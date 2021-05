Giorgia Meloni: chi è, età, carriera, vita privata, politica, compagno, figlia

Share Facebook

Giorgia Meloni è una nota politica italiana nonché leader del Movimento Fratelli d’Italia. In tutti questi anni ha avuto un grande successo in politica ed è stata anche una grande protagonista di varie trasmissioni televisive. Poco tempo si è concessa una intervista piuttosto interessante nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e attraverso questo abbiamo scoperto tante cose su di lei. Ma chi è davvero Giorgia Meloni?

Giorgia Meloni chi è

La nota politica italiana di grande fama è nata a Roma il 15 febbraio 1977, sotto il segno zodiacale del capricorno. È stata ministro della gioventù per il quarto governo di Silvio Berlusconi. Nel 2014 ha fondato il partito Fratelli d’Italia del quale è leader insieme a Ignazio La Russa e Guido Crosetto. La sua infanzia, piuttosto tormentata è stata vissuta interamente nella capitale. Il padre purtroppo ad un certo punto pare sia andato via di casa, abbandonando lei, la madre e anche la sorella per trasferirsi a Le Canarie insieme alla sua nuova famiglia. Nel corso della sua adolescenza, secondo quanto raccontato dalla stessa Giorgia, sarebbe stata vittima di bullismo e proprio per questo ho sofferto molto.

Vita privata

Il compagno si chiama Andrea Giambruno, è originario di Milano ed ha 40 anni. Insieme hanno avuto una bambina di nome Ginevra nata nel 2016. I due non si sono sposati e questo in qualche modo ha destato anche delle polemiche proprio per via della posizione da lei ricoperto in politica.