KISS ME LICIA Cartoni «Due nella tempesta»

8.40 CHICAGO MED Tf (2§ st., ep. 21 e 22) «Il dramma di una madre» – «Farfalle bianche»

10.25 CSI: MIAMI Telefilm (2^ st., ep. 19 e 20) «L’ultimo scoop» – «Il giuramento»

12.10 COTTO E MANGIATO – IL MENU Cucina

12.25 STUDIO APERTO/METEO.IT

13.00 L’ISOLA DEI FAMOSI Reality

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON Cartoni (21 st., ep. 1, 2 e 3) «Homer il ciccione» -«Bart prende uno zero» -«Per salire più in basso con la moglie»

15.25 THE BIG BANG THEORY Sitcom (7 st., ep. 16 e 17) «La polarizzazione del tavolo» – «La turbolenza dell’amicizia» con Jim Parsons

16.15 MODERN FAMILY Sitcom (8 st., ep. 15 e 16) «Alla ricerca di Fizbo» – «Il tiro decisivo»

17.10 DUE UOMINI E MEZZO Sitcom (12 st., ep. 7) con Charlie Sheen «Una notte tra donne»

17.35 WILL & GRACE Sitcom (9a st., ep. 1) con Debra Messing «Undici anni dopo»

18.05 L’ISOLA DEI FAMOSI Reality

18.15 IL PUNTO Z con Tommaso Zorzi

18.20 STUDIO APERTO LIVE/METEO

18.30 STUDIO APERTO TELEGIORNALE

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE Telefilm (3 st., ep. 14 e 16) «Colpo a sorpresa» – «Isaiah»

21.20 FILM-Azione ATOMICA BIONDA (Usa ’17) con C. Theron

23.45 TIKI TAKA – LA REPUBBLICA DEL PALLONE

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO con Andrea Pennacchioli

9.40 COFFEE BREAK Attualità con Andrea Pancani

11.00 L’ARIA CHE TIRA Attualità con Myrta Merlino

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA con Tiziana Panella

16.40 TAGA DOC Documenti

19.00 LIE TO ME Telefilm (3- st., ep. 7) «Veronica»

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE 20.35 OTTO E MEZZO Attualità con Lilli Gruber

21.15 FILM-TOOTSIE (Usa ’82) con Jessica Lange, Dustin Hoffman

23.30 FILM-Dramm. MILK (Usa 2008) con Sean Penn, Emile Hirsch

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

Programmi Tv su Tv 8

8.00 FILM-Commedia HOTEL CUPIDO (Usa 2014) con Adam Mayfield

9.30 OGNI MATTINA Talk show

12.00 TG24 TELEGIORNALE

12.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

13.15 CUOCHI D’ITALIA Talent

14.00 FILM-Thriller L MM INCONTRI LETALI (Usa ’19) con Clare Kramer

15.45 FILM-Comm. 1- Tv BATTI CUORE (Usa 2020) con Karissa Lee Staples

17.30 VITE DA COPERTINA Doc.

18.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

19.30 CUOCHI D’ITALIA Talent

20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Game Show

21.30 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

24.00 ANTONINO CHEF ACADEMY

2.00 FILM-Comm. LOVING IBIZA (2013)

Programmi Tv su Nove

6.00 SFUMATURE D’AMORE CRIMINALE Documenti

7.00 ALTA INFEDELTÀ «Madama Butterfly» – «Una cura all’avanguardia» – «Una moglie perfetta» – «Cugino d’america» – «Cuori lontani» Doc.

9.30 FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI Documenti

13.15 SFUMATURE D’AMORE CRIMINALE Documenti

15.10 L’ASSASSINO È IN CITTÀ

17.05 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

19.00 LITTLE BIG ITALY «Manhattan» con Francesco Panella

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO con Gabriele Corsi

21.25 FILM-Avventura KING ARTHUR (Usa/Irlanda 2004) con Clive Owen

23.25 FILM-Commedia TUTTE CONTRO LUI (Usa ’14) con Cameron Diaz

1.50 AIRPORT SECURITY: SPAGNA

Programmi Tv su Mediaset 20

6.10 RENEGADE (4 st., ep. 21)

6.50 SHOW REEL SERIE RETE 20

6.55 ANGER MANAGEMENT Sitcom (2- st.)

7.15 THE NIGHT SHIFT (3- st.)

7.55 THE BIG BANG THEORY Sitcom (3- st., ep. 8 e 9)

8.45 DR. HOUSE Telefilm (8- st.)

10.30 LEGENDS OF TOMORROWS Telefilm (3- st., ep. 12 e 13)

12.15 THE NIGHT SHIFT (3- st.)

13.10 CHICAGO FIRE (5- st.)

14.50 DR. HOUSE Telefilm (8- st.)

16.30 LEGENDS OF TOMORROWS Telefilm (3- st., ep. 12 e 13)

18.15 CHICAGO FIRE (5- st.)

20.15 THE BIG BANG THEORY Sitcom (3- st., ep. 8 e 9)

21.00 FILM-Fantastico I GUARDIANI DEL DESTINO (Usa 2011) con M. Damon

23.15 FILM-Azione FIRST STRIKE (H.K. 1996) con Jackie Chan

Programmi Tv su Rai 4

7.50 AGENTS OF S.H.I.E.L.D. (5- st., ep. 17 e 18)

9.20 MACGYVER Telefilm (3- st.)

10.50 DELITTI IN PARADISO Telefilm (7- st, ep. 3)

11.50 COLD CASE Telefilm (5- st.)

13.20 CRIMINAL MINDS Tf (4- st., ep. 26; 5- st., ep. 1)

14.50 DAREDEVIL Telefilm (2- st.)

15.45 AGENTS OF S.H.I.E.L.D. Tf (5- st., ep. 19 e 20)

17.15 MACGYVER Tf (3- st., ep. 7 e 8) «Il cimitero dei computer» – «bombe e catacombe»

18.45 DELITTI IN PARADISO Telefilm (7- st., ep. 5)

19.50 CRIMINAL MINDS Tf (5- st., ep. 4 e 5) «Violenza pura» – «Un terribile giro di giostra»

21.20 RESIDENT ALIEN Tf 1- Tv (1-st., ep. 5 e 6)

23.00 FILM-Orrore L MM RAGAZZI PERDUTI (Usa ’87) con Kiefer Sutherland

Programmi Tv su La 7 D

6.10 THE DR. OZ SHOW

7.50 JOSEPH IN E, ANGE GAR-DIEN Telefilm (13- st.)

9.40 MAYA PLISETSKAYA Doc.

9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

10.10 I MENÙ DI BENEDETTA

11.25 LA CUCINA DI SONIA Cucina

12.10 BODY OF PROOF Tf (2- st.) 13.45 GREY’S ANATOMY (13- st.)

16.25 DROP DEAD DIVA Tf (3- st., ep. 5 e 6) «Il ballo» – «La giacca del procuratore»

18.15 TG LA7D TELEGIORNALE 18.20 JOSEPHINE, ANGE GAR-DIEN Telefilm (12- st., ep. 4) «Nemico giurato»

20.10 CUOCHI E FIAMME

20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina 21.30 JOSEPHINE, ANGE GARDIEN (21- st.) Tf «Tutti per uno» – «Caro Babbo Natale»

1.10 LIKE – TUTTO CIÒ CHE PIACE

Programmi Tv su Cielo

6.00 SKY TG24 MATTINA

7.00 TINY HOUSE NATION Doc.

8.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE Reality

10.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

11.45 SKY TG24 GIORNO

12.00 BUYING AND SELLING

13.00 BROTHER VS. BROTHER

14.00 MASTERCHEF ITALIA Talent

16.15 FRATELLI IN AFFARI Reality

17.00 BUYING AND SELLING

18.00 TINY HOUSE HUNTING Doc. 18.30 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Comm. 1- Tv GAMBERETTI PER TUTTI (Fr. ’19) con Nicolas Gob

23.15 MOTHERS BALLS: IL MONDO DI AMBER VINEYARD

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA (8.30; 19.00)

10.30 VEDIAMOCI CHIARO

11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina

11.55 RECITA REGINA COELI

12.00 TG 2000/METEO

12.20 PERLA NERA Telenovela

14.00 L’ORA SOLARE Talk show con Paola Saluzzi

15.00 LA CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA

15.20 SIAMO NOI Attualità

16.00 PERLA NERA Telenovela

17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO/18.30 TG 2000

19.30 LE PAROLE DELLA FEDE

20.00 ROSARIO/TG 2000/TGTG

21.10 A.D.: LA BIBBIA CONTINUA Miniserie 3- p. «Il primo martire» – «La persecuzione»

22.40 ZONA ROSSA SEMPRE Doc.

23.10 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi Tv su Mediaset Extra

6.05 FINCHÉ C’È DITTA C’È SPERANZA con la Premiata Ditta

6.25 VIA ZANARDI, 33 Sitcom( ia st.) «Si fa presto a dire lavo-ro/Si fa presto a dire maternità» con Dino Abbrescia

7.15 AVANTI UN ALTRO! con Paolo Bonolis, Luca Laurenti

8.10 L’ISOLA DEI FAMOSI ’21 -EXTENDED EDITION Reality

16.30 CARABINIERI 3 «Carte false» – «Sotto copertura»

18.35 CARABINIERI 4 Fiction con Ettore Bassi «Sotto shock»

19.35 UN CICLONE IN FAMIGLIA 2 Fiction con M. Boldi

21.10 AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA Quiz

23.55 AVANTI UN ALTRO! con Paolo Bonolis, Luca Laurenti

1.00 L’ISOLA DEI FAMOSI ’21 -EXTENDED EDITION Reality

Programmi Tv su Focus

9.35 INTOTHE WILD: COLOMBIA

10.35 INDAGINI AD ALTA QUOTA

12.35 VIAGGIATORI – UNO SGUARDO SUL MONDO Doc.

13.00 AEREI DA COMBATTIMENTO

14.00 CAMPI DI BATTAGLIA «1918: la seconda battaglia della Marna» Documenti

15.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA «Atterraggio esplosivo» -«Collisione mortale» Doc.

17.00 MEGA SHIPPERS II Doc.

18.00 UOMINI & MACCHINE Doc.

19.00 COSE DI QUESTO MONDO «Il sangue di Petra» Doc.

20.15 MAYDAY: AIR DISASTER -THE ACCIDENT FILES Doc.

21.15 ANTICO EGITTO: CIVILTÀ ETERNA «Il Nilo»

22.15 CIVILTÀ SEPOLTE: I MISTERI DEL NILO Documenti

23.15 CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA

Programmi Tv su Iris

7.15 WALKER TEXAS RANGER Telefilm (3- st., ep. 1)

8.20 FILM-Commedia RIDENDO E SCHERZANDO (It. 1978) con Luciano Salce

10.20 FILM-Avventura IL BOUNTY (Usa 1983)

12.55 FILM-Poliziesco L’UOMO NEL MIRINO (Usa 1977) con Clint Eastwood

15.10 FILM-Azione INTRIGO A DAMASCO (Can./ Sudafrica 2013)

17.10 FILM-Guerra L’URLO DELLA BATTAGLIA (Usa ’62) con Jeff Chandler

19.15 RENEGADE Tf (4- st., ep. 21)

20.05 WALKER TEXAS RANGER Telefilm (3- st., ep. 16)

21.00 FILM-Guerra U-571 (Usa 1999)

23.30 FILM-Dramm. DORIAN GRAY (G.B. ’09) con Ben Barnes, Colin Firth