Programmi Tv oggi martedì 18 Maggio 2021, Film stasera in tv in prima serata

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAI NEWS24 TELEGIORNALE

6.45 UNOMATTINA Attualità con Monica Gian-dotti e Marco Frittella – Tg1 (7-8-9)

9.55 STORIE ITALIANE con Eleonora Daniele

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina con Antonella Clerici Per partecipare ai giochi telefonici è possibile chiamare, anche da cellulare, il centralino Rai dedicato (06-45789090) o iscriversi tramite il sito www.giocherai.it. Non è possibile scegliere il gioco

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO Talk show

15.50 LA PRIMA DONNA CHE Documenti

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap con Roberto Farnesi Giuseppe cerca di spegnere gli entusiasmi sportivi di Rocco, che però non si fa scoraggiare: informa prima Maria della proposta ricevuta dal direttore sportivo e poi Armando, che lo ha sempre incoraggiato. Fiorenza inizia a sospettare dei continui incontri tra l’avvocato Finzi e Ludovica, che è pronta a testimoniare per salvare Marcello dal carcere. Gabriella ha molti dubbi sul suo trasferimento a Parigi e si sente a disagio dinanzi a Vittorio che le prospetta impegni futuri al Paradiso, mentre Marta non ha il coraggio di parlare al marito dell’offerta ricevuta dalla Sterling, che per lei significherebbe trasferirsi a New York.

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA con Alberto Matano

18.45 L’EREDITÀ Quiz con Flavio Insinna

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game show

21.25 IL COMMISSARIO MONTALBANO Fiction «Un diario del 43» con Luca Zingaretti

23.45 PORTA A PORTA con Bruno Vespa

1.25 RaiNews24 2.00 Viaggio nella bellezza: Dante Documenti 2.35 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO Tutorial con Bianca Guaccero

7.00 CHARLIE’S ANGELS Tf st., ep. 6)

7.45 HEARTLAND (6- st.) «Un carretto per Georgie»

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO DUE SOCIAL CLUB Musicale

10.00 TG2 ITALIA/10.55 TG2 FLASH

11.00 RAI TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI con Giancarlo Magalli

13.00 TG2 GIORNO/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33 Medicina

14.00 FILM TV-Poliziesco L mm 1:28

SQUADRA OMICIDI ISTANBUL – OMICIDIO SUL BOSFORO Ger. 2008) con Erol Sander, Oscar Ortega Sanchez Nel giorno del suo anniversario di nozze, il detective Ozakin lascia la moglie al ristorante per precipitarsi sulla scena di un delitto. La vittima è Akdamar, un potente uomo d’affari.

15.25 FILM TV-Poliziesco SQUADRA OMICIDI ISTANBUL – IL FIGLIO PERDUTO (Ger.2016) con Erol Sander

17.00 SQUADRA SPECIALE COBRA 11 Telefilm (10§ st., ep. 9) «Padre e figlia»

17.40 RAI PARLAMENTO Tg/tG2 TELEGIORNALE

18.00 EUROPEI DI NUOTO Finali seconda giornata, in diretta da Budapest (Ungheria)

19.40 NCIS: LOS ANGELES Tf (9^ st.) «Fidarsi è bene»

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 UN’ORA SOLA VI VORREI con Enrico Brignano

22.50 FUORI TEMA Comedy Show con Ale e Franz. Ospite della puntata, Samuel.

23.45 UNA PEZZA DI LUNDINI Comedy Show con Valerio Lundini, Emanuela Fanelli

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA Telegiornale

7.40 TGR BUONGIORNO REGIONE Telegiornale 8.00 AGORÀ Attualità con Luisella Costamagna 10.00 MI MANDA RAITRE con Federico Ruffo

11.00 ELISIR Medicina con Michele Mirabella

12.00 TG3 TELEGIORNALE/TG3 FUORI TG/METEO

12.45 QUANTE STORIE con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE «Il Partito comunista cinese» Da quando è andato al potere, nel 1949, il Partito comunista cinese lo ha mantenuto attraversando indenne i grandi movimenti utopistici del periodo maoista, il periodo delle riforme di Deng Xiaoping e la transizione all’economia di mercato, che ha trasformato la Cina nella prima potenza mondiale accanto agli Usa. Paolo Mieli ne parla con Giovanni Andornino.

14.00 TG REGIONE TELEGIORNALE/14.20 TG3

14.50 TGR LEONARDO/15.05 TGR PIAZZA AFFARI

15.25 #MAESTRI con Edoardo Camurri

16.05 ASPETTANDO GEO Documenti

17.00 GEO Documenti con Sveva Sagramola 19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB Attualità a cura di Enrico Ghezzi

20.20 NUOVI EROI Protagonista, Serena Piccolo, studentessa di Napoli che ha scelto di lasciare l’ospedale in cui era ricoverata per affrontare in presenza l’esame di maturità.

20.45 UN POSTO AL SOLE Soap 5.697^ puntata Franco si confronta con Pietro Abbate; Roberto cerca di capire che cosa si nasconda nel passato del rivale e quali siano i motivi di tanto rancore nei suoi confronti. Intanto, Silvia cerca conforto in un’antica passione.

21.20 #CARTABIANCA con Bianca Berlinguer 24.00 Tg3 Linea notte/TG Regione 1.10 Save the date 1.40 RaiNews 24 Telegiornale

Programmi Tv su Rete 4

6.10 IL MAMMO Sitcom (1a st., ep. 5)

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 STASERA ITALIA con Barbara Palombelli

7.45 A-TEAM Telefilm (3a st., ep. 6 e 7)

9.45 THE MYSTERIES OF LAURA Tf (2^ st., ep. 6)

10.50 R.I.S. – DELITTI IMPERFETTI Fiction con Lorenzo Flaherty, Filippo Nigro «Sfida finale»

12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SEGRETO Telenovela con Maria Bouzas

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO Telefilm (10§ st., ep. 8) «Chi ha sparato allo sceriffo?»

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM con Barbara Palombelli, Camilla Ghini, Francesco Foti

15.30 HAMBURG DISTRETTO 21 Telefilm (12§ st., ep. 9) «Il silenzio è d’oro»

16.30 FILM-Western CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO (Usa 1972) con Robert Redford, Will Geer 1850. Jeremiah si stabilisce fra le montagne, dove vive in pace con gli indiani. Un giorno, però, è costretto a guidare una colonna militare attraverso il territorio sacro ai Corvi e…

18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.35 TEMPESTA D’AMORE Soap Cornelia è infelice perché Vanessa l’ha accusata di aver cercato di portarle via Robert, ma alla fine la ragazza capisce che non è così e le chiede scusa. Erik nota che Tim è seguito da due loschi figuri e il piano di Ariane va a monte.

20.30 STASERA ITALIA con Barbara Palombelli

21.20 FUORI DAL CORO con Mario Giordano

0.45 FILM-Thriller NON SONO STATA IO di David Bush (Usa 2017) con Alan Powell, Luke Edwards

Programmi Tv su Canale 5

8.40 MATTINO CINQUE Attualità

11.00 FORUM con Barbara Palombelli, Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Francesco Foti

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL Soap Tutti vogliono aiutare Sally, ma senza rivelare che sanno della sua malattia. Sally ne ha parlato solo con Katie, facendole promettere di non dirlo a nessuno. Pur amandolo, Flo convince Wyatt a far tornare Sally a vivere da lui.

14.10 UNA VITA Telenovela Vedendo Camino pronta a lasciare tutto alle spalle pur di seguirla a Parigi, Maite acconsente a restare ad Acacias, a condizione però di restare soltanto amiche, per il bene di entrambe; Camino insiste che facciano l’amore un’ultima volta. Proprio quando sembra ormai in punto di morte, Bellita inizia a migliorare e riprende a mangiare…

14.45 UOMINI E DONNE con Maria De lilippi

16.10 L’ISOLA DEI FAMOSI Reality

16.30 DAYDREAMER Soap Melahat eredita da una principessa afgana, vecchia amica di famiglia, una cospicua somma di denaro. L’inaspettata fortuna, però, le fa perdere la testa.

17.10 POMERIGGIO CINQUE con Barbara d’Urso

18.45 AVANTI UN ALTRO! Quiz con Paolo Bonolis 20.00TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSOFFERENZA Tg satirico con Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Mikaela Neaze Silva, Shaila Gatta

21.20 FILM-Commedia 1a Tv RICOMINCIO DA ME di Peter Segal (Usa 2018) con Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens

23.25 X-STYLE Moda con Giorgia Venturini

23.55 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

0.30 Striscia la notizia – La voce dell’insofferenza 0.55 Uomini e donne 2.40 CentoVetrine Soap

Programmi Tv su Italia 1

7.15 L’ISOLA DELLA PICCOLA FLO Cartoni

7.45 ROSSANA Cartoni «Regali misteriosi»

8.10 KISS ME LICIA Cartoni «La festa dell’estate»

8.40 CHICAGO MED Telefilm (2- st., ep. 23; 3-st., ep. 1) «L’amore fa male» – «Sii sincero»

10.25 CSI: MIAMI Telefilm (2- st., ep. 21 e 22) «Non atterrato» – «Morte apparente»

12.10 COTTO E MANGIATO – IL MENU (mina

12.25 STUDIO APERTO/METEO.IT

13.00 L’ISOLA DEI FAMOSI Reality

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON Cartoni (21- stagione, ep. 5, 6 e 9) «Il diavolo veste Nada» – «Scherzi e salute» – «I miei giovedì con Abie»

15.25 THE BIG BANG THEORY Sitcom (7- st., ep.

18 e 19) «L’osservazione della madre» – «L’amalgamazione dell’incertezza»

16.15 MODERN FAMILY Sitcom (8- st.) «Un favore non si nega a nessuno» – «Gate 32»

17.10 DUE UOMINI E MEZZO Sitcom (12- st., ep.

8) «Non esiste il Natale perfetto»

17.35 WILL & GRACE Sitcom con Debra Messing(9-st., ep. 2) «Chi è il tuo Paparino?»

18.05 L’ISOLA DEI FAMOSI Reality

18.15 IL PUNTO Z con Tommaso Zorzi

18.20 STUDIO APERTO LIVE/STUDIO APERTO

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE Tf conWilliam Petersen, Jorja Fox (3- st., ep. 17 e 18) «Scienza e crimine» – «Metallo prezioso»

21.20 LE IENE SHOW con Alessia Marcuzzi

1.05 A.P. BIO Sitcom 1^ Tv (1- st., ep. 11 e 12) «Otto maiali e una talpa» – «Doppio sguardo»

2.00 Studio aperto 2.10 Sport Mediaset 2.45 Celebrated 3.10 Uomini & macchine Doc.

3.55 Rise Tf 5.15 Odd Mom Out Sitcom

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO con Andrea Pennacchioli

9.40 COFFEE BREAK Attualità con Andrea Pancani

11.00 L’ARIA CHE TIRA Attualità con Myrta Merlino

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA con Tiziana Panella

16.40 TAGA DOC Documenti

19.00 LIE TO ME Telefilm (3* st., ep. 8) «L’esecuzione»

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO Attualità con Lilli Gruber

21.15 DI MARTEDÌ Attualità con- Giovanni Floris

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO Attualità con Lilli Gruber

1.50 ULTIME DAL CIELO Tf (3* st., ep. 23; 4 st. ep. 1, 2, 3 e 4)

Programmi Tv su Tv 8

8.00 FILM TV-Commedia LA DAMIGELLA PERFETTA (Usa ’19) con Rachel Boston

9.30 OGNI MATTINA Talk show 12.00 TG24 TELEGIORNALE 12.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

13.15 CUOCHI D’ITALIA Talent 14.00 FILM-Thriller 1^ Tv GIUSTIZIA PER MIA MADRE (Usa ’18) con Megan Park

15.45 FILM TV-Commedia AMORE IN BOTTIGLIA (Usa ’19) con Bethany Joy Lenz

17.30 VITE DA COPERTINA Doc.

18.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

19.30 CUOCHI D’ITALIA Talent

20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Game Show

21.30 ITALIA’S GOT TALENT – BEST OF Talent

23.30 MAPPE CRIMINALI Doc. 0.30 PERMESSO MAISANO

Programmi Tv su Nove

6.00 SFUMATURE D’AMORE CRIMINALE Documenti

7.00 ALTA INFEDELTÀ «Accendini, cioccolata e papillon» -«L’amore imprevisto -«Amami Alfredo» – «Il maestro di Margheritas» -«Il laureando» Documenti

9.30 FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI Documenti

13.15 SFUMATURE D’AMORE CRIMINALE Documenti

15.10 L’ASSASSINO È IN CITTÀ

17.05 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO 19.00 LITTLE BIG ITALY «Boston»

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO con Gabriele Corsi

21.25 FILM-Azione ATTACCO AL POTERE (Usa 2013) con Gerard Butler

23.25 FILM-Commedia MA TU DI CHE SEGNO 6? (It. 2014) con Massimo Boldi

1.25 AIRPORT SECURITY: SPAGNA

Programmi Tv su Mediaset 20

6.10 RENEGADE Tf (5* st., ep. 1)

6.50 SHOW REEL SERIE RETE 20

6.55 ANGER MANAGEMENT Sitcom (2* st.)

7.15 THE NIGHT SHIFT Tf (3* st.)

7.55 THE BIG BANG THEORY Sitcom (3* st., ep. 10 e 11)

8.45 DR. HOUSE Telefilm (8* st.)

10.30 LEGENDS OF TOMORROW Telefilm (3* st., ep. 14 e 15)

12.15 THE NIGHT SHIFT Tf (3* st.)

13.10 CHICAGO FIRE Tf (5* st.)

14.50 DR. HOUSE Telefilm (8* st.)

16.30 LEGENDS OF TOMORROW Telefilm (3* st., ep. 14 e 15)

18.15 CHICAGO FIRE Tf (5* st.)

20.15 THE BIG BANG THEORY Sitcom (3* st., ep. 10 e 11)

21.00 FILM-Azione SECURITY (Usa 2017)

23.10 FILM-Fantastico MMM I GUARDIANI DEL DESTINO (Usa 2011) con M. Damon

1.15 IL SOSPETTO Tf (2* st.)

Programmi Tv su Rai 4

6.10 COLD CASE Telefilm (5* st.)

7.40 AGENTS OF S.H.I.E.L.D. Tf (5* st., ep. 19 e 20)

9.10 MACGYVER Telefilm (3* st.)

10.40 DELITTI IN PARADISO Telefilm (7* st, ep. 5)

11.45 COLD CASE Telefilm (5* st.)

13.20 CRIMINAL MINDS Tf (5* st.)

14.50 DAREDEVIL Telefilm (2* st.)

15.50 AGENTS OF S.H.I.E.L.D. Tf (5* st., ep. 21 e 22)

17.20 MACGYVER Telefilm (3* st., ep. 9 e 10) «A spasso col virus» – «Caccia alla talpa»

18.50 DELITTI IN PARADISO Telefilm (7* st., ep. 6)

19.10 CRIMINAL MINDS Tf (5* st., ep. 6) «L’enucleatore»

20.45 EUROVISION SONG CONTEST 2021 Musicale

23.25 WONDERLAND

23.55 FILM-Dramm. THE ILLUSIONIST (Usa ’06) con Edward Norton

Programmi Tv su Iris

7.25 WALKER TEXAS RANGER Telefilm (3a st., ep. 17)

8.15 FILM-Dramm. BY THE SEA (Usa 2015)

10.30 FILM-Dramm. DORIAN GRAY (G.B. 2009)

12.45 FILM-Azione JAVA HEAT (Usa 2013)

14.55 FILM-Storico I DIECI COMANDAMENTI (Usa 1956) con C. Heston

19.15 RENEGADE Tf (4*st., ep. 22) 20.05 WALKER TEXAS RANGER (3* st., ep. 17) «La frontiera dell’inferno 1* parte»

21.00 FILM-Western SFIDA OLTRE IL FIUME ROSSO (Usa ’67) con Glenn Ford

22.55 FILM-Western I GIUSTIZIERI DEL WEST (Usa ’75) con Kirk Douglas

0.50 FILM-Storico I DIECI COMANDAMENTI (Usa ’56) con C. Heston

Programmi Tv su Rai Movie

10.35 FILM-Poliziesco SQUADRA ANTITRUFFA (’77)

12.20 FILM-Western IL PISTOLERO SEGNATO DA DIO (It. ’68) con A. Steffen

14.05 FILM-Western ASSALTO FINALE (Usa 1967)

15.40 FILM-Western LA BALLATA DI CABLE HO-GUE (Usa 1970)

17.45 FILM-Western LA TAGLIA È TUA… L’UOMO L’AMMAZZO IO (It. 1970)

19.30 FILM-Comico IL NEMICO CI ASCOLTA (Usa 1943) con Stanlio e Ollio

20.45 STANLIO E OLLIO Comiche

21.10 FILM-Commedia SUBURBICON – DOVE TUTTO È COME SEMBRA (G.B./ Usa 2017) con Matt Damon

22.55 FILM-Biografico THE IDOL (G.B. 2015) con Tawfeek Barhom

Programmi Tv su Paramount Network

6.00 PADRE BROWN Telefilm (5* st., ep. 5; 4* st., ep.8)

8.00 MERLIN Tf (4* st., ep. 9,10)

9.50 LA CASA NELLA PRATERIA (8* st., ep. 14, 15, 16 e 17)

14.00 PADRE BROWN Telefilm (4* st., ep. 10; 5* st., ep. 7) «La collera di Baron Samdi» -«La cosa più piccola»

15.50 LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT Telefilm (5* st., ep. 15 e 16) «Mamma ragno» – «Il male dentro»

17.45 LA CASA NELLA PRATERIA (8* st., ep. 18 e 19) «Nella buona e nella cattiva sorte 2* parte» – «L’epidemia»

19.45 STREGA PER AMORE Sitcom (2* st., ep. 15, 16 e 17)

21.10 FILM-Fantastico 4 MM THE GREEN HORNET (Usa 2010) con Seth Rogen

23.00 FILM-Azione • MM THE PUNISHER (Usa 2004)

Programmi Tv su La 5

6.00 VIVERE Soap

6.50 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI Telenovela

8.45 TEMPESTA D’AMORE Soap

10.55 BEAUTIFUL Soap

11.10 UNA VITA Telenovela

11.50 PIZZA GIRLS Reality

12.10 UOMINI E DONNE Talk show

13.35 AMICHE MIE Fiction

17.50 FILM-Drammatico IL GRANDE CUORE DI CLARA (Usa 1988) con Whoopi Goldberg Per dimenticare la morte della figlia neonata, una coppia si trasferisce in Giamaica con l’altro figlio. Qui una governante di colore aiuterà i coniugi a riportare la serenità in famiglia.

19.45 UOMINI E DONNE Talk show

21.10 L’ISOLA DEI FAMOSI Reality con Ilary Blasi

1.05 L’ISOLA DEI FAMOSI -EXTENDED EDITION Reality