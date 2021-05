Arianna: chi è la sorella di Giorgia Meloni, età, carriera, vita privata, marito

Share Facebook

Arianna Meloni è la sorella di Giorgia, ovvero la politica e leader del gruppo politico tra i più in voga nel nostro paese ovvero Fratelli d’Italia. Proprio nei giorni scorsi Giorgia Meloni è stata protagonista nel salotto di Verissimo ovvero il programma condotto da Silvia Toffanin e sembra aver parlato anche della sua famiglia e di conseguenza della sorella. Ma cosa conosciamo di lei e soprattutto della sua vita privata?

Arianna Meloni chi è la sorella di Giorgia

Arianna è la sorella di Giorgia Meloni, la politica e leader di grande successo. Tra le due sembra esserci un rapporto molto speciale, non soltanto in riferimento ad oggi, ma sin da piccoline. Sono state molto unite e legate e pare che abbiano dovuto superare un brutto momento ovvero l‘abbandono del padre. Quest’ultimo quando entrambi erano molto piccole, ha abbandonato la famiglia per trasferirsi alle Canarie insieme alla sua nuova famiglia.

Arianna e Giorgia sono cresciute insieme alla mamma e anche ai loro nonni materni. In realtà, riguardo la sua vita privata non abbiamo molto informazioni visto che Arianna è una donna molto riservata. Una cosa però è certa ovvero che si è sposata con Francesco Lollobrigida. Quest’ultimo è il capogruppo di Fratelli d’Italia e assessore ai trasporti Dal 2010 al 2013 a Roma.